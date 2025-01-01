CurrPos (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "CurrPos" (position actuelle) du contrôle CScroll.

int CurrPos() const

Valeur de retour

CurrPos (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "CurrPos" (position actuelle) du contrôle CScroll.

void CurrPos(

const int value

)

Paramètres

value

Valeur de retour

Aucune.