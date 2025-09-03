Meravith MT5

L’indicateur analyse le volume à partir de n’importe quel point et calcule les niveaux d’épuisement du marché pour ce volume.

Lignes principales de Meravith :

  • Ligne d’épuisement du volume haussier – sert d’objectif.

  • Ligne d’épuisement du volume baissier – sert d’objectif.

  • Ligne de tendance – indique la tendance du marché. Sa couleur change selon que le marché est haussier ou baissier et elle sert de support de tendance.

Comment l’utiliser : double-cliquez sur la ligne verticale violette et déplacez-la à la position souhaitée.

Vous pouvez analyser n’importe quoi : tendances et corrections. Déplacez l’indicateur vers le haut, le bas ou tout autre point du marché que vous jugez important. Une bonne approche consiste à placer Meravith à un endroit où le marché reste entre les lignes d’épuisement ; de cette façon, vous aurez des objectifs clairs à poursuivre.
Si les lignes d’épuisement initiales sont franchies, de nouvelles lignes apparaîtront, créant des canaux supplémentaires que vous pouvez trader.

Une fois un niveau d’épuisement atteint, vous pouvez repositionner l’indicateur ou passer à une autre unité de temps afin d’identifier de nouveaux niveaux d’épuisement.

Plus la distance entre la ligne de tendance et une ligne d’épuisement du volume est grande, plus le volume est élevé dans cette direction. La ligne de tendance peut être utilisée comme point d’entrée pour vos ordres, tandis que les lignes d’épuisement servent à encaisser vos profits.

Meravith inclut des boutons directement sur le graphique, ce qui rend son utilisation beaucoup plus simple et rapide : toutes les fonctionnalités principales peuvent être activées directement depuis le graphique. Voici ce que fait chaque bouton :

  • DEV – Affiche une double déviation à partir de la ligne de support, pouvant servir de support supplémentaire si la tendance comporte un volume élevé.

  • 95% – Trace une courbe couvrant 95 % des 20 dernières bougies. Si le prix franchit ce niveau, le mouvement est considéré comme fort.

  • 99% – Similaire au 95 %, mais couvre 99 % des 20 dernières bougies. Une cassure au-delà de cette zone indique un mouvement extrême.

  • CH – Affiche le canal de support complet pour une meilleure visualisation de la structure.

  • MID – Marque le point médian (50 %) de tout le mouvement, ainsi que les niveaux de 0 % et 100 %.

  • E – Bascule entre les modes Meravith et Enigmera. Cela donne accès aux fonctionnalités de base d’Enigmera.

  • Vd – Met en évidence les bougies avec une déviation de volume inhabituellement élevée par rapport à la moyenne.

  • ON / OFF – Active ou désactive l’indicateur entier.

Recommandations :

  • Paires de devises : toutes les paires, tous les marchés

  • Unité de temps : toutes les unités de temps

  • Dépôt minimum : aucun

  • Type de compte : aucune limitation

  • Courtiers : aucune limitation

Avant d’acheter :
Ce produit peut être testé directement dans le testeur de stratégies de MetaTrader.
Je recommande vivement d’examiner son comportement sur vos instruments, unités de temps et conditions de marché préférés avant de prendre une décision d’achat.

Des questions ou besoin de précisions ?
N’hésitez pas à m’envoyer un message privé ici sur MQL5.
Je suis disponible pour vous aider et vous fournir des explications claires afin de vous assurer que vous comprenez parfaitement ce que propose le produit.


