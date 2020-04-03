RiskShield Hedge EA
- エキスパート
- Andrei Frasin
- バージョン: 1.72
- アップデート済み: 7 5月 2025
- アクティベーション: 5
主な特徴:
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN
-
インテリジェントなリスク管理:
システムは市場のボラティリティを常に監視し、最もリスクの高い期間を避けるよう取引活動を調整します。
-
高度な保護:
独自のリスクフィルターにより、潜在的に危険な日には取引をブロックし、重要な局面で資金を守ります。
-
自動ヘッジ戦略:
RiskShield Hedge EAはヘッジロジックを用いて不利な市場状況を管理し、予期せぬ値動きでもコントロールを維持します。
-
動的なポジション管理:
市場状況に応じて、取引サイズやポジション間隔を自動で調整します。手動操作は不要です。
-
シンプルでカスタマイズ可能な設定:
初期ロット、マルチプライヤー、リスクフィルター、テイクプロフィット、取引時間、ヘッジ閾値など主要パラメータを簡単に設定できます。
-
透明な運用:
分かりやすいダッシュボードで、システムの状態やオープンポジション、主要な運用条件を一目で確認できます。
カスタマーサポート:
パラメータ設定や運用に関するご質問があれば、サポートチームが丁寧に対応いたします。
ご注意:
RiskShield Hedge EAは高度な自動売買ツールです。必ずデモ口座で十分にテストし、ご自身のリスク許容度をよくご確認のうえご利用ください。
入力パラメータの概要
このEAはすでに正しく動作するようにプリセットされています。パラメータの調整についてサポートが必要な場合は、tradeautosystemit@gmail.com までご連絡ください。
-
InitialLot
各取引の開始ロット数。
-
Multiplier
以降の取引でロットサイズに適用される乗数。
-
ATR_Period
ATR（平均真の範囲）ボラティリティフィルターに使用される期間。
-
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
グリッドレベルまたはエントリー間のポイント距離。
-
MaxLot
ポジションごとの最大ロット数（0 = 無制限）。
-
MaxPositionsDir
同じ方向で許可される最大ポジション数。
-
MaxPositionsReduced
“ReduceTime”以降の方向ごとの最大ポジション数。
-
MaxHedgePositions
許可される最大ヘッジポジション数（0 = 無制限）。
-
HedgeTrigger
ヘッジロジックが作動するまでのポジション数。
-
GlobalTP
すべてのオープンポジションの合計利益目標（口座通貨）。
-
LossHedgeTrigger
ヘッジロジックが作動する損失閾値。
-
MagicNumber
このEAインスタンスの一意の識別子。
-
risk_filter_hours
取引セッション前のリスクフィルターウィンドウの時間数。
-
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
セッション開始、ポジション削減、新規エントリーブロック、セッション終了の時刻（hh:mm形式）。
-
TP_Points
各取引のテイクプロフィット値（ポイント）。
-
SupportEmail
サポート用連絡先メールアドレス。
-
MarketTestMode
マーケット検証用のテストモード（通常運用時はfalseに設定）