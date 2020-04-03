RiskShield Hedge EA

主な特徴:

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

  • インテリジェントなリスク管理:
    システムは市場のボラティリティを常に監視し、最もリスクの高い期間を避けるよう取引活動を調整します。

  • 高度な保護:
    独自のリスクフィルターにより、潜在的に危険な日には取引をブロックし、重要な局面で資金を守ります。

  • 自動ヘッジ戦略:
    RiskShield Hedge EAはヘッジロジックを用いて不利な市場状況を管理し、予期せぬ値動きでもコントロールを維持します。

  • 動的なポジション管理:
    市場状況に応じて、取引サイズやポジション間隔を自動で調整します。手動操作は不要です。

  • シンプルでカスタマイズ可能な設定:
    初期ロット、マルチプライヤー、リスクフィルター、テイクプロフィット、取引時間、ヘッジ閾値など主要パラメータを簡単に設定できます。

  • 透明な運用:
    分かりやすいダッシュボードで、システムの状態やオープンポジション、主要な運用条件を一目で確認できます。

カスタマーサポート:
パラメータ設定や運用に関するご質問があれば、サポートチームが丁寧に対応いたします。

ご注意:
RiskShield Hedge EAは高度な自動売買ツールです。必ずデモ口座で十分にテストし、ご自身のリスク許容度をよくご確認のうえご利用ください。

入力パラメータの概要

このEAはすでに正しく動作するようにプリセットされています。パラメータの調整についてサポートが必要な場合は、tradeautosystemit@gmail.com までご連絡ください。

  • InitialLot
    各取引の開始ロット数。

  • Multiplier
    以降の取引でロットサイズに適用される乗数。

  • ATR_Period
    ATR（平均真の範囲）ボラティリティフィルターに使用される期間。

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    グリッドレベルまたはエントリー間のポイント距離。

  • MaxLot
    ポジションごとの最大ロット数（0 = 無制限）。

  • MaxPositionsDir
    同じ方向で許可される最大ポジション数。

  • MaxPositionsReduced
    “ReduceTime”以降の方向ごとの最大ポジション数。

  • MaxHedgePositions
    許可される最大ヘッジポジション数（0 = 無制限）。

  • HedgeTrigger
    ヘッジロジックが作動するまでのポジション数。

  • GlobalTP
    すべてのオープンポジションの合計利益目標（口座通貨）。

  • LossHedgeTrigger
    ヘッジロジックが作動する損失閾値。

  • MagicNumber
    このEAインスタンスの一意の識別子。

  • risk_filter_hours
    取引セッション前のリスクフィルターウィンドウの時間数。

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    セッション開始、ポジション削減、新規エントリーブロック、セッション終了の時刻（hh:mm形式）。

  • TP_Points
    各取引のテイクプロフィット値（ポイント）。

  • SupportEmail
    サポート用連絡先メールアドレス。

  • MarketTestMode
    マーケット検証用のテストモード（通常運用時はfalseに設定）


