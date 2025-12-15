Scalping Winning Signals Pro SWS

El UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 es un potente indicador sin repintado desarrollado por Usman Zabir (UZFX LABS) específicamente para scalpers, day traders y swing traders que buscan señales de entrada precisas en mercados de rápida evolución. Ideal para traders que exigen señales fiables en tiempo real sin retrasos ni repintados falsos.





MIS MEJORES INTERVALOS DE TIEMPO RECOMENDADOS*: 30 MINUTOS Y MÁS.

{1 H} ES MI FAVORITO. ¡Y LOS RESULTADOS SON IMPRESIONANTES...!





Las características principales incluyen:





Flechas visuales claras para señales recientes e históricas (con opciones para mostrar señales más antiguas como puntos).

Cálculo y dibujo automáticos de líneas de operación: entrada, stop loss (basado en los mínimos/máximos recientes) y múltiples niveles de take profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1, totalmente personalizables).

Panel de información en el gráfico que muestra los últimos detalles de la señal, el precio de entrada y los niveles de SL y TP.

Alertas completas: ventanas emergentes, sonidos, notificaciones push y correo electrónico.

Opciones de personalización de gráficos (colores, fondo, estilos de velas).

Sistema integrado de caducidad de licencias para una distribución segura (renovable mediante fecha de actualización).

Diseñado para todos los pares de divisas, materias primas y marcos temporales, UZFX SWS PRO ayuda a los operadores a identificar oportunidades de scalping ganadoras con una gestión mejorada del riesgo-recompensa.





Sin repintado | Señales precisas | Visualización profesional de operaciones



