RiskShield Hedge EA é um Expert Advisor (EA) projetado para oferecer uma gestão automática, inteligente e prudente das operações em mercados voláteis como XAUUSD e outros instrumentos CFD/Forex.

Principais características:

Gestão inteligente de risco:

O sistema monitora continuamente a volatilidade do mercado e adapta sua atividade para evitar os períodos mais arriscados, reduzindo a exposição em momentos de alta instabilidade.

Proteção avançada:

Com um filtro de risco exclusivo, o robô pode bloquear operações em dias considerados potencialmente perigosos, ajudando a preservar o capital em fases críticas do mercado.

Estratégia automática com proteção hedge:

O RiskShield Hedge EA utiliza lógica de hedge para gerenciar situações adversas, ajudando a manter o controle mesmo durante movimentos inesperados de preço.

Gestão dinâmica de posições:

O sistema ajusta automaticamente o tamanho e a distância entre operações conforme as condições do mercado, sem necessidade de intervenção manual.

Configuração simples e personalizável:

É fácil configurar parâmetros principais como lote inicial, multiplicador, filtro de risco, take profit, horários de negociação e limite de hedge, adaptando o robô ao seu estilo e necessidades.

Operação transparente:

Um painel claro mostra o status do sistema, posições abertas e principais condições operacionais.

Suporte ao cliente:

Para qualquer dúvida sobre a configuração ou uso dos parâmetros, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar.

Nota:

RiskShield Hedge EA é uma ferramenta avançada de automação de trading. Sempre teste em conta demo antes de usar em conta real e avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco.





Visão Geral dos Parâmetros de Entrada

Este EA já está pré-configurado para funcionamento correto. Para ajuda na configuração dos parâmetros, contate tradeautosystemit@gmail.com

InitialLot

Tamanho do lote inicial para cada operação.

Multiplier

Multiplicador aplicado ao tamanho do lote para operações subsequentes.

ATR_Period

Período usado para o filtro de volatilidade ATR (Average True Range).

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

Distância em pontos entre níveis de grid ou entradas.

MaxLot

Tamanho máximo de lote permitido por posição (0 = sem limite).

MaxPositionsDir

Número máximo de posições permitidas na mesma direção.

MaxPositionsReduced

Máximo de posições por direção após o “ReduceTime”.

MaxHedgePositions

Número máximo de posições de hedge permitidas (0 = ilimitado).

HedgeTrigger

Número de posições antes de ativar a lógica de hedge.

GlobalTP

Meta de lucro total para todas as posições abertas (na moeda da conta).

LossHedgeTrigger

Limite de perda que ativa a lógica de hedge.

MagicNumber

Identificador único para esta instância do EA.

risk_filter_hours

Número de horas para a janela do filtro de risco antes da sessão de negociação.

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

Horários de início de sessão, redução de posições, bloqueio de novas entradas e fim de sessão (formato: hh:mm).

TP_Points

Valor de Take Profit em pontos para cada operação.

SupportEmail

E-mail de contato para suporte.

MarketTestMode

Modo de teste para validação Market (defina como false para operação normal).



