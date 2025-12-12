CVD Divergence – Análisis Profesional de Flujo y Divergencias

CVD Divergence es un indicador técnico diseñado para detectar divergencias confiables entre el precio y el Cumulative Delta Volume (CVD). Identifica con precisión los momentos en los que el flujo real de órdenes no confirma el movimiento del precio, revelando posibles reversiones, agotamiento del mercado y manipulaciones institucionales.

El indicador combina la lectura de volumen agresivo con el análisis estructural del precio, ofreciendo señales claras, objetivas y anticipadas.

Qué hace el indicador

CVD Divergence utiliza el Cumulative Delta Volume para comparar la dirección del flujo con la dirección del precio. Cuando ambos divergen de forma significativa, el indicador marca el punto en el gráfico y señala visualmente la dirección de la divergencia.

Detecta:

Divergencias alcistas (flujo positivo mientras el precio cae)

Divergencias bajistas (flujo negativo mientras el precio sube)

Agotamiento de compradores y vendedores

Movimientos falsos generados por desequilibrios institucionales

Escenarios donde el precio puede estar siendo presionado artificialmente

Por qué el Cumulative Delta Volume es tan poderoso

El CVD revela la verdadera intención de los participantes del mercado.

Escenarios típicos:

Precio subiendo mientras el CVD cae indica ventas institucionales agresivas pese a la apariencia alcista

Precio cayendo mientras el CVD sube señala acumulación oculta y aumento de demanda real

Amplias divergencias entre precio y CVD suelen anticipar reversiones y falsos rompimientos

El gráfico de precios puede engañar, pero el delta acumulado rara vez lo hace.

El indicador convierte esta lectura en señales prácticas, directas y confiables.

Características principales

Detección automática de divergencias entre precio y delta acumulado

Resaltado visual con flechas indicando la dirección prevista

Cálculo preciso del CVD basado en volumen agresivo

Interfaz limpia, objetiva y fácil de interpretar

Alertas opcionales: ventana emergente, notificaciones push y sonidos

Bajo consumo de CPU, incluso en múltiples activos

Especialmente eficaz en Forex, índices, acciones y criptomonedas

Para quién está diseñado

Traders que buscan anticipar reversiones con evidencia de flujo

Profesionales que utilizan lectura institucional y volumen delta

Scalpers, day traders y swing traders

Operadores que necesitan una confirmación sólida para entrar o salir

Usuarios que buscan señales claras, sin repintado y sin subjetividad

Versión MQL5

CVD Divergence fue desarrollado exclusivamente para MetaTrader 5, garantizando: