Three Black Crows pattern md

Indicateur Crypto_Forex « Motif 3 Corbeaux Noirs » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Motif 3 Corbeaux Noirs » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les motifs baissiers « 3 Corbeaux Noirs » sur le graphique : signal de flèche rouge (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- Son homologue haussier « Motif 3 Soldats Blancs » est également disponible (lien ci-dessous).

- L'indicateur « Motif 3 Corbeaux Noirs » est excellent pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.