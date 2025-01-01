- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
MaxPos (Méthode "Get")
Définit la valeur de la propriété "MaxPos" (position maximale) du contrôle CScroll.
|
int MaxPos() const
Valeur de retour
Nouvelle valeur de la propriété "MaxPos".
MaxPos (Méthode "Set")
Définit la valeur de la propriété "MaxPos" (position maximale) du contrôle CScroll.
|
void MaxPos(
Paramètres
value
[in] Nouvelle valeur de la propriéé "MaxPos".
Valeur de retour
Aucune.