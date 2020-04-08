Elliott Wave Labeler
- Indicateurs
- Ivan Stefanov
- Version: 1.0
Cet indicateur est un outil interactif de labellisation des vagues d’Elliott pour MetaTrader 4 et 5.
Il permet à l’utilisateur de placer manuellement des étiquettes de vagues directement sur le graphique, en sélectionnant la taille de l’étiquette, la couleur et le type de vague (corrections ABC, impulsions à 5 vagues ou structures WXY) à partir d’un menu intégré au graphique.
D’un simple clic sur le graphique, l’indicateur place séquentiellement les étiquettes de vagues appropriées au prix et au moment choisis, aidant les traders à visualiser et à organiser les structures des vagues d’Elliott.
