TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA es un Asesor Experto (EA) diseñado para ofrecer una gestión automática, inteligente y prudente de las operaciones en mercados volátiles como XAUUSD y otros instrumentos CFD/Forex.

Principales características:

Gestión inteligente del riesgo:

El sistema monitoriza continuamente la volatilidad del mercado y adapta su operativa para evitar los periodos más arriesgados, reduciendo la exposición en momentos de alta inestabilidad.

Protección avanzada:

Gracias a un filtro de riesgo exclusivo, el bot puede bloquear la operativa en días considerados potencialmente peligrosos, ayudando a preservar el capital en fases críticas del mercado.

Estrategia automática con cobertura (hedge):

RiskShield Hedge EA utiliza una lógica de cobertura para gestionar situaciones adversas, ayudando a mantener el control incluso ante movimientos inesperados de los precios.

Gestión dinámica de posiciones:

El sistema ajusta automáticamente el tamaño y la distancia entre operaciones según las condiciones del mercado, sin necesidad de intervención manual.

Configuración sencilla y personalizable:

Puedes ajustar fácilmente los parámetros principales como el lote inicial, multiplicador, filtro de riesgo, take profit, horarios de trading y umbral de cobertura, adaptando el bot a tu estilo y necesidades.

Funcionamiento transparente:

Un panel claro muestra de un vistazo el estado del sistema, las posiciones abiertas y las principales condiciones operativas.

¿A quién va dirigido?

Traders que buscan un EA robusto, prudente y completamente automatizado.

Quienes desean protección avanzada frente a días anómalos y mercados turbulentos.

Usuarios que prefieren personalizar solo los parámetros esenciales, dejando la gestión compleja al algoritmo.

Soporte al cliente:

Para cualquier consulta sobre la gestión o configuración de los parámetros, nuestro equipo de soporte estará siempre listo para ayudarte.

Nota:

RiskShield Hedge EA es una herramienta avanzada de automatización del trading. Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de usar en real y evaluar cuidadosamente tu tolerancia al riesgo.





Este EA ya está preconfigurado para un funcionamiento correcto. Para ayuda con la configuración de los parámetros, contacte a tradeautosystemit@gmail.com

InitialLot

Tamaño de lote inicial para cada operación.

Multiplier

Multiplicador aplicado al tamaño de lote en operaciones sucesivas.

ATR_Period

Periodo utilizado para el filtro de volatilidad ATR (Average True Range).

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

Distancia en puntos entre niveles de grid o entradas.

MaxLot

Tamaño máximo de lote permitido por posición (0 = sin límite).

MaxPositionsDir

Número máximo de posiciones permitidas en la misma dirección.

MaxPositionsReduced

Máximo de posiciones por dirección después de “ReduceTime”.

MaxHedgePositions

Número máximo de posiciones de cobertura permitidas (0 = ilimitado).

HedgeTrigger

Número de posiciones antes de activar la lógica de cobertura.

GlobalTP

Objetivo de beneficio total para todas las posiciones abiertas (en la moneda de la cuenta).

LossHedgeTrigger

Umbral de pérdida que activa la lógica de cobertura.

MagicNumber

Identificador único para esta instancia del EA.

risk_filter_hours

Número de horas para la ventana del filtro de riesgo antes de la sesión de trading.

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

Horarios de inicio de sesión, reducción de posiciones, bloqueo de nuevas entradas y fin de sesión (formato: hh:mm).

TP_Points

Valor de Take Profit en puntos para cada operación.

SupportEmail

Correo electrónico de contacto para soporte.

MarketTestMode

Modo de prueba para validación Market (poner en false para funcionamiento normal).



