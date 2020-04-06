RiskShield Hedge EA
- Asesores Expertos
- Andrei Frasin
- Versión: 1.72
- Actualizado: 7 mayo 2025
- Activaciones: 5
RiskShield Hedge EA
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN
RiskShield Hedge EA es un Asesor Experto (EA) diseñado para ofrecer una gestión automática, inteligente y prudente de las operaciones en mercados volátiles como XAUUSD y otros instrumentos CFD/Forex.
Principales características:
-
Gestión inteligente del riesgo:
El sistema monitoriza continuamente la volatilidad del mercado y adapta su operativa para evitar los periodos más arriesgados, reduciendo la exposición en momentos de alta inestabilidad.
-
Protección avanzada:
Gracias a un filtro de riesgo exclusivo, el bot puede bloquear la operativa en días considerados potencialmente peligrosos, ayudando a preservar el capital en fases críticas del mercado.
-
Estrategia automática con cobertura (hedge):
RiskShield Hedge EA utiliza una lógica de cobertura para gestionar situaciones adversas, ayudando a mantener el control incluso ante movimientos inesperados de los precios.
-
Gestión dinámica de posiciones:
El sistema ajusta automáticamente el tamaño y la distancia entre operaciones según las condiciones del mercado, sin necesidad de intervención manual.
-
Configuración sencilla y personalizable:
Puedes ajustar fácilmente los parámetros principales como el lote inicial, multiplicador, filtro de riesgo, take profit, horarios de trading y umbral de cobertura, adaptando el bot a tu estilo y necesidades.
-
Funcionamiento transparente:
Un panel claro muestra de un vistazo el estado del sistema, las posiciones abiertas y las principales condiciones operativas.
¿A quién va dirigido?
-
Traders que buscan un EA robusto, prudente y completamente automatizado.
-
Quienes desean protección avanzada frente a días anómalos y mercados turbulentos.
-
Usuarios que prefieren personalizar solo los parámetros esenciales, dejando la gestión compleja al algoritmo.
Soporte al cliente:
Para cualquier consulta sobre la gestión o configuración de los parámetros, nuestro equipo de soporte estará siempre listo para ayudarte.
Nota:
RiskShield Hedge EA es una herramienta avanzada de automatización del trading. Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de usar en real y evaluar cuidadosamente tu tolerancia al riesgo.
Este EA ya está preconfigurado para un funcionamiento correcto. Para ayuda con la configuración de los parámetros, contacte a tradeautosystemit@gmail.com
-
InitialLot
Tamaño de lote inicial para cada operación.
-
Multiplier
Multiplicador aplicado al tamaño de lote en operaciones sucesivas.
-
ATR_Period
Periodo utilizado para el filtro de volatilidad ATR (Average True Range).
-
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
Distancia en puntos entre niveles de grid o entradas.
-
MaxLot
Tamaño máximo de lote permitido por posición (0 = sin límite).
-
MaxPositionsDir
Número máximo de posiciones permitidas en la misma dirección.
-
MaxPositionsReduced
Máximo de posiciones por dirección después de “ReduceTime”.
-
MaxHedgePositions
Número máximo de posiciones de cobertura permitidas (0 = ilimitado).
-
HedgeTrigger
Número de posiciones antes de activar la lógica de cobertura.
-
GlobalTP
Objetivo de beneficio total para todas las posiciones abiertas (en la moneda de la cuenta).
-
LossHedgeTrigger
Umbral de pérdida que activa la lógica de cobertura.
-
MagicNumber
Identificador único para esta instancia del EA.
-
risk_filter_hours
Número de horas para la ventana del filtro de riesgo antes de la sesión de trading.
-
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
Horarios de inicio de sesión, reducción de posiciones, bloqueo de nuevas entradas y fin de sesión (formato: hh:mm).
-
TP_Points
Valor de Take Profit en puntos para cada operación.
-
SupportEmail
Correo electrónico de contacto para soporte.
-
MarketTestMode
Modo de prueba para validación Market (poner en false para funcionamiento normal).