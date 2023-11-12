ENIGMERA : Le cœur du marché

Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions !

Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur.

Introduction

Cet indicateur et système de trading est une approche remarquable des marchés financiers. ENIGMERA utilise des cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il montre la véritable phase d'accumulation et fournit des directions et des objectifs. Un système qui fonctionne aussi bien dans une tendance que dans une correction.

Comment ça fonctionne

La plupart des fonctionnalités de l'indicateur sont contrôlées via des boutons situés à gauche du graphique, permettant une réponse rapide à différentes conditions du marché.

Boutons

ON/OFF – Affiche ou cache l'indicateur entier. Channel – Active le canal de support, indiquant une plage acceptable de déviation. Dev1 (Première déviation) – Indique les mouvements de prix à l'intérieur de la déviation de support, signalant une consolidation du marché ou une accumulation de force. Dev2 (Deuxième déviation) – Montre les mouvements de prix entre les déviations, signalant la formation et la direction de la tendance. Dev3 (Troisième déviation) – Indique une accélération significative de la tendance et une forte volatilité. 45deg (45 degrés) – Montre la vitesse du marché et la stabilité des mouvements par rapport à la ligne des 45 degrés. Tgt1/2 (Objectif partiel) – Représente la moitié de la ligne d'objectif de la tendance, utilisée dans la phase finale du marché. Tgt (Objectif) – La ligne d'objectif de la tendance, indiquant les niveaux où fermer des positions. Vol (Volume) – Affiche des points de volume sur les bougies pour indiquer des changements significatifs dans le volume du marché. X – Affiche un "X" lorsque le marché atteint la ligne d'objectif. Lbls (Étiquettes) – Affiche ou cache les étiquettes sur les lignes. RandC (Couleurs aléatoires) – Change les couleurs des lignes et des étiquettes de l'indicateur pour une meilleure visualisation.

Système

ENIGMERA offre une image complète de la situation actuelle, contrairement aux indicateurs de marché typiques qui extrapolent simplement les données passées dans le présent et l'avenir. Si vous êtes sur le support, c'est un vrai support ; si vous êtes sur la résistance, c'est une vraie résistance. Un niveau cassé indique un changement de tendance.

ENIGMERA est conçu pour les analystes financiers et les consultants qui ont besoin de partager des informations fiables avec leurs clients, ainsi que pour les investisseurs qui exigent une précision et une confiance maximales.

Il se distingue par sa précision optimale, permettant aux traders d'évaluer leurs options avec clarté et confiance.

En combinant 20 ans d'expérience en trading et de connaissances dans un package complet, ENIGMERA est à la fois intuitif et dépendant de l'utilisateur. Son efficacité dépend d'une configuration correcte par l'utilisateur pour maximiser la performance.

Recommandations :

Paires de devises : Toutes les paires, tous les marchés

Cadre temporel : Tous les cadres temporels

Dépôt minimum : Aucun dépôt minimum

Type de compte : Aucune limitation

Courtiers : Aucune limitation

Cet indicateur sophistiqué est idéal pour des stratégies de trading journalier et de scalping efficaces. Optimisez votre trading discrétionnaire avec les algorithmes avancés d'Enigmera, adaptés aux marchés Forex, actions, indices et crypto-monnaies. Conçu pour MetaTrader 4, Enigmera simplifie la gestion des stop-loss et des risques.

Tous les outils dont vous avez besoin pour devenir un trader performant. Enigmera fonctionne sur tous les marchés et tous les cadres temporels, sans redessiner.

Êtes-vous prêt à porter vos décisions financières au niveau ultime ?