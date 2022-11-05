Ultimate Dynamic Levels

4.7
Actuellement en réduction pour les vacances à 399 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir. Lisez la description ci-dessous ! 
Présentation d'Ultimate Dynamic Levels - le MEILLEUR indicateur d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper ! Entrées opportunes à risque extrêmement faible et RR élevé ! !!
Trouvez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ICI. La capacité la plus importante pour les traders débutants et professionnels est de dire exactement où et quand un marché est le plus susceptible de se retourner, et comment entrer en toute sécurité et sortir avec des bénéfices.
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels vous indique facilement où se trouve la probabilité la plus élevée d'un retournement du marché, de sorte que vous pouvez vous lancer en toute confiance dans une transaction à très faible risque, tout en conservant un graphique propre et simple, et en réalisant des profits !
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels possède un algorithme unique et puissant qui permet de trouver des niveaux cachés importants sur plusieurs échelles de temps à la fois. Il est tout simplement incroyable et ne repeint ou ne redessine jamais les niveaux comme d'autres indicateurs SR typiques là-bas !  L'indicateur Ultimate Dynamic Levels a également un profil de force de niveau sur le côté droit du graphique pour dire si le niveau a été fort dans l'histoire récente ou non. Une puissante combinaison de bonus !!!
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels a 3 fonctions très essentielles :
1. Il vous aide à effectuer un trade à faible risque dans la direction de la tendance. 2. Vous maintient dans une tendance tant que le mouvement est en cours. 3. Sert de trailing stop pour protéger vos gains et éviter de laisser de l'argent sur la table ! Niveaux forts : Indiqués par les longs points plats. Force récente du niveau : Indiquée par le profil à droite du graphique.
Pas de repeinture !

Prédiction de l'avenir !

Entrées à risque extrêmement faible !

Succès élevé des prédictions dans les tendances !
L'indicateur Ultimate Dynamic Levels fonctionne sur la base de 3 principes puissants :
1. Les niveaux du marché sont toujours changeants et jamais statiques. L'offre et la demande sont dynamiques ! 2. Le prix se souvient de ces niveaux importants récents, même s'ils sont cachés. 3. Pour gagner de l'argent, vos gains doivent être plus importants que vos pertes, toujours !
L'indicateur vous montrera les nouveaux niveaux cachés et leur force dans l'histoire récente !
L'utilisation de l'indicateur Ultimate Dynamic Levels est simple. Il suffit de suivre les 5 étapes faciles pour gagner de l'argent ! 
Étape 1. Trouvez une paire qui est prête à suivre une tendance ou qui suit déjà une tendance sur l'échelle de temps H1 et plus. Vous pouvez trouver une tendance en utilisant le tableau de bord Ultimate Sniper.  Vous trouverez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ici : https://www.mql5.com/en/market/product/85710
Étape 2. Passez à l'unité de temps inférieure correspondant à l'unité de temps du signal de l'Ultimate Sniper Dashboard. H1 = M1 ; H4 = M5 ; D1 = M15.
Étape 3. Attendez que l'un des niveaux de l'unité de temps inférieure soit touché par le prix, puis rejetez le prix.
Étape 4. Regardez le profil sur la droite et assurez-vous qu'il y a une certaine force à ce niveau.
Étape 5. Prenez le risque approprié et entrez dans une transaction après que le prix ait rejeté le niveau dans la direction de l'image temporelle supérieure. 


Avis 11
Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2024.04.01 11:26 
 

Good Indicator

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:14 
 

Ultimate Dynamic Levels it a great tool combine with the 2 other dashboard wow let make lot of pips this years .

jason goh
512
jason goh 2023.04.09 14:09 
 

Great indicator! Clear and informative

Produits recommandés
ON Trade Gann Squares
Abdullah Alrai
Indicateurs
L'indicateur de Carré Gann est un puissant outil d'analyse du marché basé sur l'article "Formule Mathématique pour les Prédictions de Marché" écrit par W.D. Gann. Cet outil utilise des concepts mathématiques et des théories de Gann pour réaliser une analyse précise du marché. Il utilise les carrés de 144, 90, 52 et aussi le carré de 9. De plus, il intègre la méthode du  pour le carré de 9 et sa relation avec les canaux et le modèle en étoile de ce carré. Manuel d'Utilisateur et Application : Ava
Euro Session Indicator
Oluwakemi Esther Osofundiya
Indicateurs
The EuroSession indicator combines filtering by a modified MACD and a trend based indicator. It is an indicator that tries to capture the early market move of the European session. This would mean that pending orders have to be placed way ahead of this move. BUY Pending orders (Buystop) should be placed if: Trend-Bias shows 'UP' MACD Bias shows 'Relatively UP' SELL Pending orders (Sellstop) should be placed if: Trend-Bias shows 'DOWN' MACD Bias shows 'Relatively DOWN' The currency pairs are: EUR
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
Indicateurs
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
MACD Scanner MT4
Samil Bozuyuk
Indicateurs
The indicator monitors the MACD trend in multiple timeframes for a specific market. No more shifting in between charts to check the trend direction while trading. Key Features Indicator can be used for all markets Monitors every timeframe, from M1 to MN Able to move display label on chart by single click Indicator Usage The dashboard appears to the left and upper part of the chart when attached. The shell encapsulating a timeframe goes red on a down trend, green on an up trend. If the default
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (2)
Indicateurs
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Indicateurs
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
Olofofo Fx Scanner
Opengates Success International
Indicateurs
Olofofo Fx Scanner is a Custom Indicator created to scan through the currency pair it is being attached to in the market on ALL time frames simultaneously from a Minute to Monthly looking for just 3 things that make Forex trading exciting and worthwhile to invest in. Once these are found, it alerts the User immediately for a timely action on the part of the Trader. This is a self-fulfilling prophecy of the market, meaning that even if you are a newbie, by the time you see the graphical display o
Moving Pivot Average MT4
Daifallah Alamri
Indicateurs
Moving Pivot Average    The pivot indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator uses very flexible algorithm for pivot value calculating. It allows you to allocate in days a certain time intervals (custom bars) and calculate the average pivot value based on High, Low and Close prices of these bars. How many custom bars will be taken into account is determined by the "Days" setting. The pivot line can be considered an average trend line and us
HF SuperZig
Wong Sze Wai
5 (2)
Indicateurs
This SuperZig indicator is special design for some trader trade with  ZigZag  and  Fibonacci . ( !!! NEW !!! +++ Support and Resistance +++ ) It will draw least two Fibonacci automatically in your chart period. Alerts when Created/Touced the Support/Resistance Box, it will send phone push/email notification to you at the same time. ZigZag + Fibo + BreakOutLine + SupportResistance = SuperZig !!! Input Parameter: " Show ZigZag " ::  Show ZigZag indicator with your own style ; " Show BreakOut Lin
Fusion Signal
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicateurs
Fusion Signal — ATR HiLo Channel SMP TT (Multi-Timeframe Indicator) Fusion Signal is an advanced MT4 indicator that blends ATR-based volatility channels with smoothed moving averages and configurable signal arrows. It’s designed to help traders identify trend direction, dynamic support/resistance and actionable breakout/reversal points with multi-timeframe precision. The indicator is highly configurable and suitable for a broad range of instruments (FX, metals, indices) and trading styles (swing
FREE
Datrada
Letiks Business Engineering
Experts
This Expert Advisor takes a look at the market each day and try to study the market direction using the candle formation at a specific time of that day, and based on its conclusions it places trades in opposite directions and wait for the market to trigger either (Buy or Sell) of the directions. Once a direction is triggered, it focuses on that trade until it hits its targets. As such, trades are one per time and runs until a complete predefined circle of profit or loss is reached before another
Harmonic Master Scanner Pro
Mahmoud Ragab
Indicateurs
Harmonic Trading is now much easy than ever before with Harmonic Master Scanner Pro you can now scan time frames from 5m to 1w for 17 harmonic patterns on all bares at the same time. Harmonic Master Scanner Pro works based on original MetaTrader4 Zigzag indicator and the standard harmonic patterns elements. This software send alert and email to you when a harmonic pattern is detected on any charts. If you want the scanner to draw the pattern just switch the time frame to the alert time frame. Th
BreakevenMarginCallPanel
Andrian Armand Gannery
Indicateurs
This is indicator for checking your trades. Please see the pictures attachment, the indicator show info about: - Breakeven Level; - Margin Call Level; - Two volume info, past and current (With color exchange base on the past volume); - Spreads; - Swap Long and Swap Short (With color change, positive and negative swap); - Running Price; -Today High Low Pips; - Today Open to Current Running Price pips. This indicator not for trading entry, only to assist your trade management Regards
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicateurs
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Levels Manager MT4
Abderrahmen Kahlaoui
Utilitaires
LEVELS MANAGER: DESCRIPTION Level Master : Augmentez l'efficacité de votre trading Level Master est un outil avancé pour les market makers, conçu avec soin pour améliorer les stratégies de trading et les résultats des transactions. Cet outil sophistiqué se distingue par sa surveillance active du marché et l'exécution des transactions basées sur des règles bien définies, permettant aux traders de se concentrer sur d'autres aspects essentiels de leur parcours de trading tandis que Level Master g
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicateurs
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experts
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
Dear Trader It is my pleasure to introduce to you my tool called the " Forex Sniper Indicator" . The major aim of this tool is to help serious traders and investors in all type of Financial Markets to catch price next movement right at the moment the price direction is about to change. This tool can be used to snipe the price direction in both down trend, uptrend and ranging markets. This tool can be used as the stand alone tool though it may be combined with other tools as well. My goal is to h
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
FREE
SR Key Breakout and Jump Levels
Yohana Parmi
4.7 (10)
Indicateurs
Key Breakout and Jump/Fall levels. No lagging. No repaint. Trend line is useful for detecting pattern, which is intended for the triangle pattern, Support & Resistance lines, and as a breakout up or down line.  The trend lines are formed first before the price of the pair reach it. So it does not repaint.  Each line has a description, such as Support, Resistance, Current-Support as key breakout down, and Current-Resistance as a key breakout up.  Each broke out line turns into a new support or re
Range one
Abdiasis Omar Hassan
Indicateurs
Range one indicator MT4, for any instruments and it alerts instant, suitable and works best timeframes (4H) and higher 1 . to trade as trend you will need to have Confirmation technical indicator called PARABOLIC SAR Periods step = 0.9 and Maximum = 0.2  Go buy if PSAR is Trending (if PSAR is greater then previous PSAR)  and Go Sell (if PSAR is lower then previous ) 2. Range one indicator is for One candle to trade when it alerts you Buy Go Buy for One candle and Sell Respectively 3 see the pi
DSAFX Filter Ai Bot
Audu Danlami Sylvester
Experts
DSAFX Filter Ai  Bot, a cutting-edge automated trading system, has revolutionized the world of forex trading with its unparalleled performance and consistency. Designed to generate a remarkable 20% profit every month while safeguarding the investor's capital, the DSAFX Filter Ai  Bot is the ultimate solution for those seeking passive income and financial security in the forex market. Join Our Group By clicking here>>> JOIN <<<<<<< At its core, the Robot is powered by advanced algorithms and art
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicateurs
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Indicateurs
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Indicateurs
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
WhaleFinder MT4
Kazuya Yamaoka
Indicateurs
Considering the main theories of Forex (Dow Theory, support lines, chart patterns, and Fibonacci retracements), It tells you the price range where whales (large investors) are likely to appear. You can trade at the price points that professionals also aim for. You no longer have to warry about where to aim next. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Prix fortement réduit ! Le prix passera bientôt à 279 $ — dépêchez-vous d’en profiter avant l’augmentation ! Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les m
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicateurs
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicateurs
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicateurs
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicateurs
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicateurs
L'oscillateur de l'indice de précision (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La version 2 a été soigneusement recodée pour être ultra-rapide à charger sur votre graphique, et quelques autres améliorations techniques ont été incorporées pour améliorer l'expérience. Le Pi-Osc a été créé pour fournir des signaux de synchronisation de trading précis conçus pour trouver des points d'épuisement extrêmes, les points auxquels les marchés sont contraints d'aller simplement pour élimin
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
L'indicateur MT4 "Binary Smart Eye" est conçu pour fournir des signaux de trading pour les options binaires et les marchés forex, fonctionnant sur une large gamme d'unités de temps, de M1 à W1. Il emploie une stratégie propriétaire qui combine des niveaux de tendance, une moyenne mobile intelligente et des périodes de trading optimisées pour identifier les points d'entrée potentiels. Voici une ventilation de ses principales caractéristiques : Analyse multi-timeframes : La polyvalence de l'indica
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicateurs
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Arrow Indicator - Votre outil pour réussir dans le trading ! Vous en avez assez des outils qui promettent beaucoup mais offrent peu ? Notre Ultimate Arrow Indicator pour MT4 est la solution définitive qui propulsera votre trading à un niveau supérieur. Cet indicateur a été conçu avec une précision chirurgicale pour vous offrir des signaux clairs, fiables et sans compromis. Voici pourquoi Ultimate Arrow Indicator est le choix idéal pour les traders expérimentés et les débutants : Perform
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Indicateurs
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indicateurs
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicateurs
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicateurs
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicateurs
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicateurs
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Precision Oscillator – Une approche raffinée de l’analyse de tendance Le Trend Precision Oscillator est un indicateur conçu pour fournir une lecture approfondie et à haute résolution du comportement des prix sur les marchés financiers. Fondé sur un algorithme propriétaire, il analyse la structure du prix en tenant compte de la volatilité, des dynamiques directionnelles et des micro‑oscillations, et délivre des valeurs sur une échelle de –10 000 à +10 000 . La valeur absolue reflète la forc
Plus de l'auteur
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur "Draw On Chart": Libérez votre créativité sur les graphiques ! Vous en avez assez de lutter pour annoter vos graphiques de trading, en essayant de donner du sens à vos analyses ou de communiquer efficacement vos idées ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous présenter l'indicateur "Draw On Chart", un outil révolutionnaire qui vous permet de dessiner et d'annoter facilement vos graphiques en seulement quelques clics ou quelques coups de stylet. Notre innovant
FREE
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Présentation de l'indicateur "Draw On Chart": Libérez votre créativité sur les graphiques ! Vous en avez assez de lutter pour annoter vos graphiques de trading, en essayant de donner du sens à vos analyses ou de communiquer efficacement vos idées ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous présenter l'indicateur "Draw On Chart", un outil révolutionnaire qui vous permet de dessiner et d'annoter facilement vos graphiques en seulement quelques clics ou quelques coups de stylet. Notre innovant
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur fait défiler plusieurs graphiques simultanément lorsque vous faites défiler le graphique auquel l'indicateur est attaché. Il est utile pour tester des stratégies multi-périodes, des stratégies multi-paires, surveiller plusieurs graphiques à la fois et regarder en arrière pour voir comment plusieurs marchés se sont comportés historiquement en même temps. L'indicateur est léger et peut être utilisé pour déplacer jusqu'à 99 graphiques en même temps.
History Data Downloader
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Télécharge les données manquantes pour toutes les paires de devises disponibles dans la surveillance du marché. Très utile pour tester les EA et les stratégies et télécharger tout l'historique en une seule fois plutôt qu'individuellement. L'indicateur fonctionnera jusqu'à ce que toutes les données historiques des paires de devises sélectionnées aient été téléchargées. L'indicateur a plusieurs options : 1. Télécharger les données pour une seule paire 2. Télécharger pour la paire actuelle uniqueme
FREE
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Indicateurs
Prix réduit à 299 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir ! Lisez la description ci-dessous ! Meilleur système d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper : NIVEAUX DYNAMIQUES ULTIMES. (Veuillez consulter mes produits) L'Ultimate Sniper Dashboard fonctionne UNIQUEMENT sur les marchés en direct en raison des limites des tests multidevises de MT4. Voici l'Ultimate-Sniper Dashboard ! Notre meilleur produit qui contient à la fois HA-Sniper, MA-Sniper et de nombreux modes spéciaux. L'Ultima
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Avez-vous déjà eu besoin d'un gain instantané de 5 à 10 pips rapidement ?  Nous avons développé une solution puissante pour vous. Important - Lisez la description ci-dessous !  Voici InstaScalper Dash. Une véritable bête algorithmique GARANTIE de vous donner quelques pips à TOUT moment de la journée de trading, même juste avant la fermeture du marché ! Utile aussi bien pour les traders débutants que pour les experts, tout ce que vous avez à faire est simple. Associez une devise forte à une d
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Utilitaires
Cet indicateur Custom Ultimate Sniper Dashboard est une mise à niveau de l'indicateur original Ultimate Sniper Dashboard. Il fonctionne avec jusqu'à 98 algorithmes différents pour s'assurer qu'il capture la vraie nature d'une tendance sur une classe d'actifs avec laquelle vous travaillez. Il s'agit d'une réponse directe à un grand nombre de suggestions et de conseils que nous avons reçus de la plupart de nos clients pendant plusieurs mois.   Cette version personnalisée est entièrement personnali
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitaires
Click trade manager est notre meilleur produit à ce jour ! La meilleure solution pour les traders débutants et professionnels ! Protégez votre société d'accessoires FTMO/MFF ou vos comptes personnels contre le dépassement des limites de drawdown. L'EA ferme automatiquement toutes les transactions, afin qu'elles n'atteignent jamais vos limites de drawdown. Vous avertit si une transaction risque de dépasser votre limite de drawdown. Ferme automatiquement les transactions lorsque votre objectif d
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Actuellement en réduction pour les vacances à 399 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir. Lisez la description ci-dessous !   Présentation d'Ultimate Dynamic Levels - le MEILLEUR indicateur d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper ! Entrées opportunes à risque extrêmement faible et RR élevé ! !! Trouvez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ICI. La capacité la plus importante pour les traders débutants et professionnels est de dire exactement où et quand un marché est le plus
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilitaires
Cet indicateur Custom Ultimate Sniper Dashboard est une mise à niveau de l'indicateur original Ultimate Sniper Dashboard. Il fonctionne avec jusqu'à 98 algorithmes différents pour s'assurer qu'il capture la vraie nature d'une tendance sur une classe d'actifs avec laquelle vous travaillez. Il s'agit d'une réponse directe à un grand nombre de suggestions et de conseils que nous avons reçus de la plupart de nos clients pendant plusieurs mois.   Cette version personnalisée est entièrement personnali
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilitaires
Click trade manager est notre meilleur produit à ce jour ! La meilleure solution pour les traders débutants et professionnels ! Protégez votre société d'accessoires FTMO/MFF ou vos comptes personnels contre le dépassement des limites de drawdown. L'EA ferme automatiquement toutes les transactions, afin qu'elles n'atteignent jamais vos limites de drawdown. Vous avertit si une transaction risque de dépasser votre limite de drawdown. Ferme automatiquement les transactions lorsque votre objectif d
Filtrer:
Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2024.04.01 11:26 
 

Good Indicator

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2024.04.01 11:40
Thank you, Frank.
mopheus black
454
mopheus black 2024.03.26 18:12 
 

The indicator is not bad, but kill the performance of MT4...if you open 5 or more charts...mt4 goes so very slow and break sometimes MT4. :-(

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2024.03.27 09:02
Thank you for your review. We are happy you like the indicator's performance. Please update your indicator to the latest version as the lag has been fixed in a recent update.
Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:14 
 

Ultimate Dynamic Levels it a great tool combine with the 2 other dashboard wow let make lot of pips this years .

jason goh
512
jason goh 2023.04.09 14:09 
 

Great indicator! Clear and informative

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.23 22:18
Thank you, Jason!
elite luis
3483
elite luis 2023.03.01 02:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.03.01 09:17
Thank you! We are already working on adding the alert functionality to the next update.
chicobo
112
chicobo 2023.02.27 15:57 
 

This is an excellent indicator and recommended for traders.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.27 16:56
Thank you!
Alexander Buchanan
461
Alexander Buchanan 2023.02.27 11:22 
 

Easy to use indicator. It does what it says on the tin.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.27 16:55
Thank you for your honest review!
Rusli
161
Rusli 2023.02.22 14:50 
 

A really good indicator that gives me accurate entries and low risk. I used with Ultimate Sniper Dashboard and Click Trade Manager indicator, it becomes a powerfull strategy. Great work Abraham. GBU

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.23 16:32
Thank you for the honest review! I appreciate.
M Iqbal Akbar
3967
M Iqbal Akbar 2022.11.16 20:13 
 

this indicator is very recommended for trend follower traders. I like it!

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.18 14:34
Thank you!
mozola
372
mozola 2022.11.12 06:00 
 

It's really a gem in the big pool! Well made, works great, it needs practice, but it gives clear entries!

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.12 15:04
Thank you!
nateon
487
nateon 2022.11.08 16:47 
 

This is a low-risk entry way in the trend flow. When used with the ultimate sniper dashboard, it becomes a clear strategy. You just need to refer to the product's instructions and practice a little.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.09 18:07
Thank you for your kind review, Nateon!
Répondre à l'avis