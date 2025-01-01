DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCScrollMinPos 

MinPos (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "MinPos" (position minimale) du contrôle CScroll.

int  MinPos()  const

Valeur de retour

Nouvelle valeur de la propriété "MinPos".

MinPos (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "MinPos" (position minimale) du contrôle CScroll.

void  MinPos(
   const int  value      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "MinPos".

Valeur de retour

Aucune.