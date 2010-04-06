Evening Star pattern mg

Indicateur Crypto_Forex « Étoile du Soir » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Étoile du Soir » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les étoiles du soir baissières sur le graphique : signal de flèche rouge (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- Son homologue haussier « Étoile du Matin » est également disponible (suivez le lien ci-dessous).

- L'indicateur « Étoile du Soir » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.