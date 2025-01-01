DocumentationSections
OnThumbDragProcess

Le gestionnaire d'évènement "ThumbDragProcess" du contrôle.

virtual bool  OnThumbDragProcess(
   const int  x,     // Coordonnée X
   const int  y      // Coordonnée Y
   )

Paramètres

x

[in]  Coordonnée X actuelle du curseur de la souris.

y

[in]  Coordonnée Y actuelle du curseur de la souris.

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

L'évènement "ThumbDragProcess" est généré lorsque le contrôle de la barre de défilement (l'ascenseur) est déplacé.