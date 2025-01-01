DocumentationSections
Référence MQL5 

CalcPos

Retourne la position de la barre de défilement par ses coordonnées

virtual int  CalcPos(
   const int      coord      // coordonnée
   )

Paramètres

coord

[in]  Coordonnée de la barre de défilement.

Valeur de retour

Position de la barre de défilement.