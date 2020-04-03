RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN


RiskShield Hedge EA é um Expert Advisor (EA) projetado para oferecer uma gestão automática, inteligente e prudente das operações em mercados voláteis como XAUUSD e outros instrumentos CFD/Forex.

Principais características:

  • Gestão inteligente de risco:
    O sistema monitora continuamente a volatilidade do mercado e adapta sua atividade para evitar os períodos mais arriscados, reduzindo a exposição em momentos de alta instabilidade.

  • Proteção avançada:
    Com um filtro de risco exclusivo, o robô pode bloquear operações em dias considerados potencialmente perigosos, ajudando a preservar o capital em fases críticas do mercado.

  • Estratégia automática com proteção hedge:
    O RiskShield Hedge EA utiliza lógica de hedge para gerenciar situações adversas, ajudando a manter o controle mesmo durante movimentos inesperados de preço.

  • Gestão dinâmica de posições:
    O sistema ajusta automaticamente o tamanho e a distância entre operações conforme as condições do mercado, sem necessidade de intervenção manual.

  • Configuração simples e personalizável:
    É fácil configurar parâmetros principais como lote inicial, multiplicador, filtro de risco, take profit, horários de negociação e limite de hedge, adaptando o robô ao seu estilo e necessidades.

  • Operação transparente:
    Um painel claro mostra o status do sistema, posições abertas e principais condições operacionais.

Suporte ao cliente:
Para qualquer dúvida sobre a configuração ou uso dos parâmetros, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar.

Nota:
RiskShield Hedge EA é uma ferramenta avançada de automação de trading. Sempre teste em conta demo antes de usar em conta real e avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco.

Visão Geral dos Parâmetros de Entrada

Este EA já está pré-configurado para funcionamento correto. Para ajuda na configuração dos parâmetros, contate tradeautosystemit@gmail.com

  • InitialLot
    Tamanho do lote inicial para cada operação.

  • Multiplier
    Multiplicador aplicado ao tamanho do lote para operações subsequentes.

  • ATR_Period
    Período usado para o filtro de volatilidade ATR (Average True Range).

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    Distância em pontos entre níveis de grid ou entradas.

  • MaxLot
    Tamanho máximo de lote permitido por posição (0 = sem limite).

  • MaxPositionsDir
    Número máximo de posições permitidas na mesma direção.

  • MaxPositionsReduced
    Máximo de posições por direção após o “ReduceTime”.

  • MaxHedgePositions
    Número máximo de posições de hedge permitidas (0 = ilimitado).

  • HedgeTrigger
    Número de posições antes de ativar a lógica de hedge.

  • GlobalTP
    Meta de lucro total para todas as posições abertas (na moeda da conta).

  • LossHedgeTrigger
    Limite de perda que ativa a lógica de hedge.

  • MagicNumber
    Identificador único para esta instância do EA.

  • risk_filter_hours
    Número de horas para a janela do filtro de risco antes da sessão de negociação.

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    Horários de início de sessão, redução de posições, bloqueio de novas entradas e fim de sessão (formato: hh:mm).

  • TP_Points
    Valor de Take Profit em pontos para cada operação.

  • SupportEmail
    E-mail de contato para suporte.

  • MarketTestMode
    Modo de teste para validação Market (defina como false para operação normal).


Mais do autor
Matrix PRO EMA
Andrei Frasin
Experts
XAU/USD 5 MIN Matrix PRO EMA – Trading automático acessível, prudente e transparente Atenção: o preço aumentará 10% após cada compra! Os primeiros clientes garantem o menor preço. Aproveite agora! Matrix PRO EMA é um novo Expert Advisor para MetaTrader 5, projetado para quem deseja automatizar o trading com estratégia clara e gestão prudente de risco. O robô busca atingir a meta diária rapidamente, reduzindo o estresse operacional e mantendo o drawdown baixo, especialmente no modo “baixo risco”
Institutional Capital Bot
Andrei Frasin
Experts
Institutional Capital Bot – Trading automático com 10 anos de experiência e inteligência artificial OFERTA DE LANÇAMENTO: alugue por um preço especial só este mês! Após a compra, entre em contato para receber as configurações ideais: o bot é fácil de configurar, mas ajudamos você a encontrar o perfil mais adequado ao seu capital. Se preferir, também pode personalizar os parâmetros – a interface é intuitiva e flexível. Este produto foi criado unindo mais de 10 anos de experiência real de mercado
Easy Starter Bot
Andrei Frasin
Experts
Easy Starter Bot O preço do bot dobrará a cada 5 cópias vendidas! Easy Starter Bot foi desenvolvido para quem tem portfólios menores ou prefere um nível de risco mais baixo. Não espere dobrar seu capital em dois dias: este EA foi projetado para gerar lucros consistentes, sem colocar sua conta em risco com estratégias agressivas. Se quiser mais lucros, você pode personalizar os parâmetros e aumentar o risco, mas a escolha do perfil sempre será sua. Em qualquer caso,   você nunca estará sozinho :
