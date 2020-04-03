RiskShield Hedge EA
- Эксперты
- Andrei Frasin
- Версия: 1.72
- Обновлено: 7 мая 2025
- Активации: 5
RiskShield Hedge EA
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN
RiskShield Hedge EA - это эксперт-советник (EA), разработанный для умного, автоматического и осторожного управления сделками на волатильных рынках, таких как XAUUSD и другие CFD/Forex инструменты.
Ключевые особенности:
-
Интеллектуальное управление рисками:
Система постоянно отслеживает волатильность рынка и адаптирует торговую активность, чтобы избегать наиболее рискованных периодов, снижая экспозицию в моменты высокой нестабильности.
-
Продвинутая защита:
Благодаря уникальному фильтру риска, бот может блокировать торговлю в потенциально опасные дни, помогая сохранить капитал в критических рыночных фазах.
-
Автоматическая стратегия с защитой хеджированием:
RiskShield Hedge EA использует логику хеджирования для управления неблагоприятными рыночными ситуациями, помогая сохранять контроль даже при неожиданных движениях цен.
-
Динамическое управление позициями:
Система автоматически регулирует размер и расстояние между ордерами в зависимости от рыночных условий, не требуя ручного вмешательства.
-
Простые и настраиваемые параметры:
Легко настраивайте ключевые параметры: начальный лот, мультипликатор, фильтр риска, тейк-профит, торговые часы и порог хеджирования - адаптируя бота под свой стиль и задачи.
-
Прозрачная работа:
Четкая панель отображает статус системы, открытые позиции и основные условия работы.
Для кого подходит:
-
Трейдерам, ищущим надежного, осторожного и полностью автоматизированного советника.
-
Тем, кто хочет получить дополнительную защиту от аномальных дней и турбулентных рынков.
-
Пользователям, которые хотят настраивать только основные параметры, оставляя сложное управление алгоритму.
Поддержка клиентов:
Если у вас возникнут вопросы по настройке или управлению параметрами, наша служба поддержки всегда готова помочь вам.
Внимание:
RiskShield Hedge EA - это продвинутый инструмент автоматизации трейдинга. Всегда тестируйте его на демо-счете перед использованием на реальном и внимательно оценивайте свою склонность к риску.
Обзор параметров ввода
Этот советник уже предварительно настроен для корректной работы. Для помощи с изменением параметров свяжитесь с tradeautosystemit@gmail.com
-
InitialLot
Начальный размер лота для каждой сделки.
-
Multiplier
Множитель, применяемый к размеру лота для последующих сделок.
-
ATR_Period
Период для фильтра волатильности ATR (Средний истинный диапазон).
-
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
Расстояние в пунктах между уровнями сетки или входами.
-
MaxLot
Максимальный размер лота на позицию (0 = без ограничения).
-
MaxPositionsDir
Максимальное количество позиций в одном направлении.
-
MaxPositionsReduced
Максимум позиций на направление после “ReduceTime”.
-
MaxHedgePositions
Максимальное количество хедж-позиций (0 = без ограничения).
-
HedgeTrigger
Количество позиций до активации хеджирования.
-
GlobalTP
Общая цель по прибыли для всех открытых позиций (в валюте счета).
-
LossHedgeTrigger
Порог убытка для активации хеджирования.
-
MagicNumber
Уникальный идентификатор для этой копии советника.
-
risk_filter_hours
Количество часов для окна фильтра риска перед торговой сессией.
-
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
Время начала сессии, сокращения позиций, блокировки новых входов и окончания сессии (формат: чч:мм).
-
TP_Points
Значение тейк-профита в пунктах для каждой сделки.
-
SupportEmail
Контактный e-mail для поддержки.
-
MarketTestMode
Тестовый режим для проверки на Market (установите false для обычной работы).