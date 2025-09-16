Precise Pair Trading Pro

Une manière plus intelligente de trader l’or et l’euro
Cet EA repose sur des méthodes quantitatives avancées permettant d’identifier les inefficiences temporaires entre deux grands marchés. Il cherche à tirer parti des moments où le comportement des prix diverge de sa dynamique habituelle.

Live signal

Le système s’adapte automatiquement aux conditions de marché et gère avec précision les entrées et sorties, afin de capter les opportunités lors des désalignements de court terme.
Des filtres supplémentaires améliorent la cohérence et réduisent le bruit, rendant la stratégie plus sélective dans le choix des configurations.

Paramètres de l’EA (configurables) :
Symbole principal de trading.
Symbole secondaire (marché de référence).
Unité de temps analytique.
Profondeur des données historiques.
Sensibilité d’entrée et sortie.
Options de filtre basé sur la corrélation.
Taille de la position.
Identifiant unique de trade.

Notes importantes :
Toujours tester avec ticks réels pour des résultats fiables.
Les brokers peuvent avoir des flux différents ; vérifier avant de trader en réel.
Conçu pour traders expérimentés, pas pour débutants.

Solde minimum recommandé : 300 EUR/USD (levier 1:33).


Produits recommandés
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Dollar Yen Killer
Jestoni Santiago
Experts
Dollar Yen Killer is a confirmation-based breakout EA designed for USDJPY. It waits for layered technical validations before triggering entries and adapts dynamically to current market behavior, broker type, and execution environment. Unlike systems that act on single triggers, this EA uses multiple filters and a scoring system to determine when to place trades. You can customize how many filters must be satisfied before execution. Core System Logic: Detects breakout zones by scanning historica
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experts
Project Maximum Heat is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit, b
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Experts
Il s'agit d'un EA de trading d'or stable et rentable à long terme, utilisant des indicateurs techniques traditionnels et utilisant l'IA pour un EA adaptatif. Nouveau prix de la promotion EA : 199 $   →   $ 249 Caractéristique une commande à la fois stop loss fixe adaptatif commerce de nuit Optimiser le glissement filtre de nouvelles Convient pour passer FTMO, DARWINEX Zero Peut être utilisé avec d'autres EA Programmation orientée objet, le cadre du programme a été testé pendant 5 ans Signal htt
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert EA de trading automatique tendance pour l’or sur M15｜Scalping & day trading stables La nouvelle référence du trading automatique sur l’or ! Détection de tendance très précise × logique de profit régulier × performance en hausse continue “Ay XAUUSD Expert” est un EA hautes performances, conçu exclusivement pour l’or (XAUUSD) sur le graphique M15. Il utilise un algorithme propriétaire robuste même en cas de volatilité ou de mouvements brusques. <Principales caractéristiques> EA
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.33 (6)
Experts
Prix de lancement : 199 $ Le prix augmentera progressivement après chaque bloc de vente dans le cadre d'une stratégie de lancement basée sur la valeur. Plus tôt vous achetez ArtQuant Gold, meilleur sera le prix que vous obtiendrez. (Pas de remises artificielles ni de promotions agressives. L'augmentation des prix reflète la qualité et les performances à long terme du système.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold est un Expert Advisor (EA) professionnel spécialement conçu pour le trading sur le marché d
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Experts
1. Method Overview Random Trader EA is an automated trading system for MetaTrader 5 that initiates trades with a randomly chosen buy or sell direction. Despite the random entry, the EA incorporates robust risk management, dynamic position sizing, and sophisticated exit strategies. This unique approach serves as a valuable tool for research, portfolio diversification, and as a foundational template for developing and evaluating risk management techniques within algorithmic trading. 2. Key Featur
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experts
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Experts
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
TrendFlex V1
Parinya Treethanya
Experts
TrendFlex V1: Precision Trading for XAUUSD TrendFlex V1 is an advanced trading solution designed specifically for the XAUUSD market, leveraging cutting-edge trend analysis to deliver precise and profitable trading decisions. Built for traders seeking optimal performance, this EA combines technical indicators and strategic adaptability to navigate the ever-changing dynamics of the gold market. Core Strategy TrendFlex V1 operates on the M15 timeframe for entry execution while aligning with the ove
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Flora
Ghaith Khaddour
5 (1)
Experts
Flora Bienvenue dans une nouvelle ère du trading. Flora n'est pas juste un autre EA—c'est une solution sophistiquée conçue pour vous donner un avantage sur les marchés en constante évolution. Construit sur un cadre avancé, cet Expert Advisor combine des stratégies à la pointe de la technologie avec des systèmes de gestion des risques innovants, vous permettant de trader avec confiance et précision. "Le succès dans le trading repose sur la gestion du risque tout en laissant les profits croître—F
HFT AOs GOLD
Murad Nagiev
Experts
HFT AOs  Signal de Trading en Direct -  https://www.mql5.com/en/signals/2324741 HFT AOs est un système de trading à haute fréquence (HFT) entièrement automatisé, conçu pour une exécution rapide et adaptative sur les marchés volatils. L'algorithme utilise une analyse avancée du flux d’ordres et des stratégies de momentum à court terme pour identifier des micro-opportunités tout au long de la journée. Caractéristiques principales : Trading entièrement automatisé sans intervention manuelle Exécutio
GoldEdge
Andrii Hurin
Experts
GoldEdge – Turn Gold’s Volatility Into Your Edge GoldEdge is a professional, fully automated Expert Advisor built exclusively for trading XAU/USD (Gold) . It merges multi-timeframe market structure analysis , precise price action setups , and trend confirmation filters to deliver high-probability trades with built-in risk management . Whether you prefer aggressive scalping or conservative swing trading , GoldEdge adapts to your style while protecting your capital. Key Advantages Engineered
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
NeuroPrompt
Arkadii Zagorulko
5 (3)
Experts
NeuroPrompt est un Expert Advisor (EA) intelligent qui intègre des modèles d’intelligence artificielle (via OpenAI) pour analyser le marché et fournir des décisions de trading. Il collecte les données de marché en temps réel, les envoie à ChatGPT via l’API, reçoit la réponse de l’IA et exécute automatiquement les ordres dans MetaTrader 5. Entrées et paramètres principaux Modèle IA et configuration de l’API Modèle GPT – Choisissez entre GPT-4 ou GPT-5. Clé API – Votre clé OpenAI (obligatoire pour
Cross MA TrendX
Arkadii Zagorulko
5 (1)
Experts
CMTX EA est un outil de trading polyvalent qui utilise les Moyennes Mobiles (MA) pour générer des signaux et gérer les positions. Conçu pour les marchés en tendance comme en range, cet EA ouvre des positions lorsque deux MA se croisent et gère ces positions de manière stratégique pour obtenir des résultats optimisés. Fonctionnalités principales : Options de direction de trading : Configurez l’EA pour trader uniquement en achat, uniquement en vente ou dans les deux sens simultanément. Gestion des
Super Trend TV Style
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
SuperTrend TV-Style replicates the classic SuperTrend indicator from TradingView, now available for MetaTrader. It uses ATR-based volatility to detect trend direction and plot dynamic buy/sell zones on the chart.  Green line: uptrend  Red line: downtrend  Arrows: buy/sell signals at trend shifts  Customizable source price (HL2, HLC3, etc.) and ATR method Simple, fast, and familiar - ideal for traders switching from TradingView or looking for a clean trend-following tool.
FREE
Trend hedge master EA
Arkadii Zagorulko
4.5 (8)
Experts
À propos du Trend Hedge Master EA La logique du Trend Hedge Master EA est simple : il ouvre une position dans le sens de la tendance après une période de consolidation du prix. S'il semble que la tendance change, il peut ouvrir des ordres supplémentaires, espérant que le prix revienne dans sa direction initiale pour ensuite fermer toutes les positions avec profit. Si la tendance change vraiment, l'EA utilise le profit des nouvelles transactions pour couvrir les pertes des ordres précédents. Les
Smart cross MA
Arkadii Zagorulko
4.67 (3)
Indicateurs
MA Intersection Indicator – Auto-Optimized Moving Averages This indicator automatically finds the most profitable Moving Average (MA) combinations within a selected period, considering both profits and losses. It helps traders quickly identify the best MA settings without manual testing. How it works: Buy signal: When the fast MA crosses the slow MA from below upward. Sell signal: When the fast MA crosses the slow MA from above downward. The indicator automatically tests different MA periods and
FREE
SpreadTracker
Arkadii Zagorulko
Utilitaires
SpreadTracker – Moniteur de Spread en Temps Réel pour MT5 Suivez les spreads actuels, moyens et maximaux de tous les symboles dans la fenêtre de "Observation du marché" en temps réel. Les symboles sont triés par spread moyen, avec un affichage dynamique sur plusieurs colonnes. Cliquez sur n'importe quel symbole pour ouvrir instantanément son graphique. Les couleurs, la disposition et la vitesse de mise à jour sont entièrement personnalisables. Parfait pour les scalpers, les day traders et les an
FREE
Ftool 2
Arkadii Zagorulko
Utilitaires
The panel allows you to place and open orders with one click of a button. It is possible to quickly change the parameters of the lot, take profit, stop loss and expiration time. The expiration parameter is valid only for pending orders. The trading panel works in the tester. To open a pending order, click on the buy or sell stop button, and then on a place on the chart. (This function cannot work in the strategy tester for technical reasons) Expiration time is in minutes, everything else is
FREE
Mediana
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
L’indicateur Median Cross est un outil puissant pour le Forex et autres marchés financiers. Contrairement aux moyennes mobiles classiques, il trace deux lignes médianes et affiche flèches et alertes lorsqu’elles se croisent, permettant de détecter plus rapidement et fiablement les changements de tendance et les points d’entrée. Le prix médian représente la valeur centrale de la plage de prix, étant moins sensible aux pics, valeurs extrêmes ou bruits de marché que la moyenne mobile. Cela fournit
Accipiter
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
Un indicateur de tendance basé sur la rupture de niveaux. Avec un seul paramètre, il s’adapte rapidement à tout symbole spécifique. Cet indicateur ne repaint pas et est uniquement destiné à la plateforme MT4 de bureau. Notifications PUSH sur mobile Alertes sur ordinateur Alertes par e-mail Flèches d’entrée sur barres clôturées Fonctionne sur n’importe quel symbole MT4 et n’importe quelle unité de temps. Peut être utilisé seul ou en complément de votre système de trading.
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
Indicateur Hammer & Star Bar pour MT5 Repérez rapidement les modèles de renversement clés, Hammer et Star Bar , et optimisez vos entrées. Fonctionnalités : Détection hauts/bas sur X bougies précédentes Ratio mèche/corps ajustable Confirmation mèche opposée Alertes Push et messages sur graphique TF recommandé : H4 Avantages : Débutants et traders expérimentés Paramètres entièrement personnalisables Ne repeint pas , signaux fiables Améliorez votre trading avec l’indicateur Hammer & Star Bar pour M
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5 : L’évolution d’une stratégie éprouvée Le EA Trend Hedge Master MT5 est un système professionnel de grid et hedge, issu de plus de dix ans d’expérience. Il identifie les tendances avec précision et gère les drawdowns pour protéger le capital et viser des profits constants sur le Forex et l’or. Pourquoi la version MT5 est supérieure : Logique de tendance améliorée : signaux plus précis Récupération intelligente : s’adapte à la volatilité, pas d’ajout d’ordres aveugle Gestio
Value Gap
Arkadii Zagorulko
Indicateurs
Value Gap   est un outil intelligent basé sur la stratégie Fair Value Gap. Comment ça fonctionne : L’indicateur analyse en continu l’action récente des prix, identifiant les zones où acheteurs et vendeurs ont laissé un déséquilibre. Lorsqu’un gap est détecté, il est marqué directement sur le graphique comme un niveau clair. L’outil surveille ensuite l’évolution future des prix : si le marché revient et comble le gap dans la fenêtre de temps autorisée, un signal est généré. Vous pouvez filtrer l
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis