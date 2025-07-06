MACD divergency

Cet indicateur identifie avec précision les divergences haussières et baissières entre les mouvements de prix et l’histogramme MACD, en utilisant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes 5 (rapide) et 34 (lente), ainsi qu’une ligne de signal de période 5. Il met en évidence les points où le momentum faiblit, signalant de possibles renversements de tendance.

Règles pour une identification correcte des divergences

La divergence haussière est valide lorsque le prix forme des creux plus bas et que l’histogramme MACD forme simultanément des creux plus hauts au-dessus de la ligne zéro.

La divergence baissière est valide lorsque le prix forme des sommets plus hauts et que l’histogramme MACD forme simultanément des sommets plus bas en-dessous de la ligne zéro.

Les signaux de divergence sont invalides si les extrêmes de l’histogramme et ceux du prix ne sont pas alignés du même côté de la ligne zéro, car cela peut entraîner des faux signaux.

Cette méthode représente l’approche la plus précise et la plus fiable pour appliquer l’analyse de divergence MACD.

Fonctionnalités de l’indicateur

Marque clairement les divergences haussières et baissières confirmées.

Respect strict des règles de validation de divergence MACD pour une fiabilité accrue.

Informations supplémentaires : l’indicateur est fourni sous forme de fichier EX5 compilé pour MetaTrader 5. Il ne nécessite aucune bibliothèque externe ni fichier DLL. Il est conseillé aux traders d’utiliser cet outil en complément de leur stratégie de trading globale. Testez toujours soigneusement sur un compte de démonstration avant de trader en réel. Cet indicateur ne garantit pas de gains et sert d’aide analytique pour identifier de véritables divergences MACD.



