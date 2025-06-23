GANN Master MT5
- Indicateurs
- Ivan Stefanov
- Version: 1.1
- Mise à jour: 23 juin 2025
- Activations: 10
Les niveaux légendaires de William Gann dans un indicateur MT5 entièrement automatisé. GANN Master identifie les zones clés où le prix est le plus susceptible de se retourner ou de poursuivre sa tendance, en se basant sur des données Daily, Weekly et Monthly.
Fonctionnalités clés :
-
Boutons de période en un clic : cliquez sur Daily, Weekly ou Monthly pour tracer instantanément les zones du jour, de la semaine ou du mois
-
Modes automatique et manuel
• Automatique : GANN Master calcule tous les niveaux pour vous, sans saisie manuelle
• Manuel : faites glisser les lignes Top et Bottom pour définir vos propres points de swing ; tous les niveaux de Gann se recalculent immédiatement
-
Niveaux haussiers et baissiers : visualisez à la fois les niveaux d’achat et de vente ; les lignes convergentes délimitent des zones solides de support ou de résistance
-
Compatibilité multi-actifs : Forex, métaux (ex. or), indices, crypto et autres instruments de valeur — changez simplement la classe d’actifs dans les paramètres pour ajuster l’échelle et les multiplicateurs
-
Interface intuitive : couleurs nettes, étiquettes claires et boutons ergonomiques pour ajuster les niveaux en temps réel
-
Zones prêtes à trader : cibles précises pour la prise de profit et la gestion des risques, sur n’importe quel timeframe
Comment ça marche :
-
Sélectionnez la période : cliquez sur Daily, Weekly ou Monthly pour générer les lignes de support et de résistance
-
Choisissez l’échelle : dans les paramètres, sélectionnez Forex, Metals, Indices ou Crypto ; les niveaux s’ajustent automatiquement
-
Réglage manuel (optionnel) : faites glisser les lignes Top/Bottom vers deux points de swing ; les niveaux de Gann se mettent à jour instantanément
-
Changez de classe d’actifs : adaptez l’indicateur à l’or, aux indices, à la crypto, etc., en modifiant la classe d’actifs
Pourquoi les traders adorent GANN Master :
-
Clarté immédiate : plus de conjectures ; visualisez les zones clés d’un coup d’œil
-
Polyvalence : adapté aux débutants et aux professionnels, pour toute stratégie et tout timeframe
-
Précision visuelle : lignes marquées et étiquettes nettes pour se concentrer sur l’action des prix
-
Gain de temps : calculs fully automated qui suppriment le tracé manuel
Idéal pour les traders Forex, métaux, indices et crypto de tous niveaux. Ne laissez pas vos décisions au hasard ; faites confiance à GANN Master pour mettre en évidence les points de retournement Daily, Weekly, Monthly et même crypto, en modes automatique et manuel. Découvrez les angles cachés du marché et tradez avec une précision réelle ; essayez GANN Master dès maintenant !