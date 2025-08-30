Moving Average Cross Signal

Si está operando con promedios móviles, este indicador se convertirá en su mejor asistente. Esto es lo que sabe hacer: muestra señales cuando dos promedios móviles se cruzan (por ejemplo, una media móvil rápida rompe una lenta de abajo hacia arriba, es posible el crecimiento). Notifica de todas las maneras: suena en la terminal, envía una notificación al Teléfono y una carta al correo — ahora definitivamente no se perderá el trato. Flexible configurable: puede elegir exactamente cómo calcular la media móvil (hay más de 10 opciones disponibles), elegir colores, períodos y otros parámetros para su estrategia.

Una herramienta para aquellos que aman los promedios móviles. No es necesario sentarse en la pantalla — él mismo le dirá cuándo es el momento de actuar. Y si desea experimentar, la configuración ayudará a adaptarlo incluso para el scalping, incluso para el comercio a largo plazo. El indicador tiene un código rápido y se puede incrustar fácilmente en su robot comercial.

Las señales y alertas se envían de dos tipos. La primera señal llega cuando aparece la probabilidad de que se cumpla la condición, es decir, la barra aún no se ha cerrado y puede haber cambios. Esto le permite tomar asiento en la computadora, volver a verificar las noticias o de cualquier otra manera prepararse para el comercio y no perder una gota de beneficio. La segunda señal llega cuando la flecha en el gráfico ya está finalmente formada. Cada tipo de señal se sirve solo una vez por barra. Esto significa que el indicador no duplica las señales dentro de la misma barra de precios: solo recibe una notificación por período (por ejemplo, por minuto u hora). Este sistema ayuda a evitar la redundancia y se centra en los datos actuales.

Ahora estoy involucrado en la automatización de una estrategia comercial altamente rentable basada en el cruce de promedios móviles. Si está interesado en el comercio automático, puede familiarizarse con los resultados que pude lograr en este momento: https://www.mql5.com/es/signals/2339244

Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Tienes alguna pregunta o quieres compartir tu opinión? Escribir comentarios o enviar mensajes-estoy siempre en contacto!

Parámetros del indicador

Fast MA Mode - método de cálculo de la media móvil rápida.

- método de cálculo de la media móvil rápida. Fast MA - período de media móvil rápida.

- período de media móvil rápida. Slow MA Mode - método de cálculo de la media móvil lenta.

- método de cálculo de la media móvil lenta. Slow MA - período de media móvil lenta.

- período de media móvil lenta. SendEmail - enviar por correo electrónico.

- enviar por correo electrónico. Alert - notificación de sonido.

- notificación de sonido. PushNotification - notificación en el terminal móvil.

- notificación en el terminal móvil. PaintArrow - flechas en el gráfico al cruzar las medias móviles.

- flechas en el gráfico al cruzar las medias móviles. ColorMethod - opción para colorear medias móviles.

- opción para colorear medias móviles. ModePaintProfit - salida de ganancias en el gráfico.

- salida de ganancias en el gráfico. Channel Expansion Method - seleccione la opción de extensión de distancia entre medias móviles

- seleccione la opción de extensión de distancia entre medias móviles ChannelWidth - Tamaño de extensión de distancia entre medias móviles. 1.0-sin extensiones adicionales. 2.0-canal ampliado 2 veces.





¿Se vuelve a dibujar (cambia sus valores) la media móvil?

La media móvil no se vuelve a dibujar ni cambia sus valores en las historias. Sin embargo, en la barra actual (por ejemplo, en M1 o H1), el valor puede fluctuar antes de que se cierre la vela, por lo que para señales precisas, es mejor esperar a que se complete. Por ejemplo, si construye una media móvil a los precios máximos de la barra, la media móvil en la barra actual solo podrá aumentar sus valores, ya que el máximo de la barra actual ya no puede ser menor. Además, si hace el parámetro "Shift = 1", la barra actual no participará en los cálculos, y la media móvil dejará de cambiar sus valores incluso en la barra actual.

De todos modos, se puede encontrar con el algoritmo de cálculo de la media móvil que va a cambiar sus valores en la historia. Esto puede deberse a errores en el código, un intento de engañar a los usuarios o un intento de crear una herramienta con una interpretación no estándar. Aquí solo podemos decir que no hay tales cálculos en este indicador, y no se vuelve a dibujar.





¿Cómo interpretar las señales de los promedios móviles que se cruzan?

Hay muchas maneras. El hecho mismo de la intersección es una buena señal sobre el cambio en la naturaleza del movimiento del precio. Es posible usar promedios móviles como niveles de soporte y resistencia, o comerciar solo cuando el precio está entre dos promedios móviles. Utilice la dirección de la media móvil lenta como un indicador de tendencia, y la entrada en el mercado para llevar a cabo cuando la media móvil rápida cambia su dirección. Considere los patrones de velas solo si tocan la línea de la media móvil. En general, hay muchas formas, y también puede llegar a sus propias opciones únicas y más efectivas.

La búsqueda de la máxima comodidad y eficiencia. Hemos añadido a nuestro indicador la posibilidad de elegir el método de interpretación. Los más interesantes los describimos en detalle. Puedes ver cómo abrir posiciones en dos movimientos en nuestro blog.





He desarrollado un sistema basado en este indicador, ¿cómo lo automatizo?

Este indicador gratuito se puede utilizar sin restricciones en sus robots comerciales. Si eres un programador, puedes escribir un robot de este tipo tú mismo. O póngase en contacto con la sección de trabajo independiente, hay muchos profesionales calificados.

Si su idea es nueva e interesante, puede escribirnos y le ayudaremos con su automatización. Una gran ventaja será si usted, como nosotros, desea desarrollar una comunidad de comerciantes MQL. Forme parte del movimiento: ¡convierta ideas en herramientas de trabajo, comparta experiencias y crezca con la comunidad!





¿En qué se diferencia este indicador de otros similares, Cuál es la ventaja?

La principal diferencia es la flexibilidad única en la elección de los métodos de suavizado. A diferencia de los indicadores estándar, donde solo están disponibles SMA, EMA o SMMA, aquí se recopilan docenas de algoritmos: desde clásicos hasta experimentales. Por ejemplo, la aproximación parabólica capta perfectamente las reversiones de tendencia, los métodos adaptativos se ajustan automáticamente a la volatilidad y los algoritmos basados en el aprendizaje automático analizan los patrones históricos. Esto le permite trabajar en cualquier condición del mercado: en plano, el indicador ignora los ruidos y, en la tendencia, reacciona rápidamente a los cambios. Además, puede convertir la línea en un canal dinámico. Esto ayuda a visualizar la volatilidad y encontrar zonas de sobrecompra/sobreventa sin conectar herramientas adicionales. Sistema de señales con opción de interpretación. No está limitado a las intersecciones estándar: puede configurar filtros o modelos de velas.

Tener muchos indicadores diferentes es incómodo. Por lo tanto, creamos este indicador para que el comerciante tenga todo lo que necesita para el análisis. La enorme funcionalidad le permite adaptarse de manera flexible a cualquier sistema de comercio automático, sin la necesidad de volver a conectar diferentes indicadores en busca de la mejor opción.





Funciona con cualquier herramienta?

¡Sí! El indicador es compatible con acciones, monedas, criptomonedas y futuros de productos básicos. La configuración es fácil de adaptar a diferentes mercados: por ejemplo, para activos volátiles, puede forzar la expansión de la distancia entre los promedios móviles, y para posiciones a largo plazo, para aumentar los períodos móviles o cambiar la forma en que se calcula.





¿Cómo crear un sistema con su indicador? Ejemplo en la práctica

aquí Es cómo se puede utilizar en su estrategia: establecer SMA 200 (lento) y EMA 50 (rápido), a la espera de cruzar arriba + volumen por encima de la media, abrir una posición en el 1% del depósito, Stop loss poner en el mínimo local, Take Profit-2:1 en relación con el riesgo. Pero recuerde: el indicador es una herramienta, no una píldora mágica. ¡Siempre agrega filtros y prueba estrategias en historias!





Seguridad de datos

no se conectan bibliotecas de terceros. El indicador no recopila datos personales — todos los cálculos se realizan localmente en su dispositivo. Sus configuraciones, señales e historial de transacciones se mantienen confidenciales. Esto es importante para los comerciantes que valoran la privacidad y no quieren compartir estrategias.





¿Necesitas ayuda?

El autor está siempre en contacto: responde preguntas en los comentarios, ayuda con la configuración y resuelve problemas. Por ejemplo, si el indicador "tiene errores" en un determinado marco de tiempo, juntos encontraremos una solución. Y también puede ofrecer su idea para mejorar — los mejores se implementan en las próximas actualizaciones.