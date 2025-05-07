RiskShield Hedge EA

وصف المستشار الخبير (EA):

تم إعداد هذا المستشار الخبير مسبقًا ليعمل بشكل صحيح فور التثبيت.
لأي مساعدة في ضبط الإعدادات أو تخصيص المعلمات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: tradeautosystemit@gmail.com

نظرة عامة على معلمات الإدخال:

  • InitialLot
    حجم اللوت الابتدائي لكل صفقة.

  • Multiplier
    معامل زيادة حجم اللوت للصفقات التالية.

  • ATR_Period
    فترة مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) لفلترة التقلبات.

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    المسافة بالنقاط بين مستويات الشبكة أو نقاط الدخول.

  • MaxLot
    الحد الأقصى لحجم اللوت لكل صفقة (0 = بدون حد).

  • MaxPositionsDir
    الحد الأقصى لعدد الصفقات في نفس الاتجاه.

  • MaxPositionsReduced
    الحد الأقصى للصفقات في كل اتجاه بعد وقت "ReduceTime".

  • MaxHedgePositions
    الحد الأقصى لصفقات التحوط المسموح بها (0 = غير محدود).

  • HedgeTrigger
    عدد الصفقات قبل تفعيل منطق التحوط.

  • GlobalTP
    هدف الربح الإجمالي لجميع الصفقات المفتوحة (بعملة الحساب).

  • LossHedgeTrigger
    حد الخسارة الذي يؤدي إلى تفعيل التحوط.

  • MagicNumber
    معرف فريد لهذه النسخة من المستشار الخبير.

  • risk_filter_hours
    عدد الساعات لنافذة فلترة المخاطر قبل جلسة التداول.

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    أوقات بدء الجلسة، تقليل الصفقات، حظر الدخول الجديد، ونهاية الجلسة (بتنسيق: hh:mm).

  • TP_Points
    قيمة جني الأرباح بالنقاط لكل صفقة.

  • SupportEmail
    البريد الإلكتروني للدعم: tradeautosystemit@gmail.com

  • MarketTestMode
    وضع الاختبار للتحقق من السوق (يجب ضبطه على false للتشغيل العادي).

إذا كنت بحاجة إلى وصف مختصر أو ترجمة لأي جزء آخر، أخبرني بذلك!


