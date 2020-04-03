RiskShield Hedge EA



TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN



RiskShield Hedge EA - это эксперт-советник (EA), разработанный для умного, автоматического и осторожного управления сделками на волатильных рынках, таких как XAUUSD и другие CFD/Forex инструменты.

Ключевые особенности:

Интеллектуальное управление рисками:

Система постоянно отслеживает волатильность рынка и адаптирует торговую активность, чтобы избегать наиболее рискованных периодов, снижая экспозицию в моменты высокой нестабильности.

Продвинутая защита:

Благодаря уникальному фильтру риска, бот может блокировать торговлю в потенциально опасные дни, помогая сохранить капитал в критических рыночных фазах.

Автоматическая стратегия с защитой хеджированием:

RiskShield Hedge EA использует логику хеджирования для управления неблагоприятными рыночными ситуациями, помогая сохранять контроль даже при неожиданных движениях цен.

Динамическое управление позициями:

Система автоматически регулирует размер и расстояние между ордерами в зависимости от рыночных условий, не требуя ручного вмешательства.

Простые и настраиваемые параметры:

Легко настраивайте ключевые параметры: начальный лот, мультипликатор, фильтр риска, тейк-профит, торговые часы и порог хеджирования - адаптируя бота под свой стиль и задачи.

Прозрачная работа:

Четкая панель отображает статус системы, открытые позиции и основные условия работы.

Для кого подходит:

Трейдерам, ищущим надежного, осторожного и полностью автоматизированного советника.

Тем, кто хочет получить дополнительную защиту от аномальных дней и турбулентных рынков.

Пользователям, которые хотят настраивать только основные параметры, оставляя сложное управление алгоритму.

Поддержка клиентов:

Если у вас возникнут вопросы по настройке или управлению параметрами, наша служба поддержки всегда готова помочь вам.

Внимание:

RiskShield Hedge EA - это продвинутый инструмент автоматизации трейдинга. Всегда тестируйте его на демо-счете перед использованием на реальном и внимательно оценивайте свою склонность к риску.





Обзор параметров ввода

Этот советник уже предварительно настроен для корректной работы. Для помощи с изменением параметров свяжитесь с tradeautosystemit@gmail.com

InitialLot

Начальный размер лота для каждой сделки.

Multiplier

Множитель, применяемый к размеру лота для последующих сделок.

ATR_Period

Период для фильтра волатильности ATR (Средний истинный диапазон).

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

Расстояние в пунктах между уровнями сетки или входами.

MaxLot

Максимальный размер лота на позицию (0 = без ограничения).

MaxPositionsDir

Максимальное количество позиций в одном направлении.

MaxPositionsReduced

Максимум позиций на направление после “ReduceTime”.

MaxHedgePositions

Максимальное количество хедж-позиций (0 = без ограничения).

HedgeTrigger

Количество позиций до активации хеджирования.

GlobalTP

Общая цель по прибыли для всех открытых позиций (в валюте счета).

LossHedgeTrigger

Порог убытка для активации хеджирования.

MagicNumber

Уникальный идентификатор для этой копии советника.

risk_filter_hours

Количество часов для окна фильтра риска перед торговой сессией.

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

Время начала сессии, сокращения позиций, блокировки новых входов и окончания сессии (формат: чч:мм).

TP_Points

Значение тейк-профита в пунктах для каждой сделки.

SupportEmail

Контактный e-mail для поддержки.

MarketTestMode

Тестовый режим для проверки на Market (установите false для обычной работы).



