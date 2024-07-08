Price Action Candlestick Patterns
- Indicateurs
- Davit Beridze
- Version: 1.10
- Mise à jour: 11 juillet 2024
- Activations: 5
Indicateur de Modèles de Chandeliers pour MetaTrader 4 (MT4)
Cet indicateur personnalisable identifie les principaux modèles de chandeliers haussiers et baissiers, aidant les traders dans leur analyse technique et prise de décision.
Principales caractéristiques :
- Détection des modèles :
- Haussiers : Marteau, Englobante haussière, Étoile du matin, Trois soldats blancs, Harami haussier, Marteau inversé.
- Baissiers : Étoile filante, Englobante baissière, Étoile du soir, Trois corbeaux noirs, Harami baissier, Pendu.
- Personnalisation : Activez ou désactivez les modèles en fonction de la stratégie. Des flèches indiquent les modèles (bleu pour haussier, rouge pour baissier) avec des tailles et des espacements réglables.
- Intégration de la Moyenne Mobile (MA) : Ligne de moyenne mobile optionnelle et entièrement personnalisable (période, méthode, période de temps).
- Système d'alertes : Alertes par messages à l'écran, son, notifications push et e-mails pour les modèles détectés.
Détection de plusieurs modèles :
- Convergence : Affiche plusieurs modèles sur une seule bougie, renforçant les signaux.
- Convergence haussière : Plusieurs flèches bleues indiquent un fort mouvement haussier.
- Convergence baissière : Plusieurs flèches rouges signalent un fort mouvement baissier.
- Modèles mixtes : Des modèles haussiers et baissiers simultanés indiquent une indécision du marché.
Cet indicateur améliore le trading en soulignant clairement les retournements et les continuations du marché, contribuant à améliorer la performance globale du trader.
HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.