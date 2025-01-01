DocumentationSections
CurrPos (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "CurrPos" (position actuelle) du contrôle CScroll.

int  CurrPos()  const

Valeur de retour

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "CurrPos".

CurrPos (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "CurrPos" (position actuelle) du contrôle CScroll.

void  CurrPos(
   const int  value      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "Caption".

Valeur de retour

Aucune.