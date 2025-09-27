Safe Trader Bot

Safe Trader Advanced – EA de capture de pics avec une gestion des risques unique pour un trading sûr et régulier

Safe Trader combine un algorithme de détection de pics avec un système de gestion du capital, offrant précision et protection dans des marchés volatils.

Il est conçu pour capturer et trader les pics de marché avec précision et constance. Contrairement aux robots classiques, qui s’appuient sur des signaux instables ou des réglages sur-optimisés, Safe Trader fonctionne avec un noyau unique de gestion des risques, garantissant que chaque trade se fait dans des limites prédéfinies et contrôlées.

Gestion du risque infaillible : système de protection qui contrôle automatiquement l’exposition et empêche de dépasser les limites sûres, même en cas de mauvaise configuration manuelle.

Entrées minimales requises : seul le pourcentage de risque par trade est ajustable. Les autres valeurs restent dans des plages sûres et optimisées.

Paramètres de risque recommandés (%):

Faible risque : 0.3

Risque standard : 0.6

Risque élevé : 0.9

Mécanisme de sécurité intégré : si un risque supérieur au seuil recommandé est défini, l’EA empêche l’entrée en position pour protéger le compte.

Indépendant des APIs/serveurs : totalement autonome, rapide, fiable, sans connexion externe requise.

Tests en conditions réelles : plus de 8 mois de résultats constants en 2025 dans des tests live et forward.

Expérience utilisateur conviviale : adapté aux débutants comme aux traders expérimentés.

Fonctionnement : Safe Trader analyse le marché pour détecter pics rapides et impulsions, et n’entre qu’en cas de conditions strictes. Chaque position est ajustée selon la taille du compte et le risque défini, avec sauvegardes intégrées.

Configuration recommandée :