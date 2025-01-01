MaxPos (Méthode "Get")

Définit la valeur de la propriété "MaxPos" (position maximale) du contrôle CScroll.

int MaxPos() const

Valeur de retour

Nouvelle valeur de la propriété "MaxPos".

MaxPos (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "MaxPos" (position maximale) du contrôle CScroll.

void MaxPos(

const int value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur de la propriéé "MaxPos".

Valeur de retour

Aucune.