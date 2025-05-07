RiskShield Hedge EA
- Experten
- Andrei Frasin
- Version: 1.72
- Aktualisiert: 7 Mai 2025
- Aktivierungen: 5
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN
RiskShield Hedge EA ist ein Expert Advisor (EA), der für eine intelligente, automatisierte und vorsichtige Handelsverwaltung auf volatilen Märkten wie XAUUSD und anderen CFD/Forex-Instrumenten entwickelt wurde.
Hauptmerkmale:
-
Intelligentes Risikomanagement:
Das System überwacht kontinuierlich die Marktvolatilität und passt seine Handelsaktivität an, um die riskantesten Phasen zu vermeiden und die Exponierung in Zeiten hoher Instabilität zu reduzieren.
-
Erweiterter Schutz:
Dank eines einzigartigen Risikofilters kann der Bot den Handel an potenziell gefährlichen Tagen blockieren und so das Kapital in kritischen Marktphasen schützen.
-
Automatische Strategie mit Hedge-Schutz:
RiskShield Hedge EA verwendet eine Hedge-Logik, um ungünstige Marktsituationen zu bewältigen und auch bei unerwarteten Preisbewegungen die Kontrolle zu behalten.
-
Dynamisches Positionsmanagement:
Das System passt Positionsgröße und Abstand zwischen Trades automatisch an die Marktbedingungen an – ganz ohne manuelles Eingreifen.
-
Einfache und anpassbare Einstellungen:
Wichtige Parameter wie Startlot, Multiplikator, Risikofilter, Take Profit, Handelszeiten und Hedge-Schwelle lassen sich leicht konfigurieren.
-
Transparenter Betrieb:
Ein übersichtliches Dashboard zeigt Systemstatus, offene Positionen und wichtige Handelsbedingungen auf einen Blick.
Kundensupport:
Bei Fragen zur Parametereinstellung oder Nutzung steht unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung.
Hinweis:
RiskShield Hedge EA ist ein fortschrittliches Tool zur Handelsautomatisierung. Bitte testen Sie es immer zunächst auf einem Demokonto und prüfen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig.
Übersicht der Eingabeparameter
Dieser EA ist bereits für den korrekten Betrieb voreingestellt. Für Hilfe bei der Anpassung der Parameter kontaktieren Sie bitte tradeautosystemit@gmail.com
-
InitialLot
Start-Lotgröße für jeden Trade.
-
Multiplier
Multiplikator, der auf die Lotgröße für nachfolgende Trades angewendet wird.
-
ATR_Period
Zeitraum für den ATR (Average True Range) Volatilitätsfilter.
-
Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
Abstand in Punkten zwischen Grid-Leveln oder Einstiegen.
-
MaxLot
Maximal erlaubte Lotgröße pro Position (0 = kein Limit).
-
MaxPositionsDir
Maximale Anzahl erlaubter Positionen in derselben Richtung.
-
MaxPositionsReduced
Maximale Anzahl Positionen pro Richtung nach “ReduceTime”.
-
MaxHedgePositions
Maximale Anzahl erlaubter Hedge-Positionen (0 = unbegrenzt).
-
HedgeTrigger
Anzahl der Positionen, bevor die Hedge-Logik ausgelöst wird.
-
GlobalTP
Gesamt-Gewinnziel für alle offenen Positionen (in Kontowährung).
-
LossHedgeTrigger
Verlustschwelle, bei der die Hedge-Logik aktiviert wird.
-
MagicNumber
Eindeutige Kennung für diese EA-Instanz.
-
risk_filter_hours
Anzahl der Stunden für das Risiko-Filterfenster vor der Handelssitzung.
-
StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
Zeiten für Sitzungsbeginn, Positionsreduzierung, Blockierung neuer Einstiege und Sitzungsende (Format: hh:mm).
-
TP_Points
Take-Profit-Wert in Punkten pro Trade.
-
SupportEmail
Kontakt-E-Mail für Support.
-
MarketTestMode
Testmodus für die Market-Validierung (für normalen Betrieb auf false setzen).