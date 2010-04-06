Shooting Star pattern mf

Indicateur Crypto_Forex « Motif Étoile Filante » pour MT4, sans repeint ni délai.





- L'indicateur « Motif Étoile Filante » est un indicateur très puissant pour le trading Price Action.

- Cet indicateur détecte les motifs baissiers en étoile filante sur le graphique : signal par flèche rouge (voir images).

- Alertes disponibles sur PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Motif Étoile Filante » est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.





