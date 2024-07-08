Price Action Candlestick Patterns

Indicateur de Modèles de Chandeliers pour MetaTrader 4 (MT4)

Cet indicateur personnalisable identifie les principaux modèles de chandeliers haussiers et baissiers, aidant les traders dans leur analyse technique et prise de décision.

Principales caractéristiques :

Détection des modèles : Haussiers : Marteau, Englobante haussière, Étoile du matin, Trois soldats blancs, Harami haussier, Marteau inversé. Baissiers : Étoile filante, Englobante baissière, Étoile du soir, Trois corbeaux noirs, Harami baissier, Pendu.

: Personnalisation : Activez ou désactivez les modèles en fonction de la stratégie. Des flèches indiquent les modèles (bleu pour haussier, rouge pour baissier) avec des tailles et des espacements réglables.

: Activez ou désactivez les modèles en fonction de la stratégie. Des flèches indiquent les modèles (bleu pour haussier, rouge pour baissier) avec des tailles et des espacements réglables. Intégration de la Moyenne Mobile (MA) : Ligne de moyenne mobile optionnelle et entièrement personnalisable (période, méthode, période de temps).

: Ligne de moyenne mobile optionnelle et entièrement personnalisable (période, méthode, période de temps). Système d'alertes : Alertes par messages à l'écran, son, notifications push et e-mails pour les modèles détectés.

Détection de plusieurs modèles :

Convergence : Affiche plusieurs modèles sur une seule bougie, renforçant les signaux. Convergence haussière : Plusieurs flèches bleues indiquent un fort mouvement haussier. Convergence baissière : Plusieurs flèches rouges signalent un fort mouvement baissier. Modèles mixtes : Des modèles haussiers et baissiers simultanés indiquent une indécision du marché.

: Affiche plusieurs modèles sur une seule bougie, renforçant les signaux.

Cet indicateur améliore le trading en soulignant clairement les retournements et les continuations du marché, contribuant à améliorer la performance globale du trader.



