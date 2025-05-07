TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA est un Expert Advisor (EA) conçu pour offrir une gestion automatique, intelligente et prudente des opérations sur les marchés volatils tels que XAUUSD et d’autres instruments CFD/Forex.

Caractéristiques principales :

Gestion intelligente du risque :

Le système surveille en continu la volatilité du marché et adapte son activité pour éviter les périodes les plus risquées, réduisant ainsi l’exposition lors des phases d’instabilité.

Protection avancée :

Grâce à un filtre de risque exclusif, le robot peut bloquer les opérations les jours jugés potentiellement dangereux, aidant à préserver le capital lors des phases critiques du marché.

Stratégie automatique avec couverture (hedge) :

RiskShield Hedge EA utilise une logique de couverture pour gérer les situations défavorables, gardant le contrôle même lors de mouvements de prix inattendus.

Gestion dynamique des positions :

Le système ajuste automatiquement la taille et la distance entre les positions selon les conditions de marché, sans intervention manuelle.

Paramètres simples et personnalisables :

Configurez facilement les paramètres clés comme le lot initial, le multiplicateur, le filtre de risque, le take profit, les horaires de trading et le seuil de couverture, selon votre style et vos besoins.

Fonctionnement transparent :

Un tableau de bord clair affiche l’état du système, les positions ouvertes et les principales conditions de fonctionnement.

Support client :

Pour toute question sur la gestion ou la configuration des paramètres, notre équipe de support est à votre disposition.

Remarque :

RiskShield Hedge EA est un outil avancé d’automatisation du trading. Testez-le toujours sur un compte de démonstration avant toute utilisation réelle et évaluez soigneusement votre tolérance au risque.





Aperçu des paramètres d’entrée

Cet EA est déjà préconfiguré pour fonctionner correctement. Pour toute aide concernant l’ajustement des paramètres, contactez tradeautosystemit@gmail.com

InitialLot

Taille de lot initiale pour chaque trade.

Multiplier

Multiplicateur appliqué à la taille du lot pour les trades suivants.

ATR_Period

Période utilisée pour le filtre de volatilité ATR (Average True Range).

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

Distance en points entre les niveaux de grille ou les entrées.

MaxLot

Taille de lot maximale autorisée par position (0 = pas de limite).

MaxPositionsDir

Nombre maximal de positions autorisées dans la même direction.

MaxPositionsReduced

Nombre maximal de positions par direction après “ReduceTime”.

MaxHedgePositions

Nombre maximal de positions de couverture autorisées (0 = illimité).

HedgeTrigger

Nombre de positions avant que la logique de couverture ne soit activée.

GlobalTP

Objectif de profit total pour toutes les positions ouvertes (en devise du compte).

LossHedgeTrigger

Seuil de perte qui active la logique de couverture.

MagicNumber

Identifiant unique pour cette instance de l’EA.

risk_filter_hours

Nombre d’heures pour la fenêtre de filtre de risque avant la session de trading.

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

Heures de début de session, réduction de positions, blocage des nouvelles entrées et fin de session (format : hh:mm).

TP_Points

Valeur du Take Profit en points pour chaque trade.

SupportEmail

Adresse e-mail de contact pour le support.

MarketTestMode

Mode test pour la validation Market (mettre sur false pour fonctionnement normal).



