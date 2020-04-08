Delta Fusion Pro - Version 1.0

Avertissement

Delta Fusion Pro est un outil d'analyse, et non un système de signaux automatiques ni une recommandation de trading.

L'utilisation se fait aux risques exclusifs de l'utilisateur : il n'y a aucune garantie de profit ou de résultats futurs.

Il doit être considéré comme un outil d'aide à la décision et ne remplace pas l'évaluation personnelle.

Il est fortement recommandé de le tester en compte démo avant toute utilisation réelle.

1. Introduction et vision

Qu’est-ce que Delta Fusion Pro ?

C’est un indicateur avancé pour MT4 qui analyse le flux d’ordres et affiche en temps réel la pression entre acheteurs et vendeurs. Il intègre :

Delta cumulatif et NetDelta

Divergences prix/volume

Déséquilibre du marché

Infusion volume (pics anormaux)

Panneau % Buy/Sell

Objectif

Aider le trader à lire ce que le prix seul ne révèle pas : déséquilibres, épuisement des tendances et interventions institutionnelles.

2. Description des fonctionnalités

Couleurs et signification

Vert (clrGreen) = Achats agressifs (CumAsk)

Gris (clrGray) = Ventes agressives (CumBid)

Or (clrGold) = NetDelta (différence entre CumAsk et CumBid)

Bleu clair (clrDodgerBlue) = Lignes de divergence haussière

Rouge orangé (clrOrangeRed) = Signaux de pression baissière

Vert lime (clrLime) = Confirmation de force des acheteurs

Rouge (clrRed) = Divergences baissières, déséquilibre en faveur des vendeurs

Bleu clair (clrLightBlue) = Déséquilibre haussier (Ask ≫ Bid)

Jaune (clrYellow) = Signaux d’Infusion Volume (pics d’activité)

CumDelta & NetDelta

CumAsk (vert) = achats cumulés

CumBid (gris) = ventes cumulées

NetDelta (or) = différence entre CumAsk et CumBid

Interprétation rapide :

Prix ↑ + NetDelta ↑ = tendance saine

Prix ↑ + NetDelta ↓ = divergence baissière

Latéral + NetDelta ↑ = accumulation

Latéral + NetDelta ↓ = distribution

Divergences

Divergence haussière : le prix forme un plus bas plus bas, mais NetDelta un plus bas plus haut → signal d’épuisement des ventes

Divergence baissière : le prix forme un plus haut plus haut, mais NetDelta ne confirme pas → signal d’épuisement des achats

Signaux visuels :

Ligne bleue + flèche verte = divergence haussière

Ligne rouge + flèche rouge = divergence baissière

Déséquilibre alternatif

Déséquilibre entre ordres agressifs Ask et Bid sur une seule bougie

Point bleu sous la bougie = Ask ≫ Bid (achats institutionnels)

Point rouge au-dessus de la bougie = Bid ≫ Ask (ventes institutionnelles)

Infusion Volume

Identifie les bougies avec un volume exceptionnellement élevé par rapport à la moyenne

Point jaune = injection anormale de liquidité

Souvent indicateur d’entrées institutionnelles ou de breakouts imminents

Panneau % Buy vs Sell

Affiche le pourcentage d’ordres agressifs en achat et vente

Vert = les acheteurs dominent

Rouge = les vendeurs dominent

3. Inputs (Paramètres de configuration)

Delta Fusion Pro est hautement personnalisable. Les valeurs par défaut sont calibrées pour Nasdaq100 H1, mais chaque marché nécessite une optimisation.

Paramètre Par défaut Description



SmoothPeriod 10 Lissage des données pour meilleure lisibilité de CumDelta et NetDelta SwingLen 10 Longueur minimale du swing pour identifier les divergences MinDivDelta 40.0 Delta minimum requis pour valider une divergence MinSignalGap 3 Nombre minimal de bougies entre deux signaux consécutifs pour éviter le bruit ImbalanceRatioAlt 6.0 Ratio Ask/Bid minimum pour valider un déséquilibre ImbalanceMinVol 7000 Volume minimum de la bougie requis pour considérer un déséquilibre EnableAltImbalance true Active/désactive la détection de déséquilibre InfusionPeriod 60 Période pour le calcul de la moyenne de l’Infusion Volume InfusionFactor 3.5 Multiplicateur de la moyenne pour valider l’infusion EnableInfusion true Active/désactive la détection d’infusion

Remarques opérationnelles

Paramètres trop stricts = trop de faux signaux

Paramètres trop larges = signaux retardés ou rares

Toujours adapter selon le marché et le timeframe

4. Recommandations finales

Delta Fusion Pro ne génère pas d’ordres automatiques, mais fournit des signaux visuels de support.

Les signaux peuvent changer en fonction de l’évolution du prix et doivent être interprétés dans le contexte.

L’efficacité maximale est obtenue en combinant Delta Fusion Pro avec supports/résistances, VWAP, POC, motifs de prix et indicateurs de momentum.

Avant toute utilisation réelle, il est recommandé de tester sur compte démo pour comprendre la dynamique des signaux et optimiser les paramètres.