RiskShield Hedge EA

TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN

RiskShield Hedge EA ist ein Expert Advisor (EA), der für eine intelligente, automatisierte und vorsichtige Handelsverwaltung auf volatilen Märkten wie XAUUSD und anderen CFD/Forex-Instrumenten entwickelt wurde.

Hauptmerkmale:

  • Intelligentes Risikomanagement:
    Das System überwacht kontinuierlich die Marktvolatilität und passt seine Handelsaktivität an, um die riskantesten Phasen zu vermeiden und die Exponierung in Zeiten hoher Instabilität zu reduzieren.

  • Erweiterter Schutz:
    Dank eines einzigartigen Risikofilters kann der Bot den Handel an potenziell gefährlichen Tagen blockieren und so das Kapital in kritischen Marktphasen schützen.

  • Automatische Strategie mit Hedge-Schutz:
    RiskShield Hedge EA verwendet eine Hedge-Logik, um ungünstige Marktsituationen zu bewältigen und auch bei unerwarteten Preisbewegungen die Kontrolle zu behalten.

  • Dynamisches Positionsmanagement:
    Das System passt Positionsgröße und Abstand zwischen Trades automatisch an die Marktbedingungen an – ganz ohne manuelles Eingreifen.

  • Einfache und anpassbare Einstellungen:
    Wichtige Parameter wie Startlot, Multiplikator, Risikofilter, Take Profit, Handelszeiten und Hedge-Schwelle lassen sich leicht konfigurieren.

  • Transparenter Betrieb:
    Ein übersichtliches Dashboard zeigt Systemstatus, offene Positionen und wichtige Handelsbedingungen auf einen Blick.

Kundensupport:
Bei Fragen zur Parametereinstellung oder Nutzung steht unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Hinweis:
RiskShield Hedge EA ist ein fortschrittliches Tool zur Handelsautomatisierung. Bitte testen Sie es immer zunächst auf einem Demokonto und prüfen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig.

Übersicht der Eingabeparameter

Dieser EA ist bereits für den korrekten Betrieb voreingestellt. Für Hilfe bei der Anpassung der Parameter kontaktieren Sie bitte tradeautosystemit@gmail.com

  • InitialLot
    Start-Lotgröße für jeden Trade.

  • Multiplier
    Multiplikator, der auf die Lotgröße für nachfolgende Trades angewendet wird.

  • ATR_Period
    Zeitraum für den ATR (Average True Range) Volatilitätsfilter.

  • Step1_Points / Step2_Points / Step3_Points
    Abstand in Punkten zwischen Grid-Leveln oder Einstiegen.

  • MaxLot
    Maximal erlaubte Lotgröße pro Position (0 = kein Limit).

  • MaxPositionsDir
    Maximale Anzahl erlaubter Positionen in derselben Richtung.

  • MaxPositionsReduced
    Maximale Anzahl Positionen pro Richtung nach “ReduceTime”.

  • MaxHedgePositions
    Maximale Anzahl erlaubter Hedge-Positionen (0 = unbegrenzt).

  • HedgeTrigger
    Anzahl der Positionen, bevor die Hedge-Logik ausgelöst wird.

  • GlobalTP
    Gesamt-Gewinnziel für alle offenen Positionen (in Kontowährung).

  • LossHedgeTrigger
    Verlustschwelle, bei der die Hedge-Logik aktiviert wird.

  • MagicNumber
    Eindeutige Kennung für diese EA-Instanz.

  • risk_filter_hours
    Anzahl der Stunden für das Risiko-Filterfenster vor der Handelssitzung.

  • StartTime / ReduceTime / BlockTime / EndTime
    Zeiten für Sitzungsbeginn, Positionsreduzierung, Blockierung neuer Einstiege und Sitzungsende (Format: hh:mm).

  • TP_Points
    Take-Profit-Wert in Punkten pro Trade.

  • SupportEmail
    Kontakt-E-Mail für Support.

  • MarketTestMode
    Testmodus für die Market-Validierung (für normalen Betrieb auf false setzen).


Empfohlene Produkte
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experten
Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Xauusd Scapling
Christian Villen Fajardo
Experten
XAUUSD Scalping Power - Multi-Timeframe RSI-EMA Strategie Überblick XAUUSD Scalping Power ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für das Scalping von Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren, adaptive Filter und Multi-Timeframe-Bestätigung, um kurzfristige Chancen mit ausgewogener Risikokontrolle zu identifizieren. Das System passt sich dynamisch zwischen dem Trend-Modus (um starken Richtungsbewegungen zu folgen) und dem Range-Modus (um seitwärts verlaufende
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Allgain100
Nissar Ahmed
Experten
Wesentliche Merkmale Kern der Strategie EMA-Crossover-System : Fast EMA (Standard: 20) und Slow EMA (Standard: 50) Erzeugt Kaufsignale , wenn der Fast EMA über den Slow EMA kreuzt. Generiert Verkaufssignale , wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Fibonacci-Filter : Berechnet Fibonacci-Retrenchment-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) auf der Grundlage der jüngsten Kursschwankungen. Der Kurs muss sich in der Nähe eines Fibonacci-Levels befinden (konfigurierbarer Schwellenwert), u
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Safe Trader Bot
Pedram Feizmirza
Experten
Safe Trader Advanced – Spike-Catching EA mit einzigartigem Risikomanagement für sicheres und konsistentes Trading Safe Trader kombiniert einen Spike-Erkennungsalgorithmus mit einem Kapitalmanagement-Framework und bietet Präzision und Schutz in volatilen Märkten. Er wurde speziell entwickelt, um Marktschwankungen mit Genauigkeit und Konsistenz zu erfassen und zu handeln. Anders als typische Roboter, die auf instabile Signale oder überoptimierte Einstellungen setzen, arbeitet Safe Trader mit einem
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Experten
Zahav AI Trade: Verwandeln Sie den Goldmarkt in Ihr Cash-Flow-Geschäft Der Zahav AI Trade ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um aus der Volatilität des Goldmarktes (XAUUSD) Renditen zu erzielen. Es verlagert die Denkweise vom "gelegentlichen spekulativen Handel" zum "Verwalten eines Anlageportfolios wie ein Unternehmen", wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines beständigen Cashflows liegt. Haben Sie genug von einfachen EAs, die in Tr
Mad Max Trader
Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Experten
MadMax Trader - Multi-Strategy Forex EA für MQL5 Übersicht MadMax Trader ist ein automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Windows-Plattform entwickelt wurde. Es integriert mehrere Handelsansätze, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen für verschiedene Forex-Paare und Zeitrahmen anzupassen. Der EA arbeitet ohne manuelles Eingreifen und führt Trades basierend auf vordefinierten technischen Kriterien aus. Wichtigste Funktionalitäten Multi-Strategie-Ansatz Der EA umfasst drei v
Conflux MT5
Jin Sangun
Experten
Übersicht Conflux EA ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die komplexen Bewegungen des Marktes zu analysieren und entsprechend intelligente Trades durchzuführen. Dieser EA ist speziell darauf zugeschnitten, sich mit Hilfe des EA an die Marktbedingungen anzupassen, insbesondere bei Vermögenswerten wie Gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN) und anderen volatilen Instrumenten. Er geht über den einfachen regelbasierten Handel hinaus und interpretiert Marktdaten umfassend, um Händlern zu hel
CyberCore EA
Eduard Nagayev
Experten
Wir stellen Ihnen CybeCore EA vor - einen hochmodernen Forex-Handelsberater, der eine innovative Strategie verwendet, die auf vollständigen Transformatoren ohne Decoder basiert und auf der Grundlage des CyberVision EA-Advisors arbeitet. Was CybeCore EA von CyberVision EA unterscheidet, ist seine Fähigkeit, Daten mit beispielloser Genauigkeit und Geschwindigkeit zu analysieren, was durch die Anwendung fortschrittlicher maschineller Lerntechniken erreicht wird. CybeCore EA verwendet eine decoderl
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA  ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
Pocioli X
Mike Amega
Experten
PiocoliX : Die nächste Generation des automatisierten Handels Haben Sie genug von Robotern, die bei der ersten Marktturbulenz abstürzen und verbrennen? Lernen Sie PiocoliX kennen, einen Expert Advisor, der das Spiel verändert. PiocoliX basiert auf modernster adaptiver Intelligenz und ist nicht darauf programmiert, starren Regeln zu folgen - er ist darauf ausgelegt, mit dem Markt zu lernen und sich weiterzuentwickeln , um stets optimale Entscheidungen zu treffen. Die Kraft einer lernenden Masc
Bizarr XAUUSD h1 MT5
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Bizarr EA ist ein mysteriöser, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Volatilität des XAUUSD in goldene Chancen umzuwandeln. Angetrieben von geheimnisvollen Algorithmen und maschinellem Lernen, beugt dieser EA das Marktchaos nach seinem Willen, was ihn zum ultimativen Werkzeug für persönliche Konten und Prop-Firmen-Herausforderungen macht. Gestützt auf 5 Jahre Backtesting auf XAUUSD H1 hat Bizarr der Marktlogik in jedem Goldzyklus getrotzt. Mit seinem kryptischen Ris
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
Commision AI
Phung Van Linh
Experten
===============Features================= Geringes Anfangskapital ab nur $500, Handel mit 3000-5000 Aufträgen/Monat Automatischer Handel zum Ausgleich und zur Kapitalerhaltung Wechsel zwischen Lot-Trading und Profit-Trading Orders, Stops und Limits basierend auf Marktschwankungen, keine Halteverluste, saubere Orders Schnelles und effizientes Handeln, schnelle Gewinne, Demoversion zum Ausprobieren verfügbar Möglichkeit, einzelne Orders oder auf Basis des Gesamtgewinns zu schließe
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Experten
Die Benutzer können zwischen verschiedenen Strategien wählen, darunter die klassische "Highs and Lows"-Strategie und eine für den täglichen Betrieb entwickelte Strategie, die den Keltner-Indikator verwendet. Zusätzlich wurden verschiedene Indikatoren hinzugefügt, wie RSI, Bollinger Bands, gleitende Durchschnitte mit benutzerdefinierten Zeitintervallen und Stochastik. Jeder Indikator ermöglicht die Festlegung spezifischer Regeln für das Öffnen und Schließen von Positionen. Der Roboter bietet F
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Experten
Phoenix One A v3.211 - Gold EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Expert Advisor ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Nur โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
VIOP Breakout Robotu
Hakan Sari
Experten
Dieser Roboter ist für die Arbeit auf BORSA ISTANBUL Option Stock Market konzipiert. Sie können gute Gewinne mit den Paaren F_XU030 und F_USDTRY erzielen. Der Roboter erzielt eine gute Performance bei den Paaren F_XU030 und F_USDTRY und der M15-Periode. Die Handelsstrategie basiert auf dem Price Action Trading Modell. Die Optimierungsergebnisse sind im Test profitabel. Das Verlustrisiko ist also sehr gering. Der Roboter verdient gutes und stabiles Geld mit dem Swing-Trading-Modell. Dies ist die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Gold Impulse Lab
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse Lab ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf einer institutionellen Marktlogik aufbaut. Er verwendet Impulsstrukturen, Preisaktionsmuster und eine Scoring Engine anstelle von binären Signalen. Gold Impulse Lab ist weder ein Scalper noch ein Indikator-Roboter. Der Advisor analysiert den Goldmarkt durch eine Kombination von: Impulsbewegung vom Ankerpreis bestätigten Preisaktionsmustern Systeme zur Bewertung der Signalstärke (Scoring) Filterung nach Marktmodus (Trend/
Lucky Euro MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Experten
Combo Signal auf MQL5: hier klicken Alle unsere Signale sind jetzt hier verfügbar: Klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis inbegriffen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von einem zuverlässigen Broker erhalten. L
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experten
60% Discount Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Roboter - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scalping vorbei sind?! Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scalped. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Experten
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Wichtiger Vorab-Hinweis: Der RS Volatility EA MT5 (RSV EA) ist nicht überangepasst . Der Programmcode des RS Volatility EA MT5 (RSV EA) beruht auf ehrlichem Forex-Handel der letzten Jahre. Der RS Volatility EA MT5 ist ein einfacher Trendfolge Expert Advisor und ist daher ideal für Trading-Anfänger. Der RSV EA ist ein EA, der Aufträge auf der Basis von Signalen des RS Volatility MTF Indikators generiert. Der RSV EA handelt die erste Order und baut ein Gri
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Matrix PRO EMA
Andrei Frasin
Experten
XAU/USD 5 MIN Matrix PRO EMA – Zugängliches, umsichtiges und transparentes automatisiertes Trading Achtung: Der Preis steigt nach jedem Kauf um 10%! Die ersten Kunden erhalten den niedrigsten Preis – jetzt zugreifen! Matrix PRO EMA ist ein neuer Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für alle, die mit klarer Strategie und umsichtigem Risikomanagement automatisiert handeln möchten. Der Bot erreicht das Tagesziel schnell, reduziert den Stress und hält den Drawdown niedrig, besonders im Modus
Institutional Capital Bot
Andrei Frasin
Experten
Institutional Capital Bot Automatisierter Handel aus 10 Jahren Erfahrung und künstlicher Intelligenz EINFÜHRUNGSANGEBOT: Nur diesen Monat zum Sonderpreis mieten und testen! Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns für die optimalen Einstellungen: Der Bot ist einfach einzurichten, wir helfen Ihnen aber gerne, das beste Profil für Ihr Kapital zu finden. Sie können die Parameter auch nach Ihren Wünschen anpassen – die Oberfläche ist intuitiv und flexibel. Dieses Produkt vereint über 10 Jahre reale Markt
Easy Starter Bot
Andrei Frasin
Experten
Easy Starter Bot Der Preis des Bots verdoppelt sich nach jeweils 5 verkauften Exemplaren! Easy Starter Bot wurde für Trader mit kleineren Depots oder für diejenigen entwickelt, die eine geringere Risikoschwelle bevorzugen. Erwarten Sie nicht, Ihr Kapital in zwei Tagen zu verdoppeln: Dieser EA ist darauf ausgelegt, stetige Gewinne zu erzielen, ohne Ihr Konto mit aggressiven Strategien zu gefährden. Wer höhere Gewinne möchte, kann die Inputs anpassen und das Risiko erhöhen – die Entscheidung lieg
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension