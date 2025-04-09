Linear Trend Predictor
- Indicateurs
- Vitalyi Belyh
- Version: 1.50
- Mise à jour: 9 avril 2025
- Activations: 10
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas.
L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché.
Capacités de l'indicateur
Paramètres principaux
Volatility Smoothing Level - le paramètre principal de l'indicateur qui vous permet de configurer l'indicateur pour un fonctionnement confortable.
Il dispose d'une gamme de nombres de 1 à 100, augmentant ainsi la fluidité avec laquelle vous pouvez obtenir des mouvements de tendance plus longs.
Avec de petits nombres, vous pouvez obtenir des mouvements à court terme avec une sortie rapide des transactions.
Moments de trading avec l'indicateur :
- À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.
- Convient pour déterminer les mouvements du marché à court et à long terme en analysant les graphiques sur n'importe quelle période.
- Adaptables à n'importe quel marché et à n'importe quelle période, les paramètres d'entrée permettent au trader de personnaliser indépendamment l'indicateur pour lui-même.
- Le signal de l'indicateur défini ne disparaît pas et n'est pas redessiné - il est déterminé à la clôture de la bougie.
- Plusieurs types de notifications sont combinés avec des flèches.
- L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading indépendant, ainsi qu'en complément d'autres systèmes de trading.
- Peut être utilisé par les traders avec n'importe quel niveau d'expérience.
- Lignes rouges et flèches pour les signaux d'ouverture de tendance baissière et de vente. Le stop loss doit être défini en fonction de la fractale supérieure précédente.
- Lignes et flèches jaunes pour les signaux de tendance haussière et d'ouverture d'achat. Le stop loss doit être défini en fonction de la fractale inférieure précédente.
- L'indicateur Fractales est intégré au terminal MT4.
- Dans les transactions à long et moyen terme, maintenez vos positions ouvertes jusqu'à l'apparition d'un signal contraire. (Utilisation d'un lissage important)
- Pour le trading à court terme, utilisez 2 indicateurs avec des paramètres de lissage différents : avec un lissage élevé pour déterminer la tendance et avec un lissage minimal pour ouvrir et fermer des positions.