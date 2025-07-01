Fifty Pro MT5

L’un des rares indicateurs qui calcule les niveaux uniquement en fonction du prix. Il n’est pas affecté par les unités de temps, les tendances ou les cycles de marché. L’un des indicateurs les plus logiques jamais créés.

L’indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, supprimant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant précision et gain de temps. Des boutons sont également disponibles pour afficher ou masquer ces niveaux, offrant une personnalisation complète. Pour ceux qui le souhaitent, la version gratuite de l’indicateur reste disponible et entièrement fonctionnelle, permettant de choisir entre les outils manuels et automatiques selon les besoins du trader.

Très fiable et fortement recommandé ! Demandez votre version manuelle de l'indicateur FIFTY !




