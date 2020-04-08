Elliott Wave Labeler

Cet indicateur est un outil interactif de labellisation des vagues d’Elliott pour MetaTrader 4 et 5.
Il permet à l’utilisateur de placer manuellement des étiquettes de vagues directement sur le graphique, en sélectionnant la taille de l’étiquette, la couleur et le type de vague (corrections ABC, impulsions à 5 vagues ou structures WXY) à partir d’un menu intégré au graphique.
D’un simple clic sur le graphique, l’indicateur place séquentiellement les étiquettes de vagues appropriées au prix et au moment choisis, aidant les traders à visualiser et à organiser les structures des vagues d’Elliott.

Évaluez-le si vous l’aimez !


Produits recommandés
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicateurs
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indicateurs
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicateurs
Haven Volume Profile est un indicateur multifonctionnel pour l'analyse du profil de volume qui aide à identifier les niveaux de prix clés basés sur la répartition du volume de négociation. Il a été conçu pour les traders professionnels qui souhaitent mieux comprendre le marché et identifier les points d'entrée et de sortie importants pour leurs transactions. Autres produits ->  ICI Fonctionnalités principales : Calcul du Point of Control (POC) - le niveau d'activité commerciale maximal, ce qui a
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicateurs
Le Tenet Support & Resistance Pro est un indicateur avancé pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier avec précision les principales zones de support et de résistance du marché. Basé sur l'historique des prix, l'indicateur trace automatiquement des lignes horizontales qui mettent en évidence des zones stratégiques. De plus, il met en évidence en temps réel la zone actuelle où la bougie est en cours de négociation , offrant une vue claire des zones critiques de décision. Une
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.61 (18)
Indicateurs
Version MT4  | Indicateur Trend Monitor VZ  |   Indicateur Owl Smart Levels   |  Stratégie Owl Smart Levels  |   FAQ La théorie des vagues d'Elliott est une interprétation des processus sur les marchés financiers qui s'appuie sur un modèle visuel des vagues sur les graphiques des prix. L'indicateur valable ZigZag affiche la structure des vagues du marché sur laquelle vous pouvez compter pour prendre des décisions commerciales. L'indicateur Valable ZigZag est plus stable et ne change pas souvent
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Simple Moving Avg
Tiago Azevedo Amorim Martins
Indicateurs
Simple Moving Average (SMA) Indicator The Simple Moving Average (SMA) is one of the most fundamental and widely used tools in technical analysis. It provides a clear visual representation of the market trend by smoothing out price fluctuations over a specified period. Unlike the Exponential Moving Average (EMA) , which reacts more quickly to recent price changes, the SMA gives equal weight to all price points in the calculation, making it ideal for identifying long-term trend direction and re
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Advanced harmonic filter minimum
Sergei Kuzmenko
Utilitaires
Advanced harmonic filter is a reliable and smart utility that uses an author's algorithm to process continuous data and present them in the form of harmonic oscillations. The utility can identify regularities and patterns in the input data, which are then used to generate output data that is most similar to the input data. This makes it a powerful tool to use with other indicators to predict future trends and identify   Elliott   waves on selected intervals. The utility is most effective when us
FREE
LT Weis Waves
Thiago Duarte
5 (11)
Indicateurs
The Weis Wave first takes the market volume and then organizes it with the price into Wave charts. It is the only software that will present the true picture of the market before you. If anyone of you, has watched an intraday price movement then you must know that it unfolds in a series of selling as well as buying waves-a procedures tearing down and building up. Wave analysis is an integral part of the trading method. The indicator helps to deal with today’s volatile market. Moreover, it works
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicateurs
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicateurs
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicateurs
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicateurs
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicateurs
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Fuji Wave
Michael Prescott Burney
4.57 (14)
Experts
Fuji Wave : Description du Produit Adoptez le rythme serein mais puissant du Yen avec Fuji Wave , la solution de trading de premier ordre méticuleusement conçue pour le graphique USDJPY H1. Êtes-vous fatigué des EA (Expert Advisors) qui sont sourds aux murmures subtils et aux puissants courants sous-jacents du marché ? Fuji Wave est conçu pour écouter, interprétant le flux du marché avec la clarté et la précision d'un maître Zen. Au cœur de Fuji Wave se trouve son réseau de neurones avancé, sur
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicateurs
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps t
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicateurs
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Tick Bars
Henrique Helmuth Kreutz Pfeifer
Indicateurs
Indicator that show candlestick bars with an different sampling method than time fixed. Real time data is sourced to the indicator and it may be used as substitute of the default graph. Each bar is formed when a predefined amount of ticks is received, showing in the graph the OHLC of this clusteri of ticks. The input variable is the amount of ticks of each bar. It's a different approach of sampling, the amount of bars is proportional to the amount of negotiations insted of a sample in a fixed am
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicateurs
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
VWAP_PC_MQL5 — petit indicateur “fait maison” type VWAP affichant le prix moyen pondéré par le volume en temps réel sur MT5. TF : Fonctionne sur tous les timeframes. Paire : Compatible avec tous les marchés : Forex, indices, matières premières, actions. Paramètres : AppliedPrice – type de prix utilisé pour le calcul (Clôture, Typique, Pondéré, etc.) LineColor / Width / Style – personnalisation de la ligne VWAP SessionReset – remise à zéro quotidienne ou mode continu Fonctionnement (principe du
FREE
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
Indicateurs
This is the demo version of "All Harmonics 26" indicator . "All Harmonics 26" searches for 26 types of harmonic patterns and outputs them in a convenient way. You can check out the documentation here . This demo version has the following limitations: The indicator searches only for one type of harmonic patterns out of 26:- Gartley. The indicator outputs new patterns with a lag of 10 bars.
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indicateurs
The indicator looks for consolidation (flat) in the market at a certain time, builds a box-channel and marks levels indented from it for a breakdawn. After crossing one of the levels, the indicator marks the zone for take profit and calculates the corresponding profit or loss in the direction of this entry on the panel. Thus, the indicator, adjusting to the market, finds a flat area of the market, with the beginning of a trend movement to enter it. Version for MT4: https://www.mql5.com/en/market
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
ZLSMA by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ indicateur Zero Lag Least Squares Moving Average (ZLSMA) est un outil avancé de moyenne mobile conçu pour offrir une analyse de tendance fluide et rapide sans retard. Basé sur la Least Squares Moving Average (LSMA) , il utilise un calcul à zéro décalage, ce qui le rend extrêmement réactif aux variations de prix. Cet indicateur aide les traders à identifier la direction du marché avec un minimum de retard , ce qui le rend idéal pour les stratégies de trading à court et long terme. Caractéris
FREE
MW Volume
Martin Bittencourt
3.8 (5)
Indicateurs
The Martinware Volume indicator plots a colored moving average over volume bars. The coloring uses three colors and can be done in different ways choosable by the user and is applied both to the average as to the volume bars. Three types of coloring are possible: None: no coloring is done Increasing or decreasing: changes the color depending on the current value being bigger or lesser than the previous one Volume relative to average: colors vary if the current volume is bigger or lesser then
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
Plus de l'auteur
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur identifie avec précision les divergences haussières et baissières entre les mouvements de prix et l’histogramme MACD, en utilisant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes 5 (rapide) et 34 (lente), ainsi qu’une ligne de signal de période 5. Il met en évidence les points où le momentum faiblit, signalant de possibles renversements de tendance. Règles pour une identification correcte des divergences La divergence haussière est valide lorsque le prix forme des creux plus
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicateurs
L'indicateur mesure le déséquilibre entre les haussiers et les baissiers sur une période donnée et affiche une ligne droite entre les deux points. Si les haussiers ont plus de volume que les baissiers, la ligne devient verte.  Si les baissiers ont plus de volume, elle est rouge. La ligne indique également le pourcentage de différence de volume. L'indicateur affiche les mêmes données dans une fenêtre séparée. Vous pouvez également voir le volume divisé. L'indicateur a deux modes. À cet effe
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
2 SNAKES est un système de scalping de première classe. Comme les entrées sont très précises, il est probable que vous deviendrez rapidement accro à ce système.  Vous avez 2 serpents. Lorsque vous voyez une bougie au-dessus ou au-dessous d'eux qui ne les touche pas - c'est votre signal de scalping. Si vous utilisez un cadre temporel plus large, le scalping peut devenir un suivi de tendance. Les serpents sont calculés précisément en fonction de l'état actuel du marché. Ils NE SONT PAS des
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
Cet indicateur est un outil interactif de labellisation des vagues d’Elliott pour MetaTrader 4 et 5. Il permet à l’utilisateur de placer manuellement des étiquettes de vagues directement sur le graphique, en sélectionnant la taille de l’étiquette, la couleur et le type de vague (corrections ABC, impulsions à 5 vagues ou structures WXY) à partir d’un menu intégré au graphique. D’un simple clic sur le graphique, l’indicateur place séquentiellement les étiquettes de vagues appropriées au prix et au
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur analyse le volume à partir de n’importe quel point et calcule les niveaux d’épuisement du marché pour ce volume. Lignes principales de Meravith : Ligne d’épuisement du volume haussier – sert d’objectif. Ligne d’épuisement du volume baissier – sert d’objectif. Ligne de tendance – indique la tendance du marché. Sa couleur change selon que le marché est haussier ou baissier et elle sert de support de tendance. Comment l’utiliser : double-cliquez sur la ligne verticale violette et dépla
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Les niveaux légendaires de William Gann dans un indicateur MT5 entièrement automatisé. GANN Master identifie les zones clés où le prix est le plus susceptible de se retourner ou de poursuivre sa tendance, en se basant sur des données Daily, Weekly et Monthly. Fonctionnalités clés : Boutons de période en un clic : cliquez sur Daily, Weekly ou Monthly pour tracer instantanément les zones du jour, de la semaine ou du mois Modes automatique et manuel • Automatique : GANN Master calcule tous les nive
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
SENSE est un système automatisé qui combine des méthodes GANN sélectionnées avec des calculs fractals. Le système nous indique où ouvrir et fermer les transactions. Plus besoin de perdre du temps avec des calculs complexes - SENSE fait tout pour vous. Il suffit d'installer l'indicateur. Principes de base : Le marché est haussier lorsque le prix se situe au-dessus des lignes blanches. Acheter au-dessus des lignes blanches, s'arrêter en dessous Les lignes vertes sont des objectifs de hausse L
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur l'expérience pratique.  Insérez la date/heure de votre top/bottom. Il calcule le niveau le plus visité depuis le haut/bas jusqu'au moment présent. Il se met à jour automatiquement à chaque nouvelle bougie. Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs indicateurs pour différentes tendances et différents délais. La longueur est toujours tracée depuis le début de la période jusqu'à aujourd'hui. Un outil PRO utile.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels est un indicateur de trading facile à utiliser qui fournit des signaux clairs d’achat et de vente ainsi que des niveaux de prix dynamiques, aidant les traders à planifier leurs entrées et sorties avec plus de confiance. L’outil est très flexible – il peut être utilisé comme stratégie autonome ou intégré dans n’importe quel système de trading existant. Il fonctionne sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies ou Actions. Balance Level
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur sépare efficacement le volume de tic-tac sur le marché des changes en catégories haussières et baissières. En outre, il permet de calculer et d'afficher la somme des volumes haussiers et baissiers pour la période de votre choix. Vous pouvez facilement ajuster la période en déplaçant les deux lignes bleues sur le graphique, ce qui permet de personnaliser et de préciser l'analyse des volumes en fonction de vos besoins de trading. Si vous le trouvez utile, vos commentaires seront
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur LEVELSS montre : - Les zones haussières et baissières quotidiennes. Elle est visible tous les jours de 00h00 à 23h59.  - La zone haussière et baissière hebdomadaire. Elle est visible du lundi 0:00 au vendredi 23:59 chaque semaine. - Canal spécialement calculé à partir d'un timeframe spécifique qui est affiché sur tous les autres timeframes. Par défaut, il s'agit de l'échelle de temps de 4 heures que vous pouvez changer pour l'échelle de temps de votre choix. Il est calculé en cont
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Les objectifs précis de GANN sont calculés selon ses méthodes éprouvées et présentés devant vous. Cet outil est conçu pour rendre le trading plus fluide et intuitif. En déplaçant la ligne blanche vers le haut ou la ligne verte vers le bas, vous comprendrez immédiatement pourquoi les techniques de GANN restent influentes dans le monde du trading. Les stratégies de GANN se concentrent sur la prévision des mouvements de marché avec une grande précision, et cet outil met ce pouvoir à votre portée. Q
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicateurs
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, éliminant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant une grande précision et un gain de temps. De plus, des boutons permettent d’activer ou de désactiver la visibilité de ces niveaux, offrant une personnalisation complète. Pour ceux qui le souhaitent, la version gratuite de l’indicateur reste disponi
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Horizont
Ivan Stefanov
Indicateurs
Horizont est un système de trading qui fournit une configuration de trade complète : point d’entrée, objectif 1, objectif 2 et stop loss, le tout calculé automatiquement. Le système identifie automatiquement les sommets et les creux du marché et les relie afin de définir la tendance actuelle. Vous choisissez la tendance à trader et Horizont génère les niveaux correspondants d’entrée, d’objectifs et de stop. Le système intègre une gestion automatique du risque. Il vérifie le solde de votre compte
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicateurs
ENIGMERA : Le noyau du marché (Ceci est un indicateur manuel et contient des fonctions qui peuvent ne pas être prises en charge par l’environnement de test actuel de MetaTrader) Introduction Cet indicateur et ce système de trading représentent une approche unique des marchés financiers. ENIGMERA utilise des cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il montre la véritable phase d’accumulation et fournit la direction ainsi que les objectifs. C’est un sys
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché , puis montre la zone d’accumulation des ordres . Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle . C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux . Ses performances sont exceptionnelles. Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement . (Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.) La vitesse de transaction est un indicateur
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’un des rares indicateurs qui calcule les niveaux uniquement en fonction du prix. Il n’est pas affecté par les unités de temps, les tendances ou les cycles de marché. L’un des indicateurs les plus logiques jamais créés. L’indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, supprimant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant précision et gain de temp
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
SPEKULATOR est un système de trading manuel et un indicateur qui vous aide à identifier les zones clés de support et la direction du marché. Maîtrisez le marché avec une stratégie simple et une sagesse cachée. Vous choisissez n'importe quel sommet (TOP) et bas (BOTTOM) sur le graphique, et l'indicateur trace : Une zone de support pour votre tendance. Pour une tendance haussière, une zone verte apparaît ; pour une tendance baissière, une zone rouge. La sensibilité de la zone de support peut être
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicateurs
Time Zones Fifty L’indicateur résout un problème fondamental : Comment devons-nous compter le temps ? Quelles zones utiliser, comment et pourquoi ? Il est entièrement basé sur la logique. Application des zones de temps Pour appliquer des zones de temps, il faut un point de départ. Ce point doit être défini logiquement, et non choisi au hasard. Certains choisissent par exemple : le premier jour de l’année, le premier jour du mois, le début d’un trimestre ou d’une semaine. Mais cela suppose que l’
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur Volume Equilibrium montre les niveaux où le volume acheteur est égal au volume vendeur. Il peut calculer ces niveaux pour chaque jour, semaine, mois et année. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne, cela signifie que le volume est du côté des acheteurs et que le marché est haussier. Lorsque le prix est en dessous de la ligne, cela signifie que le volume est du côté des vendeurs et que le marché est baissier. L’indicateur utilise l’algorithme de l’indicateur « Meravith » pour calc
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis