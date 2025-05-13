Transaction Speed MT5

L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché, puis montre la zone d’accumulation des ordres.

Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle.

C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux. Ses performances sont exceptionnelles.

Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement.

(Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.)

La vitesse de transaction est un indicateur basé sur un concept nouveau : elle montre où et quand les gros ordres s’accumulent sur le marché et quels avantages cela offre.

Elle détecte les changements de tendance très tôt.

En Forex, le volume est souvent mal compris : il ne s’agit pas du volume réel, mais du changement de prix par unité de temps. Le terme correct est donc vitesse de transaction.

Tout dépend de notre manière de penser, d’agir et d’analyser.

Changer de paradigme est fondamental.

Cet indicateur redéfinit complètement le concept de volume en Forex, en l’appliquant de manière logique. Il devient ainsi un outil unique et précis.

Comment l’utiliser :

Par défaut, l’indicateur fonctionne en mode automatique, ce qui permet son utilisation sur n’importe quelle unité de temps.

Pour passer en mode manuel, il suffit de cliquer sur le bouton Auto / Manual Mode.

En mode manuel, tous les calculs commencent à partir du 1er janvier 2025.

Vous pouvez modifier cette date pour observer différents résultats.

La période de données optimale est de quatre à six mois.

Cela permet de capturer plusieurs cycles de marché et d’avoir des résultats solides.

Plus la période est longue, moins il y aura de zones affichées.

La zone où le marché montre un intérêt déclaré est représentée par un rectangle violet.

Ensuite, vous verrez apparaître la zone d’accumulation des ordres.

Si le marché casse au-dessus de cette zone , la tendance est haussière et la zone devient verte ;

S’il casse en dessous, la tendance est baissière et la zone devient rouge.

Une bougie qui se ferme entièrement en dehors de la zone, sans toucher ses bords, est considérée comme un véritable breakout.

Lorsqu’une bougie est entièrement formée en dehors de la zone d’accumulation, cela signale une cassure et indique la direction du marché.

La tendance reste valable jusqu’à ce qu’une cassure opposée se produise ou qu’une nouvelle zone d’intérêt apparaisse.

Vous pouvez trader en mode « zone à zone » :

Exemple 1 :

Lorsqu’une zone d’accumulation est cassée, ouvrez une position dans le sens du marché.

Exemple 2 :

Sur un graphique 4H, une cassure haussière se produit et le marché monte. Plus tard, une zone H1 apparaît.

Vous pouvez clôturer votre position et attendre que la zone H1 donne une nouvelle direction.

Exemple 3 :

Si vous êtes à l’intérieur d’une zone, vous pouvez vendre depuis le haut ou acheter depuis le bas, jusqu’à la cassure.

C’est du trading en range, mais plus risqué.

Ne tradez jamais contre l’indicateur ! Jamais !

Si une zone est cassée des deux côtés, vous recevrez une alerte de forte volatilité (High Volatility Alert).

Ce sont les traces de l’argent.

Et tout cela est invisible à l’œil nu, car en Forex, nous n’avons que le volume en ticks, ce qui est l’un des plus grands malentendus du marché.

Cet indicateur de vitesse de transaction convertit le volume en ticks en activité réelle du marché.

C’est un outil très sérieux, conçu pour une analyse avancée.

Recommandations :

Paires de devises : uniquement celles avec un volume de ticks élevé — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.

Unités de temps : toutes

Dépôt minimum : aucun

Type de compte : sans restriction

Courtiers : sans restriction, mais préférez les gros courtiers pour leur volume plus élevé

Science pure.