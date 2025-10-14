Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marché — il entre aux meilleurs niveaux de prix avec une grande précision. Exactement comme tu l’aimes. Voyons cela en détail.

Résultats réels et configuration

Pour les tests, utilisez la paire de devises EURCAD et la période M15

One Man Army a été développé à partir de tests approfondis sur différents actifs et cycles de marché. Le comportement du système est stable, prévisible et facile à analyser. Il est conçu pour les traders qui apprécient le contrôle, la sécurité et une approche systématique. SIGNAL EN DIRECT – ICI

Guide d’installation et de configuration – ICI

Caractéristiques principales



Aucun martingale, aucune moyenne de prix

Chaque position est protégée par un Stop Loss

Convient au trading personnel et aux sociétés Prop

Unité de temps : M15

Actifs : 17 paires de devises

Effet de levier recommandé : n’importe lequel (à partir de 1:30)

Capital de départ minimum : 500 USD

Feuille de route du développement de One Man Army

Dans les mois suivant la sortie, je prévois de faire évoluer le projet One Man Army dans les directions suivantes : Mises à jour régulières des fichiers de configuration tous les 6 mois, pour garantir que le système reste adapté aux conditions actuelles du marché

Développement d’un algorithme de scalping supplémentaire, avec une durée moyenne de position de 5 à 10 heures (comme portefeuille séparé)

Création d’un algorithme de couverture avancé utilisant des positions verrouillées dans les deux sens (comme portefeuille additionnel)

Mise en œuvre d’un algorithme multi-position (2 à 3 trades simultanés) avec des sorties progressives basées sur Fibonacci — autre option de portefeuille additionnel En résumé, tu disposeras d’un algorithme stable et adaptable au marché, capable de fonctionner selon quatre stratégies de trading distinctes.

Description détaillée



One Man Army utilise des ordres limités différés, entrant sur le marché uniquement dans des zones à forte probabilité de retournement. Pas de chasse aux prix, pas d’entrées aléatoires — uniquement des positions structurées et planifiées.

Chaque trade est protégé par son propre Stop Loss, calculé dynamiquement selon la structure du marché. Cela garantit une protection solide du capital, que ce soit pour de petits comptes à partir de 500 USD ou pour des portefeuilles plus importants.

Aucune martingale, aucune moyenne de prix — pas de grilles, pas de doublement, pas de logique de pari.

Seulement une exposition contrôlée et une gestion du risque professionnelle.

17 instruments — un seul portefeuille. Une stratégie multidevises qui répartit le risque entre plusieurs paires majeures, assurant un comportement équilibré et stable dans différentes conditions de marché.

Convient aux comptes personnels et aux sociétés Prop, respectant les normes strictes de gestion du risque.

Accessible à tous — seulement 500 USD pour commencer, sans besoin d’un levier élevé (1:30 suffit).

Compatible avec tous les courtiers MT5 dans le monde — testé et fonctionnel chez des courtiers en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Entièrement automatisé — sans émotions, suivant les règles et maintenant la discipline 24/5.

Tu gardes le contrôle — l’algorithme fait le travail.