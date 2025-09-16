Precise Pair Trading Pro

Une manière plus intelligente de trader l’or et l’euro

Cet EA repose sur des méthodes quantitatives avancées permettant d’identifier les inefficiences temporaires entre deux grands marchés. Il cherche à tirer parti des moments où le comportement des prix diverge de sa dynamique habituelle.

Le système s’adapte automatiquement aux conditions de marché et gère avec précision les entrées et sorties, afin de capter les opportunités lors des désalignements de court terme.

Des filtres supplémentaires améliorent la cohérence et réduisent le bruit, rendant la stratégie plus sélective dans le choix des configurations.

Paramètres de l’EA (configurables) :

Symbole principal de trading.

Symbole secondaire (marché de référence).

Unité de temps analytique.

Profondeur des données historiques.

Sensibilité d’entrée et sortie.

Options de filtre basé sur la corrélation.

Taille de la position.

Identifiant unique de trade.

Notes importantes :

Toujours tester avec ticks réels pour des résultats fiables.

Les brokers peuvent avoir des flux différents ; vérifier avant de trader en réel.

Conçu pour traders expérimentés, pas pour débutants.

Solde minimum recommandé : 300 EUR/USD (levier 1:33).



