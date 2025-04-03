IQ Gold Gann Levels MT5

Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD

IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y cálculos antiguos que demostraron ser extremadamente precisos.

Manual de Indicadores: Lea Aquí

  • Descargue la versiónpara Metatrader 4
Lea atentamente la descripción del producto antes de comprarlo.

Descargo de responsabilidad:

  • Debido a restricciones normativas, nuestro servicio no está disponible en determinados países como India, Pakistán y Bangladesh.
  • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
  • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
  • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
  • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.

Una breve nota del desarrollador a todos los traders-

Durante más de 15 años de mi viaje con la teoría de WD Gann, lleno de investigación e incontables horas estudiando cientos de recursos, descubrí una fórmula dentro de las obras de W.D. Gann que se convirtió en la base de este indicador. En reconocimiento al premio de plata MQL5 y décadas de experiencia en codificación, he creado un indicador altamente optimizado para todos los traders. Espero que lo disfrute.

Resumen rápido
A diferencia de muchos indicadores de Gann, este se distingue por trazar los niveles de soporte y resistencia de Gann por adelantado y nunca volver a pintar. Lo que ves es lo que obtienes; perspectivas del mercado fiables y en tiempo real en las que puedes confiar. La precisión de estos niveles le permite crear un plan de trading diario bien estructurado, sabiendo exactamente dónde es probable que se produzcan los movimientos clave del mercado.

Nota: El indicador está preparado para Prop y es perfecto para el day trading con XAUUSD. Es compatible con el Hydra Trend Rider y se pueden utilizar juntos en el mismo gráfico para una configuración óptima de trading intradía.

1. ¿Cómo puede resultarle extremadamente útil el indicador de niveles GANN de IQ GOLD?

  • Adecuado tanto para Scalping como para operaciones intradía: Traza con precisión los niveles de soporte y resistencia de Gann utilizando la raíz cuadrada de Gann de nueve cálculos en tiempo real mientras el mercado se mueve.
  • Detecte oportunidades al instante: Proporciona señales precisas en vivo para la toma de decisiones en tiempo real y entradas y salidas de punto dulce para operaciones rentables.
  • Gráfico más limpio con diseño minimalista: Las precisas líneas de soporte y resistencia se trazan automáticamente directamente en su gráfico. No se requieren ajustes complejos para empezar.
  • Objetivos de beneficios simplificados: Los niveles de soporte/resistencia mayores y menores de Gann facilitan el establecimiento de puntos de toma de beneficios. Los niveles se actualizan a medida que el mercado se mueve, creando espacio para rastrear el stop-loss o desplazar el take-profit cuando las tendencias continúan.

2. ¿Para quién es este indicador?
Diseñado para operadores de ORO intradía intermedios y operadores de empresas de puntales con conocimientos básicos de acción de precios y análisis técnico. Ayuda a identificar puntos dulces de entrada con un stop loss bajo y un take profit alto para una mejor relación riesgo/recompensa.

3. Plazos recomendados

  • Gráficos de 1 y 5 minutos.

4. ¿Cómo empezar?

  1. Después de comprar, abra MetaTrader, inicie sesión en su cuenta, y abra Toolbox --> Mercado --> Comprado.
  2. Instale el indicador.
  3. Abra Navegador --> Mercado --> Arrastrar y soltar el indicador en el gráfico.
  4. Siga los niveles de Gann para operar con confianza.

5. ¿Cómo funcionan los niveles de Gann de IQ GOLD?

  • Niveles Gann Mayores y Menores: Traza dos tipos de niveles de Gann pronosticados -mayor y menor- donde el mercado reacciona con precisión. Los niveles mayores ayudan en la operativa intradía, mientras que los niveles menores ayudan en el scalping.
  • Mostrar niveles anteriores: Muestra los niveles de Gann pasados del día actual, permitiendo a los operadores revisar cómo reaccionó el mercado a estos niveles precisos.
  • Actualizaciones continuas: Los niveles de Gann se actualizan continuamente basándose en complejos cálculos de Gann para un trazado preciso.
  • Operaciones seguras: Ayuda a anticipar posibles máximos y mínimos del día sin necesidad de cálculos adicionales.

6. Estilos de negociación compatibles con este indicador

  • Seguimiento de tendencias
  • Ruptura
  • Continuación
  • Inversión de tendencia

7. Opciones de entrada del indicador
Todos los parámetros pueden ajustarse directamente en la pestaña Entradas de las propiedades del indicador:

  • Configuración del indicador
Mostrar niveles menores (show_minor): true/false

Mostrar nivel de apertura del día (show_dayopen): true/false

  • Configuración de alertas

Activar Alertas: true/false
Activar Notificación Push Móvil: true/false

  • Configuración del panel de control

Esquina del panel Elija la posición de la pantalla (por defecto: arriba a la izquierda).
Dashboard_X: Desplazamiento horizontal (0-500).
Dashboard_Y: Desplazamiento vertical (0-500).

  • Configuración del color del indicador

Color del nivel de soporte
Color del nivel de resistencia
Color del nivel de apertura del día

  • Opción de escala: Tres modos de escala-Bajo, Base y Alto-para adaptar los niveles de Gann a las diferentes condiciones del mercado.
Base es ideal para mercados normales.
Low para sesiones más tranquilas.
High para periodos volátiles y de movimientos rápidos.
  • Información sobre herramientas: Pase el ratón por encima de los elementos del panel para ver los detalles de la escala y facilitar la comprensión.
  • Botón Minimizar Cuadro de Mando: Oculta o muestra el cuadro de mandos para maximizar el espacio del gráfico cuando sea necesario.

Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.

8. Configuración de alertas móviles
Para recibir alertas móviles, active las notificaciones push en MetaTrader 4 pulsando Ctrl+O (o accediendo a Opciones) y navegando hasta la pestaña Notificaciones. Introduzca su MetaQuotes ID desde la aplicación MetaTrader en su dispositivo móvil para vincularlo con su plataforma, a continuación, pruebe la configuración para asegurarse de que las alertas están funcionando.

9. FAQ
P: ¿Se repinta?
R: ¡Nunca!

P: ¿Existe una opción de prueba?
R: Sí, puede descargar la demo y hacer un backtest del indicador.

10. Solución de problemas
La guía del usuario que se proporciona después de la compra cubre todos los temas en detalle. Póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5 para cualquier problema técnico.

Más información
Descubra cómo nuestros potentes indicadores le ayudan a analizar gráficos, establecer objetivos y ejecutar operaciones rentables con actualizaciones diarias del mercado. Únase a nuestro nuevo canal.

Soporte
Para asistencia o problemas técnicos, envíenos un mensaje directo en MQL5.

Mastering a strategy with this indicator means no second-guessing, just clear intraday levels that set you up for long-term success. Stay disciplined, trade smart, and let the market come to you.

Divulgación de riesgos:
Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador es una herramienta de ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, pero no garantiza beneficios ni evita pérdidas. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Cualquier decisión comercial tomada utilizando este indicador queda bajo la discreción y responsabilidad del usuario.

Temas relacionados: WD Gann, tendencia, niveles de trading, soporte, resistencia, trading intradía, scalping, oro, XAUUSD, indicador trading oro, indicador oro MT4, niveles de trading Gann.

