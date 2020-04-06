RiskShield Hedge EA

RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA es un Asesor Experto (EA) diseñado para ofrecer una gestión automática, inteligente y prudente de las operaciones en mercados volátiles como XAUUSD y otros instrumentos CFD/Forex.

Principales características:

  • Gestión inteligente del riesgo:
    El sistema monitoriza continuamente la volatilidad del mercado y adapta su operativa para evitar los periodos más arriesgados, reduciendo la exposición en momentos de alta inestabilidad.

  • Protección avanzada:
    Gracias a un filtro de riesgo exclusivo, el bot puede bloquear la operativa en días considerados potencialmente peligrosos, ayudando a preservar el capital en fases críticas del mercado.

  • Estrategia automática con cobertura (hedge):
    RiskShield Hedge EA utiliza una lógica de cobertura para gestionar situaciones adversas, ayudando a mantener el control incluso ante movimientos inesperados de los precios.

  • Gestión dinámica de posiciones:
    El sistema ajusta automáticamente el tamaño y la distancia entre operaciones según las condiciones del mercado, sin necesidad de intervención manual.

  • Configuración sencilla y personalizable:
    Puedes ajustar fácilmente los parámetros principales como el lote inicial, multiplicador, filtro de riesgo, take profit, horarios de trading y umbral de cobertura, adaptando el bot a tu estilo y necesidades.

  • Funcionamiento transparente:
    Un panel claro muestra de un vistazo el estado del sistema, las posiciones abiertas y las principales condiciones operativas.

¿A quién va dirigido?

  • Traders que buscan un EA robusto, prudente y completamente automatizado.

  • Quienes desean protección avanzada frente a días anómalos y mercados turbulentos.

  • Usuarios que prefieren personalizar solo los parámetros esenciales, dejando la gestión compleja al algoritmo.

Soporte al cliente:
Para cualquier consulta sobre la gestión o configuración de los parámetros, nuestro equipo de soporte estará siempre listo para ayudarte.

Nota:
RiskShield Hedge EA es una herramienta avanzada de automatización del trading. Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de usar en real y evaluar cuidadosamente tu tolerancia al riesgo.

Este EA ya está preconfigurado para un funcionamiento correcto. Para ayuda con la configuración de los parámetros, contacte a tradeautosystemit@gmail.com

  • InitialLot
    Tamaño de lote inicial para cada operación.

  • Multiplier
    Multiplicador aplicado al tamaño de lote en operaciones sucesivas.

  • ATR_Period
    Periodo utilizado para el filtro de volatilidad ATR (Average True Range).

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    Distancia en puntos entre niveles de grid o entradas.

  • MaxLot
    Tamaño máximo de lote permitido por posición (0 = sin límite).

  • MaxPositionsDir
    Número máximo de posiciones permitidas en la misma dirección.

  • MaxPositionsReduced
    Máximo de posiciones por dirección después de “ReduceTime”.

  • MaxHedgePositions
    Número máximo de posiciones de cobertura permitidas (0 = ilimitado).

  • HedgeTrigger
    Número de posiciones antes de activar la lógica de cobertura.

  • GlobalTP
    Objetivo de beneficio total para todas las posiciones abiertas (en la moneda de la cuenta).

  • LossHedgeTrigger
    Umbral de pérdida que activa la lógica de cobertura.

  • MagicNumber
    Identificador único para esta instancia del EA.

  • risk_filter_hours
    Número de horas para la ventana del filtro de riesgo antes de la sesión de trading.

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    Horarios de inicio de sesión, reducción de posiciones, bloqueo de nuevas entradas y fin de sesión (formato: hh:mm).

  • TP_Points
    Valor de Take Profit en puntos para cada operación.

  • SupportEmail
    Correo electrónico de contacto para soporte.

  • MarketTestMode
    Modo de prueba para validación Market (poner en false para funcionamiento normal).


