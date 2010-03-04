Easy Starter Bot

Le prix du bot doublera toutes les 5 copies vendues !

Easy Starter Bot est conçu pour les traders avec de petits portefeuilles ou ceux qui préfèrent un niveau de risque plus faible.
N’attendez pas de doubler votre capital en deux jours : cet EA est conçu pour générer des profits réguliers, sans mettre en danger votre compte avec des stratégies agressives.

Si vous souhaitez des profits plus élevés, vous pouvez personnaliser les paramètres et augmenter le risque, mais le choix du profil reste toujours le vôtre.
Dans tous les cas, vous ne serez jamais seul : vous pouvez nous contacter pour toute question ou assistance à tradeautosystemit@gmail.com.

En mode le plus prudent, le bot a enregistré un drawdown maximal de seulement 224$ sur plus d’un an de backtest, même lors de périodes de forte volatilité comme les discours de Trump et les décisions de la Fed.

Pour ceux qui souhaitent tester le bot avec de petits capitaux, vous trouverez dans la dernière diapositive un exemple de configuration recommandée pour petits portefeuilles.

Plug & Relax – Le trading automatique, sans stress.

Merci pour votre attention et bonne session de trading !


