Cvd Divergence
- Indicadores
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
CVD Divergence – Análisis Profesional de Flujo y Divergencias
CVD Divergence es un indicador técnico diseñado para detectar divergencias confiables entre el precio y el Cumulative Delta Volume (CVD). Identifica con precisión los momentos en los que el flujo real de órdenes no confirma el movimiento del precio, revelando posibles reversiones, agotamiento del mercado y manipulaciones institucionales.
El indicador combina la lectura de volumen agresivo con el análisis estructural del precio, ofreciendo señales claras, objetivas y anticipadas.
Qué hace el indicador
CVD Divergence utiliza el Cumulative Delta Volume para comparar la dirección del flujo con la dirección del precio. Cuando ambos divergen de forma significativa, el indicador marca el punto en el gráfico y señala visualmente la dirección de la divergencia.
Detecta:
-
Divergencias alcistas (flujo positivo mientras el precio cae)
-
Divergencias bajistas (flujo negativo mientras el precio sube)
-
Agotamiento de compradores y vendedores
-
Movimientos falsos generados por desequilibrios institucionales
-
Escenarios donde el precio puede estar siendo presionado artificialmente
Por qué el Cumulative Delta Volume es tan poderoso
El CVD revela la verdadera intención de los participantes del mercado.
Escenarios típicos:
-
Precio subiendo mientras el CVD cae indica ventas institucionales agresivas pese a la apariencia alcista
-
Precio cayendo mientras el CVD sube señala acumulación oculta y aumento de demanda real
-
Amplias divergencias entre precio y CVD suelen anticipar reversiones y falsos rompimientos
El gráfico de precios puede engañar, pero el delta acumulado rara vez lo hace.
El indicador convierte esta lectura en señales prácticas, directas y confiables.
Características principales
-
Detección automática de divergencias entre precio y delta acumulado
-
Resaltado visual con flechas indicando la dirección prevista
-
Cálculo preciso del CVD basado en volumen agresivo
-
Interfaz limpia, objetiva y fácil de interpretar
-
Alertas opcionales: ventana emergente, notificaciones push y sonidos
-
Bajo consumo de CPU, incluso en múltiples activos
-
Especialmente eficaz en Forex, índices, acciones y criptomonedas
Para quién está diseñado
-
Traders que buscan anticipar reversiones con evidencia de flujo
-
Profesionales que utilizan lectura institucional y volumen delta
-
Scalpers, day traders y swing traders
-
Operadores que necesitan una confirmación sólida para entrar o salir
-
Usuarios que buscan señales claras, sin repintado y sin subjetividad
Versión MQL5
CVD Divergence fue desarrollado exclusivamente para MetaTrader 5, garantizando:
-
Alto rendimiento y estabilidad
-
Total compatibilidad con EAs y otros indicadores
-
Ejecución rápida y confiable
-
Señales estables y sin repaint