Pivot SR Levels DWM mj

Indicateur Forex "Pivot Support Resistance Levels Day Week Month" pour MT4.





- L'indicateur "Pivot SR Levels D_W_M" est un indicateur auxiliaire très puissant pour le trading Price Action.

- Cet indicateur particulier utilise les nombres de Fibonacci dans le calcul.

- Les niveaux de pivot sont calculés comme une moyenne des prix significatifs à partir de la performance d'un marché au cours de la période de négociation précédente.

- Les niveaux de pivot représentent eux-mêmes les niveaux de résistance ou de support les plus élevés, en fonction de la condition générale du marché.

- L'indicateur "Pivot SR Levels D_W_M" vous montre les niveaux de retournement les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix.

- R - niveau (rouge) - Résistance.

- S - niveau (vert) - Support.

- Les périodes de trading précédentes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont disponibles dans les paramètres pour le calcul.

- L'indicateur "Pivot Levels D_W_M" est excellent pour planifier vos objectifs de Take Profit ou vos inversions de prix via des modèles d'action des prix.





COMMENT UTILISER l'indicateur :

1) Attachez l'indicateur au graphique correspondant.

2) Sélectionnez les paramètres dont vous avez besoin et appuyez sur le bouton OK.

3) Cliquez sur différentes périodes dans MT4 (H1, H4, D1, W1) pour un calcul initial correct de l'indicateur.





