OnThumbDragProcess

Le gestionnaire d'évènement "ThumbDragProcess" du contrôle.

virtual bool OnThumbDragProcess(

const int x,

const int y

)

Paramètres

x

[in] Coordonnée X actuelle du curseur de la souris.

y

[in] Coordonnée Y actuelle du curseur de la souris.

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

L'évènement "ThumbDragProcess" est généré lorsque le contrôle de la barre de défilement (l'ascenseur) est déplacé.