Meravith Auto est une version automatisée du système de trading Meravith.

L'indicateur se compose d'une ligne de tendance qui change de couleur. Lorsqu'elle est haussière, elle est verte, et lorsqu'elle est baissière, elle est rouge. Il s'agit de la ligne de support de la tendance. Une ligne de liquidité, où le volume haussier est égal au volume baissier. Une ligne de déviation haussière triple. Une ligne de déviation baissière triple. Des points violets et bleus indiquant un volume élevé. Le point violet indique un volume supérieur de deux écarts par rapport au volume moyen, et le point bleu de deux écarts.

Comment l'utiliser ?

Ligne de tendance haussière plus liquidité au-dessus de la ligne de tendance = tendance haussière. Nous nous attendons à ce que le marché monte. Nous ouvrons des positions longues.

Ligne de tendance baissière plus liquidité en dessous de la ligne de tendance = tendance baissière. Nous nous attendons à ce que le marché descende. Nous ouvrons des positions courtes.

Combinez-le à votre guise avec d'autres indicateurs.
Il peut être utilisé sur n'importe quelle paire et sur n'importe quel intervalle de temps.
Vous pouvez obtenir des résultats différents selon les courtiers en raison du volume qu'ils cotent.
Les courtiers plus importants sont préférables en raison du volume plus élevé.

Quelle est la différence entre les versions automatique et manuelle ?

Dans la version manuelle, nous avons une évaluation de la tendance basée sur les plus hauts et les plus bas. En conséquence, elle offre également des niveaux d'épuisement du volume sur le marché.

Dans la version automatique, nous avons une période qui change selon les différentes phases du marché. Elle peut varier, étant courte en période de forte volatilité et longue en période de faible volatilité. Ici, il n'y a pas de niveaux d'épuisement, car ce n'est pas la tendance qui est analysée, mais la période. C'est la raison pour laquelle nous avons des déviations. Par défaut, la déviation triple est affichée.

Avant d'acheter, testez la version démo dans le testeur MetaTrader.


Wan Suryolaksono
1886
Wan Suryolaksono 2025.12.29 11:48 
 

Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none

Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
Meravith Auto est une version automatisée du système de trading Meravith. L'indicateur se compose d'une ligne de tendance qui change de couleur. Lorsqu'elle est haussière, elle est verte, et lorsqu'elle est baissière, elle est rouge. Il s'agit de la ligne de support de la tendance. Une ligne de liquidité, où le volume haussier est égal au volume baissier. Une ligne de déviation haussière triple. Une ligne de déviation baissière triple. Des points violets et bleus indiquant un volume élevé. Le p
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur identifie avec précision les divergences haussières et baissières entre les mouvements de prix et l’histogramme MACD, en utilisant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes 5 (rapide) et 34 (lente), ainsi qu’une ligne de signal de période 5. Il met en évidence les points où le momentum faiblit, signalant de possibles renversements de tendance. Règles pour une identification correcte des divergences La divergence haussière est valide lorsque le prix forme des creux plus
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicateurs
Cet indicateur est un outil interactif de labellisation des vagues d’Elliott pour MetaTrader 4 et 5. Il permet à l’utilisateur de placer manuellement des étiquettes de vagues directement sur le graphique, en sélectionnant la taille de l’étiquette, la couleur et le type de vague (corrections ABC, impulsions à 5 vagues ou structures WXY) à partir d’un menu intégré au graphique. D’un simple clic sur le graphique, l’indicateur place séquentiellement les étiquettes de vagues appropriées au prix et au
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicateurs
L'indicateur mesure le déséquilibre entre les haussiers et les baissiers sur une période donnée et affiche une ligne droite entre les deux points. Si les haussiers ont plus de volume que les baissiers, la ligne devient verte.  Si les baissiers ont plus de volume, elle est rouge. La ligne indique également le pourcentage de différence de volume. L'indicateur affiche les mêmes données dans une fenêtre séparée. Vous pouvez également voir le volume divisé. L'indicateur a deux modes. À cet effe
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
2 SNAKES est un système de scalping de première classe. Comme les entrées sont très précises, il est probable que vous deviendrez rapidement accro à ce système.  Vous avez 2 serpents. Lorsque vous voyez une bougie au-dessus ou au-dessous d'eux qui ne les touche pas - c'est votre signal de scalping. Si vous utilisez un cadre temporel plus large, le scalping peut devenir un suivi de tendance. Les serpents sont calculés précisément en fonction de l'état actuel du marché. Ils NE SONT PAS des
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
Cet indicateur est un outil interactif de labellisation des vagues d’Elliott pour MetaTrader 4 et 5. Il permet à l’utilisateur de placer manuellement des étiquettes de vagues directement sur le graphique, en sélectionnant la taille de l’étiquette, la couleur et le type de vague (corrections ABC, impulsions à 5 vagues ou structures WXY) à partir d’un menu intégré au graphique. D’un simple clic sur le graphique, l’indicateur place séquentiellement les étiquettes de vagues appropriées au prix et au
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur analyse le volume à partir de n’importe quel point et calcule les niveaux d’épuisement du marché pour ce volume. Lignes principales de Meravith : Ligne d’épuisement du volume haussier – sert d’objectif. Ligne d’épuisement du volume baissier – sert d’objectif. Ligne de tendance – indique la tendance du marché. Sa couleur change selon que le marché est haussier ou baissier et elle sert de support de tendance. Comment l’utiliser : double-cliquez sur la ligne verticale violette et dépla
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Les niveaux légendaires de William Gann dans un indicateur MT5 entièrement automatisé. GANN Master identifie les zones clés où le prix est le plus susceptible de se retourner ou de poursuivre sa tendance, en se basant sur des données Daily, Weekly et Monthly. Fonctionnalités clés : Boutons de période en un clic : cliquez sur Daily, Weekly ou Monthly pour tracer instantanément les zones du jour, de la semaine ou du mois Modes automatique et manuel • Automatique : GANN Master calcule tous les nive
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
SENSE est un système automatisé qui combine des méthodes GANN sélectionnées avec des calculs fractals. Le système nous indique où ouvrir et fermer les transactions. Plus besoin de perdre du temps avec des calculs complexes - SENSE fait tout pour vous. Il suffit d'installer l'indicateur. Principes de base : Le marché est haussier lorsque le prix se situe au-dessus des lignes blanches. Acheter au-dessus des lignes blanches, s'arrêter en dessous Les lignes vertes sont des objectifs de hausse L
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur l'expérience pratique.  Insérez la date/heure de votre top/bottom. Il calcule le niveau le plus visité depuis le haut/bas jusqu'au moment présent. Il se met à jour automatiquement à chaque nouvelle bougie. Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs indicateurs pour différentes tendances et différents délais. La longueur est toujours tracée depuis le début de la période jusqu'à aujourd'hui. Un outil PRO utile.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels est un indicateur de trading facile à utiliser qui fournit des signaux clairs d’achat et de vente ainsi que des niveaux de prix dynamiques, aidant les traders à planifier leurs entrées et sorties avec plus de confiance. L’outil est très flexible – il peut être utilisé comme stratégie autonome ou intégré dans n’importe quel système de trading existant. Il fonctionne sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies ou Actions. Balance Level
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur sépare efficacement le volume de tic-tac sur le marché des changes en catégories haussières et baissières. En outre, il permet de calculer et d'afficher la somme des volumes haussiers et baissiers pour la période de votre choix. Vous pouvez facilement ajuster la période en déplaçant les deux lignes bleues sur le graphique, ce qui permet de personnaliser et de préciser l'analyse des volumes en fonction de vos besoins de trading. Si vous le trouvez utile, vos commentaires seront
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur LEVELSS montre : - Les zones haussières et baissières quotidiennes. Elle est visible tous les jours de 00h00 à 23h59.  - La zone haussière et baissière hebdomadaire. Elle est visible du lundi 0:00 au vendredi 23:59 chaque semaine. - Canal spécialement calculé à partir d'un timeframe spécifique qui est affiché sur tous les autres timeframes. Par défaut, il s'agit de l'échelle de temps de 4 heures que vous pouvez changer pour l'échelle de temps de votre choix. Il est calculé en cont
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Les objectifs précis de GANN sont calculés selon ses méthodes éprouvées et présentés devant vous. Cet outil est conçu pour rendre le trading plus fluide et intuitif. En déplaçant la ligne blanche vers le haut ou la ligne verte vers le bas, vous comprendrez immédiatement pourquoi les techniques de GANN restent influentes dans le monde du trading. Les stratégies de GANN se concentrent sur la prévision des mouvements de marché avec une grande précision, et cet outil met ce pouvoir à votre portée. Q
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicateurs
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, éliminant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant une grande précision et un gain de temps. De plus, des boutons permettent d’activer ou de désactiver la visibilité de ces niveaux, offrant une personnalisation complète. Pour ceux qui le souhaitent, la version gratuite de l’indicateur reste disponi
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Horizont
Ivan Stefanov
Indicateurs
Horizont est un système de trading qui fournit une configuration de trade complète : point d’entrée, objectif 1, objectif 2 et stop loss, le tout calculé automatiquement. Le système identifie automatiquement les sommets et les creux du marché et les relie afin de définir la tendance actuelle. Vous choisissez la tendance à trader et Horizont génère les niveaux correspondants d’entrée, d’objectifs et de stop. Le système intègre une gestion automatique du risque. Il vérifie le solde de votre compte
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicateurs
ENIGMERA : Le noyau du marché (Ceci est un indicateur manuel et contient des fonctions qui peuvent ne pas être prises en charge par l’environnement de test actuel de MetaTrader) Introduction Cet indicateur et ce système de trading représentent une approche unique des marchés financiers. ENIGMERA utilise des cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il montre la véritable phase d’accumulation et fournit la direction ainsi que les objectifs. C’est un sys
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché , puis montre la zone d’accumulation des ordres . Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle . C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux . Ses performances sont exceptionnelles. Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement . (Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.) La vitesse de transaction est un indicateur
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’un des rares indicateurs qui calcule les niveaux uniquement en fonction du prix. Il n’est pas affecté par les unités de temps, les tendances ou les cycles de marché. L’un des indicateurs les plus logiques jamais créés. L’indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, supprimant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant précision et gain de temp
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
SPEKULATOR est un système de trading manuel et un indicateur qui vous aide à identifier les zones clés de support et la direction du marché. Maîtrisez le marché avec une stratégie simple et une sagesse cachée. Vous choisissez n'importe quel sommet (TOP) et bas (BOTTOM) sur le graphique, et l'indicateur trace : Une zone de support pour votre tendance. Pour une tendance haussière, une zone verte apparaît ; pour une tendance baissière, une zone rouge. La sensibilité de la zone de support peut être
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicateurs
Time Zones Fifty L’indicateur résout un problème fondamental : Comment devons-nous compter le temps ? Quelles zones utiliser, comment et pourquoi ? Il est entièrement basé sur la logique. Application des zones de temps Pour appliquer des zones de temps, il faut un point de départ. Ce point doit être défini logiquement, et non choisi au hasard. Certains choisissent par exemple : le premier jour de l’année, le premier jour du mois, le début d’un trimestre ou d’une semaine. Mais cela suppose que l’
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur Volume Equilibrium montre les niveaux où le volume acheteur est égal au volume vendeur. Il peut calculer ces niveaux pour chaque jour, semaine, mois et année. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne, cela signifie que le volume est du côté des acheteurs et que le marché est haussier. Lorsque le prix est en dessous de la ligne, cela signifie que le volume est du côté des vendeurs et que le marché est baissier. L’indicateur utilise l’algorithme de l’indicateur « Meravith » pour calc
