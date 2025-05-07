RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

وصف المستشار الخبير (EA):

تم إعداد هذا المستشار الخبير مسبقًا ليعمل بشكل صحيح فور التثبيت.

لأي مساعدة في ضبط الإعدادات أو تخصيص المعلمات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: tradeautosystemit@gmail.com

نظرة عامة على معلمات الإدخال:

InitialLot

حجم اللوت الابتدائي لكل صفقة.

Multiplier

معامل زيادة حجم اللوت للصفقات التالية.

ATR_Period

فترة مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) لفلترة التقلبات.

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

المسافة بالنقاط بين مستويات الشبكة أو نقاط الدخول.

MaxLot

الحد الأقصى لحجم اللوت لكل صفقة (0 = بدون حد).

MaxPositionsDir

الحد الأقصى لعدد الصفقات في نفس الاتجاه.

MaxPositionsReduced

الحد الأقصى للصفقات في كل اتجاه بعد وقت "ReduceTime".

MaxHedgePositions

الحد الأقصى لصفقات التحوط المسموح بها (0 = غير محدود).

HedgeTrigger

عدد الصفقات قبل تفعيل منطق التحوط.

GlobalTP

هدف الربح الإجمالي لجميع الصفقات المفتوحة (بعملة الحساب).

LossHedgeTrigger

حد الخسارة الذي يؤدي إلى تفعيل التحوط.

MagicNumber

معرف فريد لهذه النسخة من المستشار الخبير.

risk_filter_hours

عدد الساعات لنافذة فلترة المخاطر قبل جلسة التداول.

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

أوقات بدء الجلسة، تقليل الصفقات، حظر الدخول الجديد، ونهاية الجلسة (بتنسيق: hh:mm).

TP_Points

قيمة جني الأرباح بالنقاط لكل صفقة.

SupportEmail

البريد الإلكتروني للدعم: tradeautosystemit@gmail.com

MarketTestMode

وضع الاختبار للتحقق من السوق (يجب ضبطه على false للتشغيل العادي).

