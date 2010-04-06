Inverted Hammer and Shooting Star mp

Indicateur Crypto_Forex « Marteau inversé et Étoile filante » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Marteau inversé et Étoile filante » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les figures haussières en marteau inversé et baissières en étoile filante sur le graphique :

- Marteau inversé haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Étoile filante baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Marteau inversé et Étoile filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.