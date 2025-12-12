EMLU Precision AI
- Experts
- Ali Shimaz
- Version: 1.0
Create an account & deposit $100+ using this official partner link:
EMLU PRECISION AI is an institutional-grade algorithmic trading engine for MT5, powered by:
-
Multi-factor AI scoring
-
Regime-adaptive market intelligence
-
Hierarchical take-profit architecture
-
High-precision limit order execution
-
Advanced risk-aware filtering
-
Telegram-enabled real-time control
-
A self-learning optimization & data-validation module
Engineered with quant-level decision logic, multi-model ensemble scoring, and OOP modular architecture, it delivers consistent, stable, and professional-grade performance across all market regimes.
Validator Status:
✅ 100% Market Validator Compliant
⚡ Ultra-fast processing, zero errors, zero invalid order paths
-
🧠 AI-Driven Multi-Factor Scoring Engine
-
📈 Dynamic Hierarchical TP (TP1, TP2, ATR trailing)
-
🎯 High-accuracy limit entry algorithm
-
🛡️ 12-layer institutional risk and safety filters
-
📡 Telegram control system with 12 commands
-
🧬 Adaptive optimization with training-data validation
-
⚙️ Full OOP engine with modular execution pipeline
-
🧩 Deep diagnostic transparency for every trade
-
🚫 No Martingale, No Grid, No Arbitrage, No Repainting
-
🏆 MQL5 Validator Ready — Optimized for validation speed
Built for traders who need precision, robust safety, and quant-level engineering.🧠 Core Algorithmic Framework
EMLU uses a multi-layered quantitative architecture, integrating:
-
Probabilistic ensemble scoring (0–100)
-
Regime detection (trend, range, volatility states)
-
Multi-timeframe trend intelligence
-
Volatility/ATR-based signal qualification
-
Liquidity & spread modeling
-
Market microstructure filters
-
Adaptive R:R optimization
-
Limit-entry precision engine
-
Dynamic TP structure with ATR trailing
-
Deep diagnostic analytics
-
Training data quality validation
Each trade must pass a strict 12-step institutional gate system.🔍 12-Layer Gate Validation System
-
Trend direction (multi-timeframe blend)
-
Trend strength and alignment
-
Market regime classification
-
Volatility qualification (ATR window)
-
Spread & slippage analysis
-
Liquidity threshold validation
-
Minimum R:R requirement (risk-adjusted)
-
Entry precision score
-
Session optimization (Tokyo, London, NY)
-
Global safety & broker constraints
-
Event/news filter
-
Internal consistency: exposure, correlation, risk limits
Only setups passing all 12 gates are executed.🎯 Hierarchical Take-Profit Engine
TP1 — Structural Profit Capture
-
Closes 35% (configurable)
-
Moves SL to break-even + buffer
-
Enables ATR trailing
TP2 — Trend-Profit Amplification
-
Closes 35% (configurable)
-
ATR trailing continues
Final TP — Smart Exit
-
Optional
-
Fully dynamic ATR trailing
-
Optimizes trend capture
Every TP event is automatically logged, reported, and fed into optimization memory.💬 Telegram Intelligence Layer
12 Professional Commands:
-
/help
-
/status
-
/set <param> <value>
-
/get <param>
-
/list
-
/pending
-
/approve <id>
-
/reject <id>
-
/autoapprove on/off
-
/diagnostic on/off
-
/blocked
-
/optdata <mode>
Automatic notifications for:
-
Trade open
-
TP1, TP2, final exit
-
Break-even update
-
Trailing stop updates
-
Performance summary
-
Blocked-trade analysis
-
Optimization cycle logs
Validation mode automatically suppresses notifications.🔧 Self-Learning Optimization Engine
EMLU learns from:
-
TP1 & TP2 performance
-
R-multiple statistics
-
Symbol-specific volatility patterns
-
Trend/regime success rates
-
Entry precision accuracy
-
Blocked-trade analysis
-
Virtual & real trade comparison
-
Data quality validation (50+ sample rule)
Includes:
-
✔ Monte Carlo risk checks
-
✔ Statistical filter rejection
-
✔ Over-optimization protection
-
✔ Auto-tuning with approval
-
✔ Anomaly detection
-
✔ Validation-mode lockout
-
Spread control
-
Volatility filter
-
Session filters
-
Margin validation (pre-order)
-
Comprehensive SafePendingOrder() logic
-
StopsLevel & FreezeLevel compliance
-
Max daily loss protection
-
Correlation/Exposure control
-
Drawdown limiter
-
Emergency kill-switch
-
Global Hard-Blocker for unsafe accounts
-
Full order-path validation
-
Normalized pricing for all brokers
Zero invalid orders — Fully validation safe.📉 Deep Diagnostic Engine
Every decision logged:
-
Trend structure
-
Regime classification
-
Scoring breakdown
-
Gate pass/fail map
-
Volatility/spread conditions
-
Entry-precision rating
-
R:R evaluation
-
TP performance
-
Virtual-vs-real trade tracking
-
Optimization data logs
-
OOP modular structure
-
Low-latency processing
-
Parallel gate evaluation
-
Multi-model scoring integration
-
Perfect Open-Prices detection
-
Optimized validator mode
-
Throttled modifications (once per bar)
-
Broker-agnostic execution
-
Works on hedging/netting
-
No repaint indicators
-
No lagging signal dependencies
-
EURUSD (primary)
-
XAUUSD (gold)
-
GBPUSD
-
USDJPY
-
USDCHF
-
AUDUSD
-
NZDUSD
-
EURGBP / EURAUD / EURCAD
-
GBPJPY / AUDJPY / CADJPY
-
XAGUSD
-
Crypto CFD pairs
Optimal timeframe: H1🚫 What EMLU Never Uses
-
❌ Martingale
-
❌ Grid
-
❌ Arbitrage
-
❌ Averaging down
-
❌ Indicator repainting
-
❌ High-frequency gambling
-
❌ News gambling
-
❌ Virtual SL in live trading
-
❌ Unvalidated orders
Perfect for:
-
Quant-minded traders
-
Traders who value safety
-
Users who prefer limit precision entries
-
Those who want Telegram automation
-
Beginners wanting plug-and-play stability
-
Professional traders requiring diagnostics
-
Portfolio traders across multiple symbols
-
Win Rate: 40–60%
-
Average R Multiple: 1.5–3.0R
-
Drawdown: <20% (recommended settings)
-
Monthly ROI: 5–15%
-
Sharpe > 1.0
