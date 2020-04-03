RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN


RiskShield Hedge EA - это эксперт-советник (EA), разработанный для умного, автоматического и осторожного управления сделками на волатильных рынках, таких как XAUUSD и другие CFD/Forex инструменты.

Ключевые особенности:

  • Интеллектуальное управление рисками:
    Система постоянно отслеживает волатильность рынка и адаптирует торговую активность, чтобы избегать наиболее рискованных периодов, снижая экспозицию в моменты высокой нестабильности.

  • Продвинутая защита:
    Благодаря уникальному фильтру риска, бот может блокировать торговлю в потенциально опасные дни, помогая сохранить капитал в критических рыночных фазах.

  • Автоматическая стратегия с защитой хеджированием:
    RiskShield Hedge EA использует логику хеджирования для управления неблагоприятными рыночными ситуациями, помогая сохранять контроль даже при неожиданных движениях цен.

  • Динамическое управление позициями:
    Система автоматически регулирует размер и расстояние между ордерами в зависимости от рыночных условий, не требуя ручного вмешательства.

  • Простые и настраиваемые параметры:
    Легко настраивайте ключевые параметры: начальный лот, мультипликатор, фильтр риска, тейк-профит, торговые часы и порог хеджирования - адаптируя бота под свой стиль и задачи.

  • Прозрачная работа:
    Четкая панель отображает статус системы, открытые позиции и основные условия работы.

Для кого подходит:

  • Трейдерам, ищущим надежного, осторожного и полностью автоматизированного советника.

  • Тем, кто хочет получить дополнительную защиту от аномальных дней и турбулентных рынков.

  • Пользователям, которые хотят настраивать только основные параметры, оставляя сложное управление алгоритму.

Поддержка клиентов:
Если у вас возникнут вопросы по настройке или управлению параметрами, наша служба поддержки всегда готова помочь вам.

Внимание:
RiskShield Hedge EA - это продвинутый инструмент автоматизации трейдинга. Всегда тестируйте его на демо-счете перед использованием на реальном и внимательно оценивайте свою склонность к риску.

Обзор параметров ввода

Этот советник уже предварительно настроен для корректной работы. Для помощи с изменением параметров свяжитесь с tradeautosystemit@gmail.com

  • InitialLot
    Начальный размер лота для каждой сделки.

  • Multiplier
    Множитель, применяемый к размеру лота для последующих сделок.

  • ATR_Period
    Период для фильтра волатильности ATR (Средний истинный диапазон).

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    Расстояние в пунктах между уровнями сетки или входами.

  • MaxLot
    Максимальный размер лота на позицию (0 = без ограничения).

  • MaxPositionsDir
    Максимальное количество позиций в одном направлении.

  • MaxPositionsReduced
    Максимум позиций на направление после “ReduceTime”.

  • MaxHedgePositions
    Максимальное количество хедж-позиций (0 = без ограничения).

  • HedgeTrigger
    Количество позиций до активации хеджирования.

  • GlobalTP
    Общая цель по прибыли для всех открытых позиций (в валюте счета).

  • LossHedgeTrigger
    Порог убытка для активации хеджирования.

  • MagicNumber
    Уникальный идентификатор для этой копии советника.

  • risk_filter_hours
    Количество часов для окна фильтра риска перед торговой сессией.

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    Время начала сессии, сокращения позиций, блокировки новых входов и окончания сессии (формат: чч:мм).

  • TP_Points
    Значение тейк-профита в пунктах для каждой сделки.

  • SupportEmail
    Контактный e-mail для поддержки.

  • MarketTestMode
    Тестовый режим для проверки на Market (установите false для обычной работы).


