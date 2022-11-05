Ultimate Dynamic Levels
- Indicateurs
- Hispraise Chinedum Abraham
- Version: 9.2
- Activations: 5
Présentation d'Ultimate Dynamic Levels - le MEILLEUR indicateur d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper ! Entrées opportunes à risque extrêmement faible et RR élevé ! !!
Trouvez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ICI. La capacité la plus importante pour les traders débutants et professionnels est de dire exactement où et quand un marché est le plus susceptible de se retourner, et comment entrer en toute sécurité et sortir avec des bénéfices.
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels vous indique facilement où se trouve la probabilité la plus élevée d'un retournement du marché, de sorte que vous pouvez vous lancer en toute confiance dans une transaction à très faible risque, tout en conservant un graphique propre et simple, et en réalisant des profits !
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels possède un algorithme unique et puissant qui permet de trouver des niveaux cachés importants sur plusieurs échelles de temps à la fois. Il est tout simplement incroyable et ne repeint ou ne redessine jamais les niveaux comme d'autres indicateurs SR typiques là-bas ! L'indicateur Ultimate Dynamic Levels a également un profil de force de niveau sur le côté droit du graphique pour dire si le niveau a été fort dans l'histoire récente ou non. Une puissante combinaison de bonus !!!
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels a 3 fonctions très essentielles :
1. Il vous aide à effectuer un trade à faible risque dans la direction de la tendance. 2. Vous maintient dans une tendance tant que le mouvement est en cours. 3. Sert de trailing stop pour protéger vos gains et éviter de laisser de l'argent sur la table ! Niveaux forts : Indiqués par les longs points plats. Force récente du niveau : Indiquée par le profil à droite du graphique.
Pas de repeinture !
Prédiction de l'avenir !
Entrées à risque extrêmement faible !
Succès élevé des prédictions dans les tendances !
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels fonctionne sur la base de 3 principes puissants :
1. Les niveaux du marché sont toujours changeants et jamais statiques. L'offre et la demande sont dynamiques ! 2. Le prix se souvient de ces niveaux importants récents, même s'ils sont cachés. 3. Pour gagner de l'argent, vos gains doivent être plus importants que vos pertes, toujours !
L'indicateur vous montrera les nouveaux niveaux cachés et leur force dans l'histoire récente !
L'utilisation de l'indicateur Ultimate Dynamic Levels est simple. Il suffit de suivre les 5 étapes faciles pour gagner de l'argent !
Étape 1. Trouvez une paire qui est prête à suivre une tendance ou qui suit déjà une tendance sur l'échelle de temps H1 et plus. Vous pouvez trouver une tendance en utilisant le tableau de bord Ultimate Sniper. Vous trouverez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ici : https://www.mql5.com/en/market/product/85710
Étape 2. Passez à l'unité de temps inférieure correspondant à l'unité de temps du signal de l'Ultimate Sniper Dashboard. H1 = M1 ; H4 = M5 ; D1 = M15.
Étape 3. Attendez que l'un des niveaux de l'unité de temps inférieure soit touché par le prix, puis rejetez le prix.
Étape 4. Regardez le profil sur la droite et assurez-vous qu'il y a une certaine force à ce niveau.
Étape 5. Prenez le risque approprié et entrez dans une transaction après que le prix ait rejeté le niveau dans la direction de l'image temporelle supérieure.
Good Indicator