AI Map
- Experts
- Saeid Soleimani
- Version: 1.0
- Activations: 7
AI MAP est un système de trading automatisé avancé qui utilise 10 noyaux d'intelligence artificielle distincts pour analyser les conditions du marché et exécuter des transactions de précision. Le système fonctionne grâce à une analyse algorithmique sophistiquée, combinant plusieurs moteurs d'IA pour identifier les points d'entrée et de sortie optimaux sur les marchés de devises volatils.
Technologie de Base
Le Conseiller Expert emploie une architecture d'IA multicouche où chacun des 10 noyaux se spécialise dans différents aspects de l'analyse de marché :
- Analyse de l'action des prix en temps réel
- Détection du volume et de l'élan
- Traitement du sentiment des nouvelles
- Synthèse des indicateurs techniques
- Algorithmes d'évaluation des risques
- Prédiction de la volatilité du marché
- Systèmes d'identification des tendances
- Cartographie des supports et résistances
- Intégration du calendrier économique
- Optimisation de la taille des positions
Méthodologie de Trading
AI MAP fonctionne grâce à une gestion intelligente des positions, ajustant automatiquement les tailles de transaction en fonction des conditions du marché et des fonds propres du compte. Le système met en œuvre des mécanismes de stop-loss dynamiques et des stratégies de prise de bénéfices tout en maintenant des paramètres de risque stricts. Chaque transaction n'est exécutée que lorsque plusieurs noyaux d'IA atteignent un consensus sur la direction du marché.
Exigences du Compte
|Type de Compte
|Solde Minimum
|Solde Recommandé
|Niveau de Risque
|Conservateur
|$500
|$1,000
|Faible
|Modéré
|$1,000
|$2,500
|Moyen
|Agressif
|$2,500
|$5,000
|Élevé
Paires de Devises Optimales
AI MAP performe exceptionnellement bien avec les paires de devises à haute volatilité qui fournissent un mouvement de prix suffisant pour des opportunités rentables :
|Paire de Devises
|Fourchette Quotidienne Moyenne (Pips)
|Niveau de Volatilité
|Compatibilité IA
|XAU/USD (Or)
|800-1200
|Très Élevé
|Excellente
|GBP/JPY
|150-250
|Élevé
|Très Bonne
|EUR/JPY
|120-180
|Élevé
|Très Bonne
|GBP/USD
|100-150
|Moyen-Élevé
|Bonne
|USD/JPY
|80-120
|Moyen
|Bonne
|EUR/USD
|70-110
|Moyen
|Modérée
Fonctionnalités du Système
- Dimensionnement automatique des positions basé sur les fonds propres du compte
- Analyse du sentiment du marché en temps réel
- Filtrage des nouvelles économiques et suspension du trading
- Ajustement dynamique des objectifs de profit et stop-loss
- Protection des positions le week-end
- Intégration de l'analyse multi-timeframe
- Paramètres de risque personnalisables
- Surveillance des performances et rapports
Horaire de Fonctionnement
Le système fonctionne pendant les heures de marché optimales, s'ajustant automatiquement aux différentes sessions de trading. Il inclut des mécanismes de protection intégrés pour les périodes de faible liquidité et les annonces économiques majeures. Les noyaux d'IA surveillent continuellement les conditions du marché et suspendent le trading lorsque la volatilité dépasse les paramètres de sécurité.
Note : AI MAP est conçu pour les traders recherchant une performance constante grâce à l'automatisation avancée. Le système nécessite des paramètres de gestion des risques appropriés et doit être utilisé avec des stratégies d'allocation de capital appropriées.