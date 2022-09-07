Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?**



Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux !

Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé avec accès VIP + Version mobile disponible





Une nouvelle façon d'aborder le marché

RelicusRoad est l'**indicateur de trading le plus puissant et le meilleur au monde** pour le forex, les futures, les cryptomonnaies, les actions et les indices, donnant aux traders toutes les informations et les outils dont ils ont besoin pour **faire fructifier leurs comptes.** Nous fournissons une **analyse technique** et des **plans de trading** pour aider **chaque trader à réussir**, du **débutant** à l'**expert**.

C'est un **indicateur de trading clé** qui fournit suffisamment d'informations pour **prédire** les marchés futurs. Nous croyons en une **solution complète** plutôt qu'en plusieurs indicateurs différents sur le graphique qui n'ont aucun sens. C'est un **indicateur tout-en-un** qui affiche des **signaux**, des **flèches** + des informations sur l'**action des prix** qui sont **imbattables** et **très précises.**

RelicusRoad utilise la technologie d'apprentissage automatique (IA) pour fournir aux traders les informations et les outils nécessaires pour devenir des traders performants et informés.

Prédire les prix futurs avec des indications avancées

Presque **tous les indicateurs techniques sont retardataires**, ce qui signifie qu'ils ne peuvent rapporter que ce qui s'est déjà produit. Ainsi, ils ne confirment que ce que vous pouvez voir dans le passé, là où le prix a déjà été. Nous croyons aux **indicateurs avancés** pour **prédire les prix futurs sans repeindre** et sans trop dépendre des indications retardataires qui peuvent changer et provoquer un repeint.

Si vous prenez une position basée uniquement sur des indicateurs retardataires, c'est comme **jouer avec votre argent.** Nous pensons qu'avant même d'envisager de prendre position, vous devez **comprendre** le marché et savoir où et **pourquoi le prix évolue.**

RelicusRoad vous aide à faire exactement cela pour tous les symboles, y compris XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Actions, Indices, Crypto, etc.

En fournissant le cadre dont vous avez besoin pour comprendre où le prix pourrait aller, vos entrées deviendront beaucoup plus précises, exactes et éclairées.

Analyse de marché conviviale et stratégies pour débutants et professionnels

RelicusRoad Pro est conçu pour fournir aux utilisateurs des informations complètes sur le marché en un seul coup d'œil. Basé sur **plus de 10 ans d'expérience en trading** et a été développé pour être convivial et intuitif.

De plus, RelicusRoad est soutenu par une communauté de traders qui offrent des conseils et un soutien aux **traders débutants et professionnels.** La communauté présente également un **« Hall of Fame »** où les retours positifs et les résultats quotidiens sont partagés pour aider à motiver les utilisateurs.

#Fonctionne également sur MAC et Mobile pour une analyse imbattable en déplacement, vous permettant de prédire le prix n'importe où, n'importe quand.

Note pour les débutants : Choisissez parmi 7 Stratégies Éprouvées de notre groupe Discord, confirmées et validées par des milliers de traders.

INDICATEURS ET CARACTÉRISTIQUES :



1) Financement de talents / Sociétés de prop trading (7 options) 2) Niveaux de liquidité basés sur l'apprentissage automatique (Analyse du volume, Bollinger, TMA, Action des prix) 3) Lignes de signal 1 et 2 (basées sur la stratégie) (RSI, Stochastique, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, etc.) 4) Niveaux d'action des prix (Concept avancé Smart Money) 5) Points de retournement dynamiques (Retard, Haut, Bas, HL, LL, HH, LH) 6) Niveaux quotidiens haut/bas (Analyse avancée, Smart Money) 7) Niveaux de pivot quotidiens (Basés sur Fibonacci) 8) Niveaux Fibonacci pour le scalping (Gap de marché, Fair Value Gap) 9) Offre et Demande (BOS, Blocs d'ordres, Fair Value Gap) 10) Lignes de support et de résistance multi-TF (Blocs d'ordres, Premium, Discount) 11) Nuage de signaux (Action des prix et Momentum) 12) Niveaux de retournement Fibonacci (Action des prix) 13) Barre de tendance multi-TF (ADX et Parabolic SAR) 14) Heures de session de marché automatiques (New York, Londres, Tokyo) 15) Compte à rebours de bougie (Rouge = Marché fermé) FLÈCHES : 1) Flèches de scalping (2 types) 2) Flèches de retournement (Liquidité) 3) Flèches de tendance MAO (MACD) 4) Flèches de motif de bougie (Action des prix) 5) Flèches d'historique des ordres PANNEAU D'INFO : 1) Heure du serveur, Compte à rebours de bougie 2) Connectivité du serveur et Temps de réponse 3) Spread, Calcul de la taille du lot, Lots ouverts, Risque ouvert 4) Pourcentage de solde positif du compte global et par symbole 5) RSI, Stochastique, Bulls et Bears





**REGARDEZ LES VIDÉOS ET LES IMAGES CI-DESSOUS**







