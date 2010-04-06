Dynamic Trading Oscillator mw

« Dynamic Trading Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 !





- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation.

- L'oscillateur de trading dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives.

- L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat.

- Valeurs de survente : inférieures à la ligne bleue ; valeurs de surachat : supérieures à la ligne rouge.

- Cet indicateur est également idéal pour s'associer aux tendances Price Action.

- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards. Période de temps compatibles : M30, H1, H4, J1, W1.

- Alertes PC et mobile.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.