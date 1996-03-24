Jackal

1. Stratégie de piège de rupture

Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées :

  • Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel
  • Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel

Cette configuration garantit que l'EA entre immédiatement sur le marché en cas de fort mouvement directionnel, sans essayer d'en prédire la direction à l'avance.

2. Gestion intelligente des transactions

  • Stop Loss initial (SL) : Un stop loss fixe est défini pour limiter le risque.
  • Stop suiveur : Le SL suit automatiquement le prix une fois en profit.
  • Mode sans risque : Le SL est déplacé légèrement au-dessus du point d'entrée à un seuil de profit défini.

3. Systèmes de recouvrement et de protection des bénéfices

  • Clôture intelligente : Vise à récupérer les pertes précédentes.
  • Récupération du drawdown : Réduit les pertes flottantes dans des conditions spécifiques.

Guide des paramètres d'entrée

 Gestion des lots

Paramètre Description
LotsSize Si ≠ 0, utilise cette taille fixe.
LotsPer1000 Si LotsSize = 0, calcule dynamiquement. Ex : 0.01 pour 1000 $.
MinLots / MaxLots Tailles minimales et maximales autorisées.

 Paramètres de trading principaux

Paramètre Description
Limit Distance (en points) pour placer les ordres Buy Stop / Sell Stop.
def_SL Valeur initiale du stop loss (en pips).
MaxDailyTrades Nombre max. de transactions/jour.
DailyProfitLimit Objectif de profit journalier.

Gestion avancée des profits et risques

Stop suiveur

Paramètre Description
Start_trailing Pips de profit avant d'activer le stop suiveur.
Distance_trailing Distance entre le prix et le SL suiveur.

Mode sans risque

Paramètre Description
EnableRiskFree Active/désactive le mode sans risque.
RiskFreePips Pips de profit avant activation.
RiskFreeProfitPips Pips au-dessus du prix d'entrée pour sécuriser un profit.

Smart Recovery

Paramètre Description
EnableSmartClose Active la clôture intelligente pour compenser les pertes.
EnableDrawdownRecoveryClose Active la récupération des pertes flottantes.

Filtres de trading

Paramètre Description
def_MaxSpread Spread max. autorisé (en points).
EnableMAFilter Active le filtre de tendance par moyenne mobile.
BB_PARAM / RSI_PARAM Paramètres des indicateurs BB et RSI.
StartHour / EndHour Heures autorisées pour trader.

 Paramètres techniques

Paramètre Description
MyMagicNumber Identifiant unique pour les ordres de l'EA.
Slippage Glissement de prix max. pendant l'exécution.


