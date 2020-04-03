RiskShield Hedge EA
- Versione: 1.72
- Aggiornato: 7 maggio 2025
- Attivazioni: 5
RiskShield Hedge EA
RiskShield Hedge EA è un Expert Advisor (EA) progettato per offrire una gestione automatica, intelligente e prudente delle operazioni di trading su mercati volatili come XAUUSD e altri strumenti CFD/Forex.
Caratteristiche principali:
-
Gestione intelligente del rischio:
Il sistema monitora costantemente la volatilità del mercato e adatta la sua operatività per evitare i periodi più rischiosi, riducendo la probabilità di operare durante fasi di alta instabilità.
-
Protezione avanzata:
Grazie a un filtro di rischio esclusivo, il bot può bloccare l’operatività nelle giornate considerate potenzialmente pericolose, aiutando a preservare il capitale nei momenti più critici.
-
Strategia automatica con protezione hedge:
RiskShield Hedge EA utilizza una logica di copertura (hedge) per gestire le situazioni di mercato avverse, contribuendo a mantenere il controllo anche durante movimenti imprevisti dei prezzi.
-
Gestione dinamica delle posizioni:
Il sistema adatta automaticamente la dimensione e la distanza tra le operazioni in base alle condizioni di mercato, senza richiedere intervento manuale.
-
Impostazioni semplici e personalizzabili:
Puoi facilmente configurare i parametri principali come lotto iniziale, moltiplicatore, filtro di rischio, take profit, orari di trading e soglia per la copertura, adattando il bot al tuo stile e alle tue esigenze.
-
Funzionamento trasparente:
Una dashboard chiara mostra a colpo d’occhio lo stato del sistema, le posizioni aperte e le principali condizioni operative.
-
Assistenza clienti:
Per qualsiasi domanda relativa alla gestione degli input o alle impostazioni, il nostro team di assistenza clienti è pronto ad assisterti.
A chi è rivolto:
-
Trader che cercano un EA robusto, prudente e completamente automatizzato.
-
Chi desidera un sistema con protezioni avanzate contro i rischi di giornate anomale e mercati turbolenti.
-
Utenti che vogliono personalizzare solo i parametri essenziali, lasciando la gestione complessa all’algoritmo.
Nota:
RiskShield Hedge EA è uno strumento avanzato di automazione del trading. Si raccomanda di testare sempre in ambiente demo prima dell’uso su conto reale e di valutare attentamente la propria propensione al rischio.
Questo EA è già preimpostato per un corretto funzionamento. Per assistenza nella modifica dei parametri, contattare tradeautosystemit@gmail.com
-
InitialLot
Lotto iniziale per ogni operazione.
-
Multiplier
Moltiplicatore applicato al lotto per le operazioni successive.
-
ATR_Period
Periodo utilizzato per il filtro di volatilità ATR (Average True Range).
-
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
Distanza in punti tra i livelli della griglia o le entrate.
-
MaxLot
Lotto massimo consentito per ogni posizione (0 = nessun limite).
-
MaxPositionsDir
Numero massimo di posizioni consentite nella stessa direzione.
-
MaxPositionsReduced
Numero massimo di posizioni per direzione dopo il “ReduceTime”.
-
MaxHedgePositions
Numero massimo di posizioni hedge consentite (0 = illimitato).
-
HedgeTrigger
Numero di posizioni prima che si attivi la logica di hedge.
-
GlobalTP
Target di profitto totale per tutte le posizioni aperte (in valuta del conto).
-
LossHedgeTrigger
Soglia di perdita che attiva la logica di hedge.
-
MagicNumber
Identificatore univoco per questa istanza dell’EA.
-
risk_filter_hours
Numero di ore per la finestra del filtro di rischio prima della sessione di trading.
-
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
Orari di inizio sessione, riduzione posizioni, blocco nuove entrate e fine sessione (formato: hh:mm).
-
TP_Points
Valore di Take Profit in punti per ogni trade.
-
SupportEmail
Email di contatto per assistenza.
-
MarketTestMode
Modalità di test per la validazione Market (impostare su false per il funzionamento normale).