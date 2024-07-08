Price Action Candlestick Patterns

5

Indicateur de Modèles de Chandeliers pour MetaTrader 4 (MT4)

Cet indicateur personnalisable identifie les principaux modèles de chandeliers haussiers et baissiers, aidant les traders dans leur analyse technique et prise de décision.

Principales caractéristiques :

  • Détection des modèles :
    • Haussiers : Marteau, Englobante haussière, Étoile du matin, Trois soldats blancs, Harami haussier, Marteau inversé.
    • Baissiers : Étoile filante, Englobante baissière, Étoile du soir, Trois corbeaux noirs, Harami baissier, Pendu.
  • Personnalisation : Activez ou désactivez les modèles en fonction de la stratégie. Des flèches indiquent les modèles (bleu pour haussier, rouge pour baissier) avec des tailles et des espacements réglables.
  • Intégration de la Moyenne Mobile (MA) : Ligne de moyenne mobile optionnelle et entièrement personnalisable (période, méthode, période de temps).
  • Système d'alertes : Alertes par messages à l'écran, son, notifications push et e-mails pour les modèles détectés.

Détection de plusieurs modèles :

  • Convergence : Affiche plusieurs modèles sur une seule bougie, renforçant les signaux.
    • Convergence haussière : Plusieurs flèches bleues indiquent un fort mouvement haussier.
    • Convergence baissière : Plusieurs flèches rouges signalent un fort mouvement baissier.
    • Modèles mixtes : Des modèles haussiers et baissiers simultanés indiquent une indécision du marché.

Cet indicateur améliore le trading en soulignant clairement les retournements et les continuations du marché, contribuant à améliorer la performance globale du trader.


Avis 5
danmar
2143
danmar 2024.07.25 15:13 
 

HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.

lauro1956
5742
lauro1956 2024.07.25 09:58 
 

Compilation of candles there are many indicators. But this one adds intelligence and effectiveness. A new way of dealing with the subject

Produits recommandés
Pin Bar and Outside Bar patterns mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Schémas de barres pin et de barres extérieures » pour MT4, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Schémas de barres pin et de barres extérieures » est très performant pour le trading basé sur les prix. - L'indicateur détecte les schémas de barres pin et de barres extérieures sur le graphique : - Schéma haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - Schéma baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobi
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
High Quality Candlestick Pattern Filter
Vo Mai Chi
Indicateurs
There are many candlestick patterns but only a few are actually worth knowing. Candlestick Pattern Filter detects and marks the most reliable candlestick patterns. Remember that these patterns are only useful when you understand what is happening in each pattern. They should be combined with other forms of technical analysis for best result. These patterns are included: Hammer / Hanging Man Inverted Hammer / Shooting Star Bullish / Bearish Engulfing Piercing Line / Dark Cloud Cover Morning Star
FREE
Price Bars and Chart Patterns
Chingiz Gavryushkaev
Indicateurs
Индикатор Price Bars and Chart Patterns основан на трех баровых паттернах:  Double Key Reversal Bar Popgun Multiple Inside Bar Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  выставляет значки на покупку - зеленый цвет, и на продажу - красный цвет. Значки выставляются согласно сформированным баровым моделям после их подтверждения. Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  работает на всех тайм-фреймах.Входные параметры отсутствуют. Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  самостоятельно проделывает р
Breakout Bar pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Modèle de barre de cassure » ​​pour MT4, sans repeint ni délai. - L'indicateur « Modèle de barre de cassure » ​​est un indicateur très puissant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les modèles de barre de cassure sur le graphique : - Barre de cassure haussière : signal par flèche bleue sur le graphique (voir images). - Barre de cassure baissière : signal par flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes disponibles sur PC, mobile et par e-mail
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
Candlestick Patterns MT4
Denis Luchinkin
5 (3)
Indicateurs
Candlestick Patterns MT4 is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns. Advantages Defines and highlights 29 candle patterns; Estimated trading direction is shown as an arrow; Each candlestick pattern can be disabled in the settings; The indicator can be used as an arrow indicator in EAs. Parameters TextSize - chart text size; TextColor - chart text color; Alert - enable/disable alerts; ---------- Candlestick Patterns ------------- - settings separator; AdvanceBlock ;
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicateurs
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
GND Patterns Candle
Nguyen Dang Giang
Indicateurs
Price action is among the most popular trading concepts. Candlestick patterns are essential tools for every price action trader. A candlestick pattern is a one or sometimes multi-bar price action pattern shown graphically on a candlestick chart that price action traders use to predict. Input Parameters On Alert - true/false (displays a message in a separate window). Patterns Reverse - true/false (allow displaying the backward candle patterns). Max Bar - numbers of bars. Parameters in chart Can
Evening Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Étoile du Soir » pour MT4, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Étoile du Soir » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les étoiles du soir baissières sur le graphique : signal de flèche rouge (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue haussier « Étoile du Matin » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Étoile du Soir » est idéal pour combiner les niveaux de s
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Motif Étoile Filante » pour MT4, sans repeint ni délai. - L'indicateur « Motif Étoile Filante » est un indicateur très puissant pour le trading Price Action. - Cet indicateur détecte les motifs baissiers en étoile filante sur le graphique : signal par flèche rouge (voir images). - Alertes disponibles sur PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Motif Étoile Filante » est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance. // D'excellents robots de trading et i
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicateurs
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Inside Bar Pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator INSIDE Bar Pattern pour MT4. - L'indicateur "INSIDE Bar" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les modèles de barres INSIDE sur le graphique : - Barre INSIDE haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Barre INSIDE baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - Pas de repeinture, pas de délai, ratio R/R élevé (récompense/risque). - Avec alertes PC, mobile et e-mail. - L'
Bearish Engulfing
Zaky Hamdoun
Indicateurs
Introduction and Description The indicator displays an arrow whenever a " Bearish Engulfing " is detected. The latter usually indicates the beginning of a downward trend. A bearish engulfing pattern is a technical chart pattern that signals lower prices to come. The pattern consists of an up candlestick followed by a large down candlestick that eclipses or "engulfs" the smaller up candle. The pattern can be important because it shows sellers have overtaken the buyers and are pushing the price mo
FREE
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicateurs
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure : - Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge s
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
LordAdvancedPivot
Igor Pereira Calil
Indicateurs
The LordAdvancedPivot Indicator is an indicator for META TRADER 4, with the function of analyzing the main daily channels of the currency pair, known as RESISTANCE, SUPPORT and PIVOT (center), to determine the levels at which market sentiment can change from "bullish" "to" low ". Pivot points can be points that correspond to trend lines, Fibonacci levels, moving averages, previous highs / lows or closings and many more indicators, depending on the trader's philosophy. LordAdvancedPivot has 7
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
Indicateurs
Indicator automatically draw bullish and bearish engulfing without any rules. Bearish and Bullish engulf is well known area for supply and demand area marking. This indicator can be used in any strategy that required supply demand zone. Show Last Engulf : Enable this option to show unfresh engulfing  Candle to calculate : set 0 will load all history bar and can use up more memory Bearish Engulfing Colour : Pick any colour that suit Bearish Engulfing Colour  : Pick any colour that suit -Use this
FREE
Double Hammer and Shooting Star patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Modèles Double Marteau et Étoile Filante » pour MT4, sans refonte, sans délai. - L'indicateur « Modèles Double Marteau et Étoile Filante » est très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les doubles marteaux haussiers et les doubles étoiles filantes baissières sur le graphique : - Motif Double Marteau haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - Motif Double Étoile Filante baissière : signal de flèche rouge sur le graphi
Double Shooting Star pattern m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Double Étoile Filante » pour MT4, sans refonte, sans délai. - L'indicateur « Double Étoile Filante » est très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte des figures rares mais efficaces : Double Étoile Filante baissière sur le graphique. - Double Étoile Filante baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC et mobile intégrées. - L'indicateur « Double Étoile Filante » est idéal pour combiner les niveaux de support
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicateurs
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicateurs
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicateurs
Easy Trade Indicator – Your Path to Profitable Trades! Work any Time Frame! Maximize your profits with precise and assertive trades! ️ Trade with comfort – the indicator does the analysis and you only open the order in the direction in which the indicator shows you!  Exclusive panel with past trade counter and accuracy tracking! Simplify your analysis, boost your performance, and trade with confidence! Get it now and take your trading to the next level
Future Candle One Candle
Denis Luchinkin
Indicateurs
Future Candle One Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of one candle. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable operatio
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indicateurs
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Sharp Price Change Monitor
Sergei Kazaritskii
Indicateurs
Sharp Price Change Monitor Indicator-informer informs any sharp change in the price of the selected financial instrument.   It also takes and  the characteristics of  'Japanese candles' (the ratio 'shadow'/'body' %)  and  into account 'oversold'/'overbought' (RSI - called as a subroutine: the graph is not drawn - if necessary, connect the chart manually).  Threshold values are set by parameters (you can change them "on the go" as many times as you want).Reports on the screen, mobile device (ph
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (71)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Achetez RFI LEVELS maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de niveaux avancés Pour recevoir, écrivez en messages privés. INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Indicateurs
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
All Currency Strength Meter Crypto Exotic Metals
Emir Revolledo
3.5 (6)
Indicateurs
Think of the rarest pair you can think of. And I assure you that this indicator can compute it's strength. This Currency Meter will literally calculate any currency pairs, either it is the Major Pairs, Metals, CFD's, Commodities, Crypto Currency like Bitcoin/BTC or Ethereum/ETH and even stocks. Just name it and you will get it! There is no currency pair this Currency Meter can solve. No matter how rare or exotic is that currency, it will always be solved by this Currency meter which on a real-ti
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT4 est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période 100% non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments: forex, matières premières, crypto-monnaies, indices, actions.  Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CC
Divergence Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicateurs
Divergence and Convergence are important harbingers of reversals in stock markets. The Divergence Sync indicator is designed to automatically search for divergences on a large number of indicators with different parameters. The search for divergences is carried out on these indicators: (CCI, CHO, DeMarker, MACD, MFI, Momentum, OBV, OsMA, RSI, Stochastic, WPR, Awesome Oscillator ). To search for divergences, you can use one technical indicator or search simultaneously on any number of indicator
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Gold Flux Signal – Indicateur de signaux sans repaint pour XAUUSD Conçu pour une exécution claire des signaux – Le Gold Flux Signal a été conçu pour fournir des signaux clairs et stables sur XAUUSD , sans repaint ni backpainting – Il a été spécifiquement pensé pour les stratégies de suivi de tendance et de cassure, tout en évitant les signaux parasites – L'indicateur fonctionne uniquement sur des bougies clôturées – Optimisé pour une utilisation sur les unités de temps M1, M5 et H1 Signaux
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicateurs
Gold Venamax   - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicateurs
Your success as a forex trader depends on being able to identify when a currency or currency pair is oversold or overbought. If it is strong or weak. It is this concept which lies at the heart of forex trading. Without the Quantum Currency Strength indicator, it is almost impossible. There are simply too many currencies and too many pairs to do this quickly and easily yourself. You need help! The Quantum Currency Strength indicator has been designed with one simple objective in mind. To give you
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Indicateurs
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Plus de l'auteur
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur est destiné aux graphiques en direct, pas au testeur. L’indicateur PRO Trend Divergence est un outil avancé d’analyse technique conçu pour détecter les divergences de continuation de tendance – un signal indiquant que la tendance actuelle est susceptible de se poursuivre. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui se concentrent sur les renversements, cet outil permet aux traders d’identifier les conditions de marché où la tendance reste forte, même lors de légers retracement
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
Auto Optimized MFI est un indicateur auto-adaptatif qui ajuste automatiquement les niveaux d’achat et de vente du MFI en fonction de votre marché et de votre unité de temps. Contrairement aux seuils fixes classiques (comme 80/20), il utilise des simulations de trades réels sur données historiques pour détecter les zones les plus efficaces, en se basant sur le comportement réel des prix et des volumes. Fonctionnement L’indicateur analyse les chandeliers historiques sur une plage personnalisable e
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indicateurs
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Auto Optimized Bollinger Bands MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indicateurs
Motif 1 2 3 Basé sur les Bougies Le Motif 1 2 3 Basé sur les Bougies est un indicateur qui identifie des configurations de retournement à haute probabilité en s’appuyant sur la structure classique de prix 1-2-3, à partir de la formation des bougies et des points de swing. Il n’affiche les signaux qu’après une confirmation de rupture , ce qui réduit le bruit et évite les entrées prématurées. Fonctionnalités principales : Détection basée sur les bougies des motifs 1-2-3 haussiers et baissiers conf
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indicateurs
MTF Chart PRO : Analyse multi-période avec modèles, S/R et alertes Aperçu MTF Chart PRO est un indicateur MetaTrader 4 avancé qui superpose des bougies personnalisables de plusieurs périodes directement sur votre graphique actuel. Il permet une analyse multi-période (MTF) fluide sans avoir à changer de fenêtre. Idéal pour les traders de forex, d'actions et de cryptomonnaies, il combine l'affichage visuel des bougies avec des lignes de support/résistance (S/R) intégrées, des niveaux automatiques
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.5 (20)
Indicateurs
Essayez "Chart Patterns All in One" en mode démo et recevez un bonus. Envoyez-moi un message après l'avoir testé en mode démo pour recevoir votre bonus. Laissez un commentaire après l'achat pour recevoir 8 indicateurs de haute qualité en bonus. L'indicateur Chart Patterns All-in-One aide les traders à visualiser divers modèles de graphiques couramment utilisés dans l'analyse technique. Cet indicateur soutient l'identification des comportements potentiels du marché, mais ne garantit pas de renta
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
SpeedAngle
Davit Beridze
Indicateurs
L' indicateur SpeedAngle  est un outil avancé pour MetaTrader 4, conçu pour calculer les angles des mouvements de prix, offrant des signaux visuels dynamiques et des alertes personnalisables. Il aide les traders à identifier rapidement les retournements de tendance et les changements de momentum sur le marché. Fonctionnalités principales Analyse des tendances basée sur les angles : Calcule les angles sur une période définie par l'utilisateur pour visualiser la direction et la vitesse des mouveme
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indicateurs
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicateurs
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indicateurs
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Experts
Steady Ranger EA – Trading Intelligent et Sécurisé en Canal Backtest : Utilisez les set files fournis (section des commentaires) en mode "Prix d’Ouverture Uniquement". Vidéo : Regardez avec sous-titres pour une compréhension complète. Pourquoi choisir Steady Ranger EA ? Un système de trading à long terme avec une gestion des risques optimisée, conçu pour la stabilité et la sécurité, plutôt que des profits irréalistes. Protection Stop Multi-Niveaux : Combine un stop-loss par trade avec une limite
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indicateurs
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indicateurs
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Experts
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Les acheteurs de l'indicateur recevront gratuitement un EA basé sur l'indicateur Fiter en tant que bonus. (Regardez la vidéo pour voir l'EA en action.) Commentez pour obtenir l'EA. Fiter est un indicateur hybride qui combine une moyenne mobile exponentielle (EMA) avec une ligne RSI modulée par l'ATR (jaune), ainsi qu'une moyenne mobile traditionnelle (rouge). Le croisement de ces deux lignes génère des signaux de trading bien plus fluides et fiables par rapport à l'approche classique utilisant
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indicateurs
Aperçu de l'indicateur MRA Index Offre bonus : Recevez le "MRA Index EA" gratuitement lors de l'achat de l'indicateur. Stratégie d'optimisation : Pour le scalping, j'optimise les paramètres en fonction des 12 derniers mois et les utilise pour le mois suivant. Cette approche s'est révélée très efficace. Remarque importante : Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à la visualisation et ne sont pas optimisés pour la rentabilité. Les directives d'optimisation appropriées sont fournies ex
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indicateurs
La version de démonstration n’est pas utile. Vous ne comprendrez rien en regardant les chiffres clignotants. Il s'agit d'un tableau de bord. Essayez de comprendre le concept et je vous aiderai pour le reste. Les symboles doivent être séparés par des virgules (,) et doivent être saisis dans les paramètres exactement comme affichés par votre courtier, afin de s'assurer qu'ils soient reconnus dans le tableau de bord. Ces symboles seront utilisés pour l'analyse par l'indicateur. D'un simple clic,
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur "Candle Info" pour MetaTrader 4 (MT4) aide les traders à analyser et à visualiser les principales formations de chandeliers directement sur le graphique. Il détecte des formations telles que des Sommets plus hauts (HH), des Creux plus bas (LL), des Creux plus hauts (HL) et des Sommets plus bas (LH), fournissant ainsi des informations sur les tendances du marché et les mouvements de prix potentiels.     Fonctions principales : - Formations de chandeliers : Identifie et étiquette H
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experts
Contactez-moi après l'achat pour des détails importants ! Aperçu du Robot : Une Approche Statistique pour le Trading Algorithmique Cette offre n'est pas seulement un Expert Advisor ; il s'agit d'acquérir une méthodologie éprouvée pour un trading automatisé réussi à long terme. Ce système complet est conçu pour vous fournir un cadre robuste pour une rentabilité constante sur les marchés financiers. La philosophie fondamentale derrière ce robot de trading est simple mais profonde : le marché est u
Filtrer:
สุกิจฏิพันธ์
224
สุกิจฏิพันธ์ 2024.07.26 07:04 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Davit Beridze
10786
Réponse du développeur Davit Beridze 2024.07.27 14:42
you are welcome. thanks
danmar
2143
danmar 2024.07.25 15:13 
 

HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.

Davit Beridze
10786
Réponse du développeur Davit Beridze 2024.07.27 14:42
thanks
lauro1956
5742
lauro1956 2024.07.25 09:58 
 

Compilation of candles there are many indicators. But this one adds intelligence and effectiveness. A new way of dealing with the subject

Davit Beridze
10786
Réponse du développeur Davit Beridze 2024.07.27 14:41
thank you
Joerg Fiebiger
1033
Joerg Fiebiger 2024.07.18 17:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Davit Beridze
10786
Réponse du développeur Davit Beridze 2024.07.27 14:41
you are welcome thanks
digitaltrading76
33
digitaltrading76 2024.07.11 14:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Davit Beridze
10786
Réponse du développeur Davit Beridze 2024.07.27 14:40
thanks
Répondre à l'avis