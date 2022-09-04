Apollo Supply Demand Zones est un indicateur qui calcule les niveaux de support et de résistance. L'indicateur sera utile à absolument tous les commerçants, quelle que soit la stratégie qu'ils utilisent. Cet indicateur peut devenir l'un des principaux éléments de votre système de trading. L'indicateur calcule les niveaux à la fois sur la période actuelle et peut fonctionner en mode MTF, affichant les niveaux à partir d'une période plus longue. Cet indicateur peut être utilisé absolument sur n'importe quelle période et avec n'importe quel instrument de trading. L'indicateur montre des niveaux de différents types, qui affichent en fait l'image du marché. L'indicateur fournit des alertes sonores, ce qui rend le travail avec cet indicateur très pratique.

Après l'achat, assurez-vous de m'écrire! Je partagerai avec vous les recommandations d'utilisation de l'indicateur. Il y a aussi un super bonus qui vous attend!



