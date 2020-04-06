RiskShield Hedge EA
- 专家
- Andrei Frasin
- 版本: 1.72
- 更新: 7 五月 2025
- 激活: 5
RiskShield Hedge EA 是一款专为黄金（XAUUSD）及其他CFD/外汇等高波动市场打造的智能、自动化、稳健的交易管理专家顾问（EA）。
主要特点：
-
智能风险管理：
系统持续监控市场波动，根据风险自动调整交易活动，帮助避免在高风险时段进行操作，有效降低极端行情下的暴露。
-
高级保护机制：
独特的风险过滤功能，可在被判定为潜在危险的交易日自动暂停操作，帮助您在关键时刻保护资金安全。
-
自动化对冲策略：
RiskShield Hedge EA采用对冲逻辑，有效应对不利行情，即使在突发价格波动时也能保持风险可控。
-
动态仓位管理：
系统会根据市场状况自动调整下单手数和持仓间距，无需人工干预。
-
简单且可自定义的参数设置：
只需设置关键参数，如初始手数、倍数、风险过滤、止盈点、交易时间和对冲阈值，即可轻松适配您的交易风格和需求。
-
透明运行状态：
清晰的面板实时显示系统状态、持仓情况和主要运行条件。
适用人群：
-
追求稳健、自动化交易的投资者；
-
需要防范极端行情和异常交易日风险的用户；
-
希望只需设置核心参数，复杂管理交由算法完成的交易者。
客户支持：
如有关于参数设置或使用方面的任何疑问，我们的客户支持团队随时为您提供帮助。
注意：
RiskShield Hedge EA是一款高级自动化交易工具。请务必先在模拟账户测试，评估自身风险承受能力后再用于真实账户。
输入参数概览
本EA已预设为正常运行。如需参数调整帮助，请联系 tradeautosystemit@gmail.com
-
InitialLot
每笔交易的初始手数。
-
Multiplier
后续交易手数的倍增系数。
-
ATR_Period
ATR（平均真实波幅）波动性过滤器的周期。
-
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
网格层级或入场之间的点数距离。
-
MaxLot
每个持仓允许的最大手数（0 = 无限制）。
-
MaxPositionsDir
同一方向允许的最大持仓数量。
-
MaxPositionsReduced
“ReduceTime”之后每个方向的最大持仓数。
-
MaxHedgePositions
允许的最大对冲持仓数（0 = 不限）。
-
HedgeTrigger
触发对冲逻辑所需的持仓数量。
-
GlobalTP
所有持仓的总盈利目标（账户货币）。
-
LossHedgeTrigger
触发对冲逻辑的亏损阈值。
-
MagicNumber
此EA实例的唯一标识符。
-
risk_filter_hours
交易会话前风险过滤窗口的小时数。
-
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
会话开始、减少持仓、阻止新入场和会话结束的时间（格式：hh:mm）。
-
TP_Points
每笔交易的止盈点数。
-
SupportEmail
支持联系邮箱。
-
MarketTestMode
市场验证的测试模式（正常运行请设为false）。