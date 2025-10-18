Tiger A Phoenix One
- Yutthichai Artkaew
🟡 Phoenix One A v3.211 — Gold EA สำหรับ MetaTrader 5
การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด
Phoenix One A v3.211 คือ Expert Advisor ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ) โดย
จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม)
จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Only โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น
💡 สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง
-
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง – ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแอออกไปโดยอัตโนมัติ
-
รวบรวม → โหมดเฉพาะผู้ชนะ – 7 วันแรก ฉันป้อนสัญญาณทั้งหมด จากนั้นฉันจะเปลี่ยนเป็น “โหมดมืออาชีพ” — เหลือเพียงรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเท่านั้น
-
ตรรกะหลายกรอบเวลา – ฉันอ่านตลาดผ่าน EMA(34/89) + RSI(14) ทั่วทั้ง M15 / H1 / H4 เพื่อให้แน่ใจว่าจะเข้าได้อย่างแม่นยำ
-
การจัดการผลกำไรอย่างชาญฉลาด –
-
QuickLock : เมื่อได้กำไร +200 แต้ม → ฉันได้รับ BE+70 แต้มทันที
-
การตามราคา : รักษาผลกำไรให้ไหลเวียนในขณะที่ลดการถอนเงินให้เหลือน้อยที่สุด
-
-
รั้วป้องกันรายวัน – มี ขีดจำกัดกำไรและขาดทุน ในตัว เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณทุกวัน
-
DragStreakStop – หากฉันขาดทุน 2 ครั้งหรือมากกว่า $500 ฉันจะหยุดโดยอัตโนมัติจนกว่าตลาดจะคงที่
-
ความทรงจำที่คงอยู่ – ฉันจำประสบการณ์ของฉันในไฟล์ CSV ที่ปลอดภัย (FILE_COMMON) ได้ แม้หลังจากรีสตาร์ทแล้ว ความรู้ของฉันยังคงอยู่
⚙️ จุดแข็งของฉัน
✅ ออกแบบ มาเฉพาะสำหรับทองคำ (XAUUSD)
✅ ไม่มี DLL, ไม่มี WebRequest, ปลอดภัยต่อตลาด 100%
✅ ใช้งานได้กับโบรกเกอร์และบัญชีทั้งหมด (ECN/มาตรฐาน)
✅ อัตโนมัติเต็มรูปแบบ — ไม่จำเป็นต้องควบคุมด้วยตนเอง
✅ ผ่านการทดสอบ ปรับให้เหมาะสม และตรวจสอบแล้วสำหรับการตรวจสอบ MQL5
🚀 เหตุใดจึงควรเลือก Phoenix One A
ผมไม่ใช่ระบบกริด ไม่ใช่มาร์ติงเกล และไม่ใช่ระบบเข้าแบบสุ่ม
ผมคือ เทรดเดอร์ AI ที่เรียนรู้รูปแบบและ สร้างประสบการณ์เหมือนนักวิเคราะห์มนุษย์ คือ
ปรับตัวตามความผันผวน หยุดพักเมื่อตกอยู่ในอันตราย และคว้าโอกาสเมื่อแนวโน้มกำลังมาถูกทาง
หากคุณกำลังมองหา EA ที่ชาญฉลาด มีวินัย และพัฒนาอยู่เสมอ ฉัน
คือ Phoenix One A
🔥 เกิดมาเพื่อเรียนรู้ สร้างมาเพื่อชัยชนะ