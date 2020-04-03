RiskShield Hedge EA

Prova su GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA

RiskShield Hedge EA è un Expert Advisor (EA) progettato per offrire una gestione automatica, intelligente e prudente delle operazioni di trading su mercati volatili come XAUUSD e altri strumenti CFD/Forex.

Caratteristiche principali:

  • Gestione intelligente del rischio:
    Il sistema monitora costantemente la volatilità del mercato e adatta la sua operatività per evitare i periodi più rischiosi, riducendo la probabilità di operare durante fasi di alta instabilità.

  • Protezione avanzata:
    Grazie a un filtro di rischio esclusivo, il bot può bloccare l’operatività nelle giornate considerate potenzialmente pericolose, aiutando a preservare il capitale nei momenti più critici.

  • Strategia automatica con protezione hedge:
    RiskShield Hedge EA utilizza una logica di copertura (hedge) per gestire le situazioni di mercato avverse, contribuendo a mantenere il controllo anche durante movimenti imprevisti dei prezzi.

  • Gestione dinamica delle posizioni:
    Il sistema adatta automaticamente la dimensione e la distanza tra le operazioni in base alle condizioni di mercato, senza richiedere intervento manuale.

  • Impostazioni semplici e personalizzabili:
    Puoi facilmente configurare i parametri principali come lotto iniziale, moltiplicatore, filtro di rischio, take profit, orari di trading e soglia per la copertura, adattando il bot al tuo stile e alle tue esigenze.

  • Funzionamento trasparente:
    Una dashboard chiara mostra a colpo d’occhio lo stato del sistema, le posizioni aperte e le principali condizioni operative.

  • Assistenza clienti:
     Per qualsiasi domanda relativa alla gestione degli input o alle impostazioni, il nostro team di assistenza clienti è pronto ad assisterti.

A chi è rivolto:

  • Trader che cercano un EA robusto, prudente e completamente automatizzato.

  • Chi desidera un sistema con protezioni avanzate contro i rischi di giornate anomale e mercati turbolenti.

  • Utenti che vogliono personalizzare solo i parametri essenziali, lasciando la gestione complessa all’algoritmo.

Nota:
RiskShield Hedge EA è uno strumento avanzato di automazione del trading. Si raccomanda di testare sempre in ambiente demo prima dell’uso su conto reale e di valutare attentamente la propria propensione al rischio.

Questo EA è già preimpostato per un corretto funzionamento. Per assistenza nella modifica dei parametri, contattare tradeautosystemit@gmail.com

  • InitialLot
    Lotto iniziale per ogni operazione.

  • Multiplier
    Moltiplicatore applicato al lotto per le operazioni successive.

  • ATR_Period
    Periodo utilizzato per il filtro di volatilità ATR (Average True Range).

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    Distanza in punti tra i livelli della griglia o le entrate.

  • MaxLot
    Lotto massimo consentito per ogni posizione (0 = nessun limite).

  • MaxPositionsDir
    Numero massimo di posizioni consentite nella stessa direzione.

  • MaxPositionsReduced
    Numero massimo di posizioni per direzione dopo il “ReduceTime”.

  • MaxHedgePositions
    Numero massimo di posizioni hedge consentite (0 = illimitato).

  • HedgeTrigger
    Numero di posizioni prima che si attivi la logica di hedge.

  • GlobalTP
    Target di profitto totale per tutte le posizioni aperte (in valuta del conto).

  • LossHedgeTrigger
    Soglia di perdita che attiva la logica di hedge.

  • MagicNumber
    Identificatore univoco per questa istanza dell’EA.

  • risk_filter_hours
    Numero di ore per la finestra del filtro di rischio prima della sessione di trading.

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    Orari di inizio sessione, riduzione posizioni, blocco nuove entrate e fine sessione (formato: hh:mm).

  • TP_Points
    Valore di Take Profit in punti per ogni trade.

  • SupportEmail
    Email di contatto per assistenza.

  • MarketTestMode
    Modalità di test per la validazione Market (impostare su false per il funzionamento normale).


