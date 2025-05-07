RiskShield Hedge EA
- Uzman Danışmanlar
- Andrei Frasin
- Sürüm: 1.72
- Güncellendi: 7 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN
وصف المستشار الخبير (EA):
تم إعداد هذا المستشار الخبير مسبقًا ليعمل بشكل صحيح فور التثبيت.
لأي مساعدة في ضبط الإعدادات أو تخصيص المعلمات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
نظرة عامة على معلمات الإدخال:
InitialLot
حجم اللوت الابتدائي لكل صفقة.
Multiplier
معامل زيادة حجم اللوت للصفقات التالية.
ATR_Period
فترة مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) لفلترة التقلبات.
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
المسافة بالنقاط بين مستويات الشبكة أو نقاط الدخول.
MaxLot
الحد الأقصى لحجم اللوت لكل صفقة (0 = بدون حد).
MaxPositionsDir
الحد الأقصى لعدد الصفقات في نفس الاتجاه.
MaxPositionsReduced
الحد الأقصى للصفقات في كل اتجاه بعد وقت "ReduceTime".
MaxHedgePositions
الحد الأقصى لصفقات التحوط المسموح بها (0 = غير محدود).
HedgeTrigger
عدد الصفقات قبل تفعيل منطق التحوط.
GlobalTP
هدف الربح الإجمالي لجميع الصفقات المفتوحة (بعملة الحساب).
LossHedgeTrigger
حد الخسارة الذي يؤدي إلى تفعيل التحوط.
MagicNumber
معرف فريد لهذه النسخة من المستشار الخبير.
risk_filter_hours
عدد الساعات لنافذة فلترة المخاطر قبل جلسة التداول.
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
أوقات بدء الجلسة، تقليل الصفقات، حظر الدخول الجديد، ونهاية الجلسة (بتنسيق: hh:mm).
TP_Points
قيمة جني الأرباح بالنقاط لكل صفقة.
SupportEmail
البريد الإلكتروني للدعم:
MarketTestMode
وضع الاختبار للتحقق من السوق (يجب ضبطه على false للتشغيل العادي).
