Naturu MT4

« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme.

Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée !

Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom).

Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer.

Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer.

Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement :

une zone magenta montrant l’endroit où les intérêts des haussiers et des baissiers sont les plus proches, c’est-à-dire la zone la plus susceptible de faire office de support ou de résistance ;

une zone grise marquant le niveau d’intérêt suivant ;

des lignes aqua indiquant les objectifs de prix des haussiers ;

des lignes dorées indiquant les objectifs de prix des baissiers.

Les indicateurs manuels vous offrent un contrôle total et une grande flexibilité, vous permettant d’ajuster les niveaux en fonction du contexte du marché en temps réel et de votre intuition personnelle. Ils imposent une analyse pratique et approfondie de l’action des prix, vous aidant à comprendre comment se forment réellement les supports, résistances et figures. En vous appuyant sur votre jugement, ils filtrent la majeure partie du « bruit » que les systèmes automatiques interprètent souvent mal, réduisant ainsi les faux signaux. Et comme vous définissez chaque niveau vous-même, vous pouvez réagir instantanément aux informations de dernière minute ou aux mouvements extrêmes sans attendre une mise à jour du code.

Puissance divine, dissimulée derrière un jeu simple ! »



