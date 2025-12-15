Scalping Winning Signals Pro SWS

5

El UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 es un potente indicador sin repintado desarrollado por Usman Zabir (UZFX LABS) específicamente para scalpers, day traders y swing traders que buscan señales de entrada precisas en mercados de rápida evolución. Ideal para traders que exigen señales fiables en tiempo real sin retrasos ni repintados falsos.


MIS MEJORES INTERVALOS DE TIEMPO RECOMENDADOS*: 30 MINUTOS Y MÁS.

{1 H} ES MI FAVORITO. ¡Y LOS RESULTADOS SON IMPRESIONANTES...!


Las características principales incluyen:


Flechas visuales claras para señales recientes e históricas (con opciones para mostrar señales más antiguas como puntos).

Cálculo y dibujo automáticos de líneas de operación: entrada, stop loss (basado en los mínimos/máximos recientes) y múltiples niveles de take profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1, totalmente personalizables).

Panel de información en el gráfico que muestra los últimos detalles de la señal, el precio de entrada y los niveles de SL y TP.

Alertas completas: ventanas emergentes, sonidos, notificaciones push y correo electrónico.

Opciones de personalización de gráficos (colores, fondo, estilos de velas).

Sistema integrado de caducidad de licencias para una distribución segura (renovable mediante fecha de actualización).

Diseñado para todos los pares de divisas, materias primas y marcos temporales, UZFX SWS PRO ayuda a los operadores a identificar oportunidades de scalping ganadoras con una gestión mejorada del riesgo-recompensa.


Sin repintado | Señales precisas | Visualización profesional de operaciones



Comentarios 1
Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

Productos recomendados
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Multi Pivot Indicator MT5
Ata Dandul
Indicadores
Indicador Multi Pivot - Herramienta de trading profesional MULTI PIVOT INDICADOR PRO Indicador profesional de pivote múltiple para MT4 Indicador de pivote 5 en 1 Herramienta profesional de trading para MetaTrader 4 ESPAÑOL TURCO Indicador Multi Pivote PRO Clásico Fibonacci Camarilla Woodie DM ¿Qué es el indicador de pivote múltiple? Multi Pivot Indicator es una herramienta de trading profesional que muestra 5 métodos de cálculo de pivote diferentes en tus gráficos de MetaTr
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
Gann Box (o Gann Square) es un método de análisis de mercado basado en el artículo "Fórmula matemática para predicciones de mercado" de W.D. Gann. Este indicador puede trazar tres modelos de cuadrados: 90, 52 (104), 144. Hay seis variantes de cuadrículas y dos variantes de arcos. Puede trazar varios cuadrados en un gráfico simultáneamente. Parámetros Square — Selección de un modelo de cuadrado de Gann: 90 — cuadrado de 90 (o cuadrado de nueve); 52 (104) — cuadrado de 52 (o 104); 144 — cuadrad
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Este indicador está basado en una estrategia avanzada principalmente para operar picos en Índices Boom y Crash. Algoritmos complejos fueron implantados para detectar entradas de alta probabilidad solamente. Alerta sobre entradas potenciales de Compra y Venta. Para operar picos en el broker Deriv o Binario, solo toma alertas de Compra Boom y Venta Cash. Fue optimizado para el marco de tiempo de 5 minutos. el indicador le dirá dónde vender y comprar su bueno para el auge y el choque y pares de div
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
Scalper Pivot
Yosi Malatta Madsu
Indicadores
Scalper Pivot detecta pequeñas áreas de reversión respetables que se pueden utilizar para marcar ventanas de oportunidad repetibles. Para el marco temporal M1. Configuración/entradas: En primer lugar, establezca un pip en el precio, por ejemplo, EURUSD a 0,0001, USDJPY a 0,01, o XAUUSD a 0,1. O seleccione AUTO para autodetectar símbolos comunes. Establezca el rango mínimo y máximo en pips, si desea un scalp entre 10 y 20 pips entonces establezca 10 y 20 respectivamente. Establezca la ventana de
Visual Silver Turn Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Potencie sus operaciones con el indicador Visual Silver Turn! El indicador Visual Silver Turn está diseñado para identificar con precisión los puntos de inflexión fundamentales del mercado. Al analizar la dinámica de la acción del precio y los cambios de tendencia, este indicador proporciona a los operadores una herramienta intuitiva para localizar posibles zonas y oportunidades de inversión. Perfecto para los operadores que buscan obtener información sobre el comportamiento del mercado, el In
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador Acumulación/Distribución se diseñó básicamente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Para ello, trata de determinar si los operadores están realmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Este indicador debería ser más preciso que otros indicadores AD por defecto de MT5 para medir la presión de compra/venta por volumen, identificar el cambio de tendencia a través de la divergencia y calcular el nivel de Acumulación/Distribución (A/D). Aplicación: - Presión de
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Asesores Expertos
Pares Mejor Probados :- Step Index (También se puede utilizar en otros pares cuyo spread sea más bajo) ¿Cómo funciona la Tormenta Mágica? La Tormenta Mágica comenzará sólo si la Operación Inicial se convierte en una operación perdedora. En caso de que la operación inicial sea rentable en , o haya sido cerrada por el operador, no es necesario que se inicie la Tormenta Mágica. Supongamos que la operación inicial fue una operación de compra de 1 lote con un Rango de Zona de Recuperación de
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilidades
TradePad es una herramienta para el trading tanto manual como algorítmico. Le presentamos una solución sencilla para operaciones comerciales rápidas y control de posiciones en varios instrumentos comerciales. ¡Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias! Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo y una descripción de todas las herramientas La interfaz de la aplicación está adaptada para monitores de alta resolución, es sencilla e intuitiva. Para un trabajo cómo
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y correcciones 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" alcistas y bajistas de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos sirven como base para determinar la "Base" que consiste en zonas de "Corrección" de los movimientos de precios, y también tiene zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimientos de precios. Los impulsos ascendentes y descendentes se determinan bas
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura y reversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en M4,M
VolumeDeltaM1 MT5
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador proporciona el análisis de los deltas de volumen de los ticks. Controla los ticks al alza y a la baja y los suma como volúmenes separados para compras y ventas, así como sus volúmenes delta. Además, muestra los volúmenes por grupos de precios (celdas) dentro de un periodo especificado de barras. Este indicador es similar a VolumeDeltaMT5 , que utiliza casi los mismos algoritmos pero no procesa ticks y por lo tanto no puede trabajar en M1. Esta es la razón de la existencia de Volum
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indicadores
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator es una herramienta profesional de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios y puntos de inflexión clave del mercado con claridad y precisión. El mejor indicador de reversión y retorno de precios eligiendo sólo un techo o suelo en cada marco temporal Una obra maestra de la combinación de matemáticas y Gann, matriz fractal, Fibonacci, ángulo de movimiento y
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
Indicadores
este indicador muy simple y fácil si usted entiende y está de acuerdo con la configuración y la regla básica teknical sba usted puede cek en enlace : por favor cek mi canal de youtube para más detalles chanel : an para información detallada en contacto conmigo basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green and green candlestik y para la configuración de venta (corto) es Negro - amarillo - y la vela roja o negro - rojo y rojo candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indicadores
El indicador Coeficiente de Determinación (COD) es el valor del coeficiente de determinación o el cuadrado del coeficiente de correlación entre la variable dependiente - precio y la variable explicativa - volumen de ticks. ¿Qué nos aporta en la práctica? El COD reconoce perfectamente la culminación de los movimientos tendenciales, lo que permite seleccionar los puntos óptimos y captar los retrocesos del mercado. Cómo utilizar el indicador: La estrategia de trading más popular se construye junto
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Otros productos de este autor
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 es un indicador de trading de alto rendimiento sin repintado diseñado para scalpers, day traders y swing traders que exigen señales precisas y en tiempo real en mercados de rápida evolución. Desarrollado por (UZFX-LABS), este indicador combina el análisis de la acción del precio, la confirmación de tendencias y el filtrado inteligente para generar señales de compra y venta de alta probabilidad en todos los pares de divisas y marcos temporales. Caracterís
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 5 (MT5) es una potente herramienta que permite a los operadores cerrar inmediatamente todas las posiciones activas en el mercado con una sola ejecución. Este script es ideal para la gestión de operaciones de emergencia, ayudando a los operadores a salir rápidamente del mercado durante la alta volatilidad, eventos de noticias o ajustes de estrategia. Características: Cierra todas las posiciones abiertas de compra y ven
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliotecas
El script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 5 (MT5) es una poderosa herramienta que permite a los operadores mover rápidamente el stop loss de todas las posiciones abiertas a su precio de entrada, asegurando operaciones libres de riesgo. Este script es particularmente útil para gestionar operaciones activas eficientemente, asegurando que una vez que una posición se mueve favorablemente, el trader está protegido de pérdidas potenciales. (Visite el perfil y revise todo
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 está diseñado para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los valores totales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en todas las operaciones abiertas y pendientes. Además, incluye un temporizador de cuenta atrás de velas para indicar el tiempo restante para que se cierre la vela actual. Características principales: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas totales esperadas de todas las operaciones activas y órdenes pendientes. Muestra el
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliotecas
El script UZFX - Margen Requerido y Tamaño Máximo de Lote para MetaTrader 5 (MT5) está diseñado para ayudar a los traders a determinar rápidamente el margen requerido para abrir una posición de 1 lote y calcular el tamaño máximo de lote con el que pueden operar basándose en el capital actual de su cuenta. Esta herramienta es esencial para la gestión de riesgos y el dimensionamiento de posiciones, permitiendo a los operadores planificar sus operaciones de manera eficiente. Funciones: Calcula
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 4 (MT4) es una poderosa herramienta que permite a los operadores mover rápidamente el stop loss de todas las posiciones abiertas a su precio de entrada, asegurando operaciones libres de riesgo. Este script es particularmente útil para gestionar operaciones activas eficientemente, asegurando que una vez que una posición se mueve favorablemente, el trader está protegido de pérdidas potenciales. (Visite el perfil y revise todos
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El UZFX - Borrar Todos los Dibujos y Objetos del Gráfico Instantáneamente es un sencillo pero potente script para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para eliminar instantáneamente todos los objetos de dibujo del gráfico activo. Este script es útil para los traders que necesitan limpiar rápidamente sus gráficos de dibujos de análisis técnico, líneas de tendencia, herramientas Fibonacci, etiquetas de texto y otros objetos sin necesidad de eliminarlos manualmente uno a uno. Características: Elimina to
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 4 (MT4) es una potente herramienta que permite a los operadores cerrar inmediatamente todas las posiciones activas en el mercado con una sola ejecución. Este script es ideal para la gestión de operaciones de emergencia, ayudando a los operadores a salir rápidamente del mercado durante la alta volatilidad, eventos de noticias o ajustes de estrategia. Características: Cierra todas las posiciones abiertas de compra y venta
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 está diseñado para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los valores totales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en todas las operaciones abiertas y pendientes. Además, incluye un temporizador de cuenta atrás de velas para indicar el tiempo restante para que se cierre la vela actual. Características principales: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas totales esperadas de todas las operaciones activas y órdenes pendientes. Muestra el
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 5 (MT5) es una herramienta simple pero efectiva que elimina automáticamente todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) de la cuenta de trading. Este script es ideal para traders que quieren eliminar sus órdenes pendientes instantáneamente sin afectar las posiciones activas en el mercado. Echa un vistazo a todos mis otros indicadores MT4/MT5 y EAs >> AQUÍ Características: Elimina todas las órdenes pendie
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Asesores Expertos
El EA UZFX Daily Trade Guard es una herramienta sencilla y potente de gestión de cuentas y riesgos para MetaTrader 4 (MT4) diseñada para proteger su cuenta de trading mediante la supervisión de los límites diarios de ganancias y pérdidas. Creado por (UZFX LABS), un experto en forex de confianza, este asesor experto (EA) no abre operaciones, sino que se centra en hacer cumplir sus reglas de gestión de riesgos para detener las operaciones cuando se alcanzan los límites. Ayuda a los operadores de t
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El UZFX - Borrar Todos los Dibujos y Objetos del Gráfico Instantáneamente es un sencillo pero potente script para MetaTrader 4 (MT4) diseñado para eliminar instantáneamente todos los objetos de dibujo del gráfico activo. Este script es útil para los traders que necesitan limpiar rápidamente sus gráficos de dibujos de análisis técnico, líneas de tendencia, herramientas Fibonacci, etiquetas de texto y otros objetos sin eliminarlos manualmente uno por uno. Características: Elimina todos los objeto
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
Live Trades and History Visualizer es un potente indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores a realizar un seguimiento de sus posiciones abiertas y cerradas con señales visuales muy claras. Tanto si supervisa operaciones en tiempo real como si analiza el rendimiento pasado, esta herramienta proporciona visualizaciones intuitivas y personalizables de los puntos de entrada/salida, las ganancias/pérdidas y las estadísticas de las operaciones, directamente en su gráfico. Caract
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UzFx-Local Currency Converter-MT5 es un indicador potente y fácil de usar diseñado para los operadores que desean realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas (P&L) flotantes y diarias tanto en USD como en su moneda local. Esta herramienta proporciona conversiones en tiempo real utilizando un tipo de cambio definido por el usuario, lo que ayuda a los operadores a visualizar su rendimiento comercial de manera más eficaz. Características principales Muestra las ganancias y pérdidas en
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 4 (MT4) es una herramienta simple pero efectiva que elimina automáticamente todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) de la cuenta de trading. Este script es ideal para traders que quieren eliminar sus órdenes pendientes instantáneamente sin afectar las posiciones activas en el mercado. Echa un vistazo a todos mis otros indicadores MT4/MT5 y EAs >> AQUÍ Características: Elimina todas las órdenes pendie
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UzFx-Local Currency Converter-MT4 es un indicador potente y fácil de usar diseñado para los operadores que desean realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas (P&L) flotantes y diarias tanto en USD como en su moneda local. Esta herramienta proporciona conversiones en tiempo real utilizando un tipo de cambio definido por el usuario, lo que ayuda a los operadores a visualizar su rendimiento comercial de manera más eficaz. Características principales Muestra las ganancias y pérdidas en
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El indicador UZFX-Alpha Strike Signals para MetaTrader 5 es una herramienta integral diseñada para simplificar las decisiones de trading y mejorar la disciplina. Identifica automáticamente señales de compra y venta de alta probabilidad, eliminando las emociones y las conjeturas del proceso. Por cada señal generada, el indicador proporciona un plan de trading completo directamente en el gráfico. Traza niveles precisos de entrada, stop-loss y hasta cinco niveles de take-profit basados en ratios
Filtro:
Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

Respuesta al comentario