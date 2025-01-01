DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCScrollMaxPos 

MaxPos (Méthode "Get")

Définit la valeur de la propriété "MaxPos" (position maximale) du contrôle CScroll.

int  MaxPos()  const

Valeur de retour

Nouvelle valeur de la propriété "MaxPos".

MaxPos (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "MaxPos" (position maximale) du contrôle CScroll.

void  MaxPos(
   const int  value      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriéé "MaxPos".

Valeur de retour

Aucune.