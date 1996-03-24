Jackal
- Experts
- Version: 1.1
- Mise à jour: 10 août 2025
- Activations: 10
Jackal Expert Advisor – Stratégie de trading
Or M1 | Compte ECN : Compatible avec tout broker
1. Stratégie de piège de rupture
Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées :
- Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel
- Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel
Cette configuration garantit que l'EA entre immédiatement sur le marché en cas de fort mouvement directionnel, sans essayer d'en prédire la direction à l'avance.
2. Gestion intelligente des transactions
- Stop Loss initial (SL) : Un stop loss fixe est défini pour limiter le risque.
- Stop suiveur : Le SL suit automatiquement le prix une fois en profit.
- Mode sans risque : Le SL est déplacé légèrement au-dessus du point d'entrée à un seuil de profit défini.
3. Systèmes de recouvrement et de protection des bénéfices
- Clôture intelligente : Vise à récupérer les pertes précédentes.
- Récupération du drawdown : Réduit les pertes flottantes dans des conditions spécifiques.
Guide des paramètres d'entrée
Gestion des lots
|Paramètre
|Description
|LotsSize
|Si ≠ 0, utilise cette taille fixe.
|LotsPer1000
|Si LotsSize = 0, calcule dynamiquement. Ex : 0.01 pour 1000 $.
|MinLots / MaxLots
|Tailles minimales et maximales autorisées.
Paramètres de trading principaux
|Paramètre
|Description
|Limit
|Distance (en points) pour placer les ordres Buy Stop / Sell Stop.
|def_SL
|Valeur initiale du stop loss (en pips).
|MaxDailyTrades
|Nombre max. de transactions/jour.
|DailyProfitLimit
|Objectif de profit journalier.
Gestion avancée des profits et risques
Stop suiveur
|Paramètre
|Description
|Start_trailing
|Pips de profit avant d'activer le stop suiveur.
|Distance_trailing
|Distance entre le prix et le SL suiveur.
Mode sans risque
|Paramètre
|Description
|EnableRiskFree
|Active/désactive le mode sans risque.
|RiskFreePips
|Pips de profit avant activation.
|RiskFreeProfitPips
|Pips au-dessus du prix d'entrée pour sécuriser un profit.
Smart Recovery
|Paramètre
|Description
|EnableSmartClose
|Active la clôture intelligente pour compenser les pertes.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|Active la récupération des pertes flottantes.
Filtres de trading
|Paramètre
|Description
|def_MaxSpread
|Spread max. autorisé (en points).
|EnableMAFilter
|Active le filtre de tendance par moyenne mobile.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|Paramètres des indicateurs BB et RSI.
|StartHour / EndHour
|Heures autorisées pour trader.
Paramètres techniques
|Paramètre
|Description
|MyMagicNumber
|Identifiant unique pour les ordres de l'EA.
|Slippage
|Glissement de prix max. pendant l'exécution.