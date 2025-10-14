One Man Army

Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marché — il entre aux meilleurs niveaux de prix avec une grande précision. Exactement comme tu l’aimes. Voyons cela en détail.

Résultats réels et configuration

Pour les tests, utilisez la paire de devises EURCAD et la période M15

One Man Army a été développé à partir de tests approfondis sur différents actifs et cycles de marché. Le comportement du système est stable, prévisible et facile à analyser. Il est conçu pour les traders qui apprécient le contrôle, la sécurité et une approche systématique.

SIGNAL EN DIRECT – ICI
Guide d’installation et de configuration – ICI

Caractéristiques principales

  • Aucun martingale, aucune moyenne de prix
  • Chaque position est protégée par un Stop Loss
  • Convient au trading personnel et aux sociétés Prop
  • Unité de temps : M15
  • Actifs : 17 paires de devises
  • Effet de levier recommandé : n’importe lequel (à partir de 1:30)
  • Capital de départ minimum : 500 USD

Feuille de route du développement de One Man Army

Dans les mois suivant la sortie, je prévois de faire évoluer le projet One Man Army dans les directions suivantes :

  • Mises à jour régulières des fichiers de configuration tous les 6 mois, pour garantir que le système reste adapté aux conditions actuelles du marché
  • Développement d’un algorithme de scalping supplémentaire, avec une durée moyenne de position de 5 à 10 heures (comme portefeuille séparé)
  • Création d’un algorithme de couverture avancé utilisant des positions verrouillées dans les deux sens (comme portefeuille additionnel)
  • Mise en œuvre d’un algorithme multi-position (2 à 3 trades simultanés) avec des sorties progressives basées sur Fibonacci — autre option de portefeuille additionnel

En résumé, tu disposeras d’un algorithme stable et adaptable au marché, capable de fonctionner selon quatre stratégies de trading distinctes.

Description détaillée

  • One Man Army utilise des ordres limités différés, entrant sur le marché uniquement dans des zones à forte probabilité de retournement. Pas de chasse aux prix, pas d’entrées aléatoires — uniquement des positions structurées et planifiées.
  • Chaque trade est protégé par son propre Stop Loss, calculé dynamiquement selon la structure du marché. Cela garantit une protection solide du capital, que ce soit pour de petits comptes à partir de 500 USD ou pour des portefeuilles plus importants.
  • Aucune martingale, aucune moyenne de prix — pas de grilles, pas de doublement, pas de logique de pari.
  • Seulement une exposition contrôlée et une gestion du risque professionnelle.
  • 17 instruments — un seul portefeuille. Une stratégie multidevises qui répartit le risque entre plusieurs paires majeures, assurant un comportement équilibré et stable dans différentes conditions de marché.
  • Convient aux comptes personnels et aux sociétés Prop, respectant les normes strictes de gestion du risque.
  • Accessible à tous — seulement 500 USD pour commencer, sans besoin d’un levier élevé (1:30 suffit).
  • Compatible avec tous les courtiers MT5 dans le monde — testé et fonctionnel chez des courtiers en Europe, aux États-Unis et en Asie.
  • Entièrement automatisé — sans émotions, suivant les règles et maintenant la discipline 24/5.

Tu gardes le contrôle — l’algorithme fait le travail.

Plus de l'auteur
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.46 (13)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Experts
Il reste 3 exemplaires à 599 $ Prochain prix : 699 $ Bonjour les traders ! Si vous recherchez un expert advisor (EA) qui ne se contente pas d’enchaîner les ordres sans logique, mais qui applique une stratégie réfléchie et cohérente — alors découvrez Scalper Investor EA. C’est un EA multi-devises déjà prêt à attaquer les marchés avec une stratégie de retournement solide, et qui recevra bientôt une mise à jour incluant une stratégie tendance. Stratégie de retournement – prête à l’emploi Au moment
Enslaver
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Il reste 6 exemplaires à 399 USD Prochain prix : 499 USD Le guide d'installation et de configuration est disponible ici –  https://www.mql5.com/fr/blogs/post/763485 Pourquoi j’apprécie Enslaver EA – et pourquoi vous pourriez l’aimer aussi : Chaque trade est protégé par un Stop Loss Peut être utilisé pour le trading avec des Prop Firms L’EA ne reste pas en position jusqu’au Stop Loss – il sort du marché plus tôt lorsque le prix revient à la moyenne, que ce soit en gain ou en perte C’est un EA mul
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis