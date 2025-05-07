TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA ist ein Expert Advisor (EA), der für eine intelligente, automatisierte und vorsichtige Handelsverwaltung auf volatilen Märkten wie XAUUSD und anderen CFD/Forex-Instrumenten entwickelt wurde.

Hauptmerkmale:

Intelligentes Risikomanagement:

Das System überwacht kontinuierlich die Marktvolatilität und passt seine Handelsaktivität an, um die riskantesten Phasen zu vermeiden und die Exponierung in Zeiten hoher Instabilität zu reduzieren.

Erweiterter Schutz:

Dank eines einzigartigen Risikofilters kann der Bot den Handel an potenziell gefährlichen Tagen blockieren und so das Kapital in kritischen Marktphasen schützen.

Automatische Strategie mit Hedge-Schutz:

RiskShield Hedge EA verwendet eine Hedge-Logik, um ungünstige Marktsituationen zu bewältigen und auch bei unerwarteten Preisbewegungen die Kontrolle zu behalten.

Dynamisches Positionsmanagement:

Das System passt Positionsgröße und Abstand zwischen Trades automatisch an die Marktbedingungen an – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Einfache und anpassbare Einstellungen:

Wichtige Parameter wie Startlot, Multiplikator, Risikofilter, Take Profit, Handelszeiten und Hedge-Schwelle lassen sich leicht konfigurieren.

Transparenter Betrieb:

Ein übersichtliches Dashboard zeigt Systemstatus, offene Positionen und wichtige Handelsbedingungen auf einen Blick.

Kundensupport:

Bei Fragen zur Parametereinstellung oder Nutzung steht unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Hinweis:

RiskShield Hedge EA ist ein fortschrittliches Tool zur Handelsautomatisierung. Bitte testen Sie es immer zunächst auf einem Demokonto und prüfen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig.





Übersicht der Eingabeparameter

Dieser EA ist bereits für den korrekten Betrieb voreingestellt. Für Hilfe bei der Anpassung der Parameter kontaktieren Sie bitte tradeautosystemit@gmail.com

InitialLot

Start-Lotgröße für jeden Trade.

Multiplier

Multiplikator, der auf die Lotgröße für nachfolgende Trades angewendet wird.

ATR_Period

Zeitraum für den ATR (Average True Range) Volatilitätsfilter.

Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points

Abstand in Punkten zwischen Grid-Leveln oder Einstiegen.

MaxLot

Maximal erlaubte Lotgröße pro Position (0 = kein Limit).

MaxPositionsDir

Maximale Anzahl erlaubter Positionen in derselben Richtung.

MaxPositionsReduced

Maximale Anzahl Positionen pro Richtung nach “ReduceTime”.

MaxHedgePositions

Maximale Anzahl erlaubter Hedge-Positionen (0 = unbegrenzt).

HedgeTrigger

Anzahl der Positionen, bevor die Hedge-Logik ausgelöst wird.

GlobalTP

Gesamt-Gewinnziel für alle offenen Positionen (in Kontowährung).

LossHedgeTrigger

Verlustschwelle, bei der die Hedge-Logik aktiviert wird.

MagicNumber

Eindeutige Kennung für diese EA-Instanz.

risk_filter_hours

Anzahl der Stunden für das Risiko-Filterfenster vor der Handelssitzung.

StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime

Zeiten für Sitzungsbeginn, Positionsreduzierung, Blockierung neuer Einstiege und Sitzungsende (Format: hh:mm).

TP_Points

Take-Profit-Wert in Punkten pro Trade.

SupportEmail

Kontakt-E-Mail für Support.

MarketTestMode

Testmodus für die Market-Validierung (für normalen Betrieb auf false setzen).



