RiskShield Hedge EA

RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN


RiskShield Hedge EA 是一款专为黄金（XAUUSD）及其他CFD/外汇等高波动市场打造的智能、自动化、稳健的交易管理专家顾问（EA）。

主要特点：

  • 智能风险管理：
    系统持续监控市场波动，根据风险自动调整交易活动，帮助避免在高风险时段进行操作，有效降低极端行情下的暴露。

  • 高级保护机制：
    独特的风险过滤功能，可在被判定为潜在危险的交易日自动暂停操作，帮助您在关键时刻保护资金安全。

  • 自动化对冲策略：
    RiskShield Hedge EA采用对冲逻辑，有效应对不利行情，即使在突发价格波动时也能保持风险可控。

  • 动态仓位管理：
    系统会根据市场状况自动调整下单手数和持仓间距，无需人工干预。

  • 简单且可自定义的参数设置：
    只需设置关键参数，如初始手数、倍数、风险过滤、止盈点、交易时间和对冲阈值，即可轻松适配您的交易风格和需求。

  • 透明运行状态：
    清晰的面板实时显示系统状态、持仓情况和主要运行条件。

适用人群：

  • 追求稳健、自动化交易的投资者；

  • 需要防范极端行情和异常交易日风险的用户；

  • 希望只需设置核心参数，复杂管理交由算法完成的交易者。

客户支持：
如有关于参数设置或使用方面的任何疑问，我们的客户支持团队随时为您提供帮助。

注意：
RiskShield Hedge EA是一款高级自动化交易工具。请务必先在模拟账户测试，评估自身风险承受能力后再用于真实账户。

输入参数概览

本EA已预设为正常运行。如需参数调整帮助，请联系 tradeautosystemit@gmail.com

  • InitialLot
    每笔交易的初始手数。

  • Multiplier
    后续交易手数的倍增系数。

  • ATR_Period
    ATR（平均真实波幅）波动性过滤器的周期。

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    网格层级或入场之间的点数距离。

  • MaxLot
    每个持仓允许的最大手数（0 = 无限制）。

  • MaxPositionsDir
    同一方向允许的最大持仓数量。

  • MaxPositionsReduced
    “ReduceTime”之后每个方向的最大持仓数。

  • MaxHedgePositions
    允许的最大对冲持仓数（0 = 不限）。

  • HedgeTrigger
    触发对冲逻辑所需的持仓数量。

  • GlobalTP
    所有持仓的总盈利目标（账户货币）。

  • LossHedgeTrigger
    触发对冲逻辑的亏损阈值。

  • MagicNumber
    此EA实例的唯一标识符。

  • risk_filter_hours
    交易会话前风险过滤窗口的小时数。

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    会话开始、减少持仓、阻止新入场和会话结束的时间（格式：hh:mm）。

  • TP_Points
    每笔交易的止盈点数。

  • SupportEmail
    支持联系邮箱。

  • MarketTestMode
    市场验证的测试模式（正常运行请设为false）。


