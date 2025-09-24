Speculator MT5

SPEKULATOR est un système de trading manuel et un indicateur qui vous aide à identifier les zones clés de support et la direction du marché.

Maîtrisez le marché avec une stratégie simple et une sagesse cachée.

Vous choisissez n'importe quel sommet (TOP) et bas (BOTTOM) sur le graphique, et l'indicateur trace :

Une zone de support pour votre tendance.

Pour une tendance haussière, une zone verte apparaît ; pour une tendance baissière, une zone rouge. La sensibilité de la zone de support peut être ajustée dans les paramètres de l'indicateur. Cette zone indique où le support est susceptible d'apparaître en fonction de la tendance que vous avez sélectionnée.

Des lignes de déviation haute et basse

Des lignes d'angle calculées selon le carré de 9 de W.D. Gann

Vous entrez dans un trade :

Entrez en position longue si la déviation haute est franchie à la hausse.

Entrez en position courte si la déviation basse est franchie à la baisse.

Si le marché est entre les lignes de déviation, vous achetez et vendez à l'intérieur de celles-ci, tout en respectant la zone de support.

Les lignes d'angle de Gann servent de guide pour les zones de prise de bénéfices.

Le niveau clé est la ligne des 360 degrés :

Si le prix est au-dessus, le marché a de fortes chances de monter.

Si le prix est en dessous, le marché peut continuer à descendre.

Lorsque vous chargez l'indicateur, il apparaîtra entre la 20e et la 50e bougie sur le graphique.

Cliquez sur la ligne pour l'activer – une fois activée, vous pouvez la déplacer vers n'importe quel sommet ou bas sur le graphique.

SPEKULATOR est l'un des rares indicateurs à combiner une logique claire avec une visualisation élégante.

Vous pouvez activer un remplissage en dégradé de couleur entre les deux zones, créant ainsi une transition fluide et visuellement agréable sur votre graphique.

Veuillez noter : l'activation de l'effet de dégradé peut affecter les performances sur les ordinateurs moins puissants et peut nécessiter une carte graphique plus puissante pour une réactivité optimale.

L'indicateur permet de sauvegarder les paramètres individuellement pour chaque unité de temps.

Ainsi, vous pouvez voir une tendance baissière sur un graphique et une tendance haussière sur un autre simultanément. Il vous suffit d'activer l'option de synchronisation dans les paramètres.

Une autre fonctionnalité intéressante est que vous pouvez sauvegarder le rectangle de support en appuyant sur la touche "S" de votre clavier.

Recommandations :

Paires de devises : principalement conçu pour le Forex. Pour l'or, les crypto-monnaies et les indices, les lignes du carré de 9 de Gann peuvent ne pas être applicables.

Unité de temps : adapté à toutes les unités de temps

Dépôt minimum : Aucun minimum requis

Type de compte : Sans restrictions

Brokers : Compatible avec n'importe quel broker

Avant d'acheter :

Il est recommandé de tester le comportement de l'indicateur avec vos instruments, unités de temps et conditions de marché préférés avant de prendre une décision d'achat.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ?

N'hésitez pas à m'envoyer un message privé ici sur MQL5.

Je suis disponible pour vous aider et vous fournir des conseils clairs afin de vous assurer que vous comprenez bien ce que le produit offre.



