Levelss

5
L'indicateur LEVELSS montre :

- Les zones haussières et baissières quotidiennes. Elle est visible tous les jours de 00h00 à 23h59. 
- La zone haussière et baissière hebdomadaire. Elle est visible du lundi 0:00 au vendredi 23:59 chaque semaine.
- Canal spécialement calculé à partir d'un timeframe spécifique qui est affiché sur tous les autres timeframes. Par défaut, il s'agit de l'échelle de temps de 4 heures que vous pouvez changer pour l'échelle de temps de votre choix. Il est calculé en continu.

En haut à gauche de l'écran, les zones et le canal sont indiqués pour indiquer s'ils sont haussiers, baissiers ou neutres. Lorsque les trois sont haussiers, un point vert apparaît sur la bougie en cours. Lorsque les trois sont baissiers, un point rose apparaît.
L'indicateur n'est pas limité.
Avis 1
cam028
6392
cam028 2024.09.19 08:21 
 

great customer support great product

