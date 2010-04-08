RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA는 XAUUSD 및 기타 CFD/외환 등 변동성이 높은 시장에서 스마트하고 자동화된 신중한 거래 관리를 제공하도록 설계된 전문가 어드바이저(EA)입니다.

주요 특징:

지능형 리스크 관리:

시스템은 시장 변동성을 지속적으로 모니터링하며, 가장 위험한 시기를 피하도록 거래 활동을 조정해 높은 불안정성 시기에 노출을 줄입니다.

고급 보호 기능:

독자적인 리스크 필터를 통해 잠재적으로 위험한 날에는 거래를 차단하여, 중요한 시장 국면에서 자본을 보호합니다.

자동 헤지 전략:

RiskShield Hedge EA는 헤지 논리를 적용하여 불리한 시장 상황을 관리하고, 예상치 못한 가격 변동에도 통제를 유지합니다.

동적 포지션 관리:

시장 상황에 따라 주문 크기와 포지션 간격을 자동으로 조정하여, 수동 개입이 필요 없습니다.

간단하고 맞춤 설정 가능한 입력:

초기 로트, 곱셈기, 리스크 필터, 이익실현, 거래 시간, 헤지 임계값 등 주요 매개변수를 쉽게 설정할 수 있습니다.

투명한 운영:

명확한 대시보드로 시스템 상태, 오픈 포지션 및 주요 운영 조건을 한눈에 확인할 수 있습니다.

고객 지원:

입력값 관리나 설정에 관한 문의가 있으시면, 저희 고객 지원팀이 언제든 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

주의:

RiskShield Hedge EA는 고급 자동화 거래 도구입니다. 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하시고, 본인의 리스크 허용 범위를 신중히 평가하세요.





입력 파라미터 개요

이 EA는 이미 정상 작동하도록 사전 설정되어 있습니다. 파라미터 조정에 도움이 필요하시면 tradeautosystemit@gmail.com 으로 연락하세요.

InitialLot

각 거래의 시작 로트 크기.

Multiplier

이후 거래에 적용되는 로트 크기 배수.

ATR_Period

ATR(평균 진폭 범위) 변동성 필터에 사용되는 기간.

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

그리드 레벨 또는 진입 간의 포인트 거리.

MaxLot

포지션당 허용되는 최대 로트 크기(0 = 제한 없음).

MaxPositionsDir

동일 방향으로 허용되는 최대 포지션 수.

MaxPositionsReduced

“ReduceTime” 이후 방향별 최대 포지션 수.

MaxHedgePositions

허용되는 최대 헤지 포지션 수(0 = 무제한).

HedgeTrigger

헤지 로직이 작동되기 전 포지션 수.

GlobalTP

모든 오픈 포지션의 총 이익 목표(계좌 통화 기준).

LossHedgeTrigger

헤지 로직이 작동되는 손실 임계값.

MagicNumber

이 EA 인스턴스의 고유 식별자.

risk_filter_hours

거래 세션 전 위험 필터 윈도우 시간(시간 단위).

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

세션 시작, 포지션 축소, 신규 진입 차단, 세션 종료 시간(hh:mm 형식).

TP_Points

각 거래의 테이크프로핏 값(포인트).

SupportEmail

지원용 연락 이메일.

MarketTestMode

마켓 검증용 테스트 모드(정상 운용 시 false로 설정).



