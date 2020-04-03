RiskShield Hedge EA
- Experts
- Andrei Frasin
- Versão: 1.72
- Atualizado: 7 maio 2025
- Ativações: 5

RiskShield Hedge EA é um Expert Advisor (EA) projetado para oferecer uma gestão automática, inteligente e prudente das operações em mercados voláteis como XAUUSD e outros instrumentos CFD/Forex.
Principais características:
Gestão inteligente de risco:
O sistema monitora continuamente a volatilidade do mercado e adapta sua atividade para evitar os períodos mais arriscados, reduzindo a exposição em momentos de alta instabilidade.
Proteção avançada:
Com um filtro de risco exclusivo, o robô pode bloquear operações em dias considerados potencialmente perigosos, ajudando a preservar o capital em fases críticas do mercado.
Estratégia automática com proteção hedge:
O RiskShield Hedge EA utiliza lógica de hedge para gerenciar situações adversas, ajudando a manter o controle mesmo durante movimentos inesperados de preço.
Gestão dinâmica de posições:
O sistema ajusta automaticamente o tamanho e a distância entre operações conforme as condições do mercado, sem necessidade de intervenção manual.
Configuração simples e personalizável:
É fácil configurar parâmetros principais como lote inicial, multiplicador, filtro de risco, take profit, horários de negociação e limite de hedge, adaptando o robô ao seu estilo e necessidades.
Operação transparente:
Um painel claro mostra o status do sistema, posições abertas e principais condições operacionais.
Suporte ao cliente:
Para qualquer dúvida sobre a configuração ou uso dos parâmetros, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar.
Nota:
RiskShield Hedge EA é uma ferramenta avançada de automação de trading. Sempre teste em conta demo antes de usar em conta real e avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco.
Visão Geral dos Parâmetros de Entrada
Este EA já está pré-configurado para funcionamento correto. Para ajuda na configuração dos parâmetros, contate tradeautosystemit@gmail.com
InitialLot
Tamanho do lote inicial para cada operação.
Multiplier
Multiplicador aplicado ao tamanho do lote para operações subsequentes.
ATR_Period
Período usado para o filtro de volatilidade ATR (Average True Range).
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
Distância em pontos entre níveis de grid ou entradas.
MaxLot
Tamanho máximo de lote permitido por posição (0 = sem limite).
MaxPositionsDir
Número máximo de posições permitidas na mesma direção.
MaxPositionsReduced
Máximo de posições por direção após o “ReduceTime”.
MaxHedgePositions
Número máximo de posições de hedge permitidas (0 = ilimitado).
HedgeTrigger
Número de posições antes de ativar a lógica de hedge.
GlobalTP
Meta de lucro total para todas as posições abertas (na moeda da conta).
LossHedgeTrigger
Limite de perda que ativa a lógica de hedge.
MagicNumber
Identificador único para esta instância do EA.
risk_filter_hours
Número de horas para a janela do filtro de risco antes da sessão de negociação.
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
Horários de início de sessão, redução de posições, bloqueio de novas entradas e fim de sessão (formato: hh:mm).
TP_Points
Valor de Take Profit em pontos para cada operação.
SupportEmail
E-mail de contato para suporte.
MarketTestMode
Modo de teste para validação Market (defina como false para operação normal).