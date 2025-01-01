MinPos (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "MinPos" (position minimale) du contrôle CScroll.

int MinPos() const

Valeur de retour

Nouvelle valeur de la propriété "MinPos".

MinPos (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "MinPos" (position minimale) du contrôle CScroll.

void MinPos(

const int value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété "MinPos".

Valeur de retour

Aucune.